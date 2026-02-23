El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que el país se ha convertido en un actor cada vez más influyente en medio de las crecientes tensiones geopolíticas y afirmó que Ankara seguirá apostando por el diálogo en el exterior mientras avanza en su iniciativa interna de una “Türkiye libre de terrorismo”.
Tras una reunión del Gabinete celebrada el lunes en Ankara, Erdogan sostuvo que la posición de Türkiye frente a los rápidos cambios del escenario internacional es seguida con atención.
“En estos momentos sopla un viento de Türkiye en el mundo. Lo que Türkiye piensa, lo que hace, dónde se sitúa ante los nuevos acontecimientos y qué pasos dará es observado de cerca”, declaró.
Sus palabras llegan en un contexto de conflictos regionales en escalada y de una creciente fragmentación global. Erdogan afirmó que Ankara busca evitar que las crisis desemboquen en enfrentamientos abiertos, situando la diplomacia en el centro de su política exterior.
“En un momento en que las tensiones aumentan a escala global, trabajamos para resolver las crisis antes de que se conviertan en conflictos calientes, con políticas que priorizan la paz, el diálogo y la negociación”, señaló.
El mandatario añadió que Türkiye defiende “el derecho y la justicia allí donde estén” y que alza la voz “con valentía y sin vacilaciones”. Según dijo, la postura “recta, valiente, sincera y basada en principios” del país frente a los acontecimientos internacionales es “valorada y seguida de cerca”.
Cooperación más amplia
Erdogan subrayó que Ankara no busca la confrontación, sino ampliar la cooperación.
“Nuestro único objetivo en el turbulento sistema global actual es aumentar el número de amigos y ganar nuevos. No nos esforzamos por generar enemistad a partir de desacuerdos”, afirmó.
Recalcó que, así como Türkiye respeta los derechos soberanos de otros Estados, espera el mismo respeto hacia sus propios “derechos”, en un mensaje que apunta a que Ankara continuará defendiendo con firmeza sus intereses nacionales mientras explora vías de cooperación más amplias.
Proceso “Türkiye libre de terrorismo”
El presidente también destacó los esfuerzos del Gobierno para poner fin de forma definitiva al terrorismo, un proceso conocido como la iniciativa de “Türkiye libre de terrorismo”.
“Junto con las familias de nuestros mártires y con nuestra nación, respaldamos el proceso que estamos llevando a cabo para erradicar el terrorismo de manera permanente. Pese a quienes intentan beneficiarse del terror, el proceso avanza con paso firme hacia su objetivo”, afirmó.
Erdogan aseguró que la iniciativa continuará dentro de los límites legales y con sensibilidad hacia las preocupaciones de la ciudadanía.
“Llevaremos este proceso hasta su destino, manteniéndonos dentro de los límites legítimos y mostrando el máximo respeto por las sensibilidades de nuestro pueblo”, dijo, al tiempo que expresó su agradecimiento a los veteranos y a las familias de los soldados caídos.