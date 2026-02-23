El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que el país se ha convertido en un actor cada vez más influyente en medio de las crecientes tensiones geopolíticas y afirmó que Ankara seguirá apostando por el diálogo en el exterior mientras avanza en su iniciativa interna de una “Türkiye libre de terrorismo”.

Tras una reunión del Gabinete celebrada el lunes en Ankara, Erdogan sostuvo que la posición de Türkiye frente a los rápidos cambios del escenario internacional es seguida con atención.

“En estos momentos sopla un viento de Türkiye en el mundo. Lo que Türkiye piensa, lo que hace, dónde se sitúa ante los nuevos acontecimientos y qué pasos dará es observado de cerca”, declaró.

Sus palabras llegan en un contexto de conflictos regionales en escalada y de una creciente fragmentación global. Erdogan afirmó que Ankara busca evitar que las crisis desemboquen en enfrentamientos abiertos, situando la diplomacia en el centro de su política exterior.

“En un momento en que las tensiones aumentan a escala global, trabajamos para resolver las crisis antes de que se conviertan en conflictos calientes, con políticas que priorizan la paz, el diálogo y la negociación”, señaló.

El mandatario añadió que Türkiye defiende “el derecho y la justicia allí donde estén” y que alza la voz “con valentía y sin vacilaciones”. Según dijo, la postura “recta, valiente, sincera y basada en principios” del país frente a los acontecimientos internacionales es “valorada y seguida de cerca”.

Cooperación más amplia

Erdogan subrayó que Ankara no busca la confrontación, sino ampliar la cooperación.