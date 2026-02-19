El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró este jueves en Washington la primera reunión de su Junta de la Paz con un mensaje que combinó advertencias estratégicas, anuncios financieros y una defensa abierta del liderazgo estadounidense en la escena internacional. Desde ese escenario, instó a Irán a cerrar un acuerdo diplomático sobre su programa nuclear y, al mismo tiempo, dejó entrever posibles consecuencias militares si las conversaciones fracasan.

Asimismo, anunció una contribución prevista de 10.000 millones de dólares por parte de Estados Unidos para respaldar los esfuerzos destinados a resolver conflictos globales, situando a Washington como principal impulsor financiero de la iniciativa.

Según explicó, el nuevo organismo trabajará junto a la ONU y, paralelamente, promoverá reformas que, a su juicio, la diplomacia tradicional no ha logrado concretar. Para ilustrar que la negociación puede dar resultados, señaló el alto el fuego entre Israel y Hamás como un ejemplo reciente de que, pese a los obstáculos, la vía diplomática puede traducirse en hechos.

Enmarcando la paz como un objetivo alcanzable pero complejo, el mandatario llamó a sostener la cooperación internacional y a ejercer un liderazgo más firme y constante. A partir de ahí, estructuró su intervención en cinco grandes ejes.

Estos son cinco puntos clave de su discurso del jueves.

La paz, simple en concepto pero difícil en la práctica

En primer lugar, Trump, que reunió a su Junta de la Paz con representantes de más de 40 países y observadores de una docena adicional, insistió en que la misión del organismo es clara. “Lo que estamos haciendo es muy simple: paz”, afirmó.

No obstante, matizó que se trata de “una palabra fácil de decir pero difícil de producir”, subrayando que no basta con alcanzarla, sino que es imprescindible “hacer que la paz perdure” mediante un liderazgo decidido y una cooperación internacional sostenida.

Estados Unidos compromete 10.000 millones de dólares

En segundo término, el presidente detalló el respaldo económico de Washington. Anunció una contribución de 10.000 millones de dólares para financiar los trabajos de la Junta en la resolución de conflictos, comenzando por la reconstrucción y estabilización de Gaza.

A su juicio, esta aportación debe entenderse como una “inversión en estabilidad” para regiones estratégicas. “Cada dólar gastado es una inversión en estabilidad y en la esperanza de algo nuevo y armonioso. Es una región tan importante, tan vibrante y tan increíble”, declaró.

Además, precisó que Arabia Saudí, Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahréin, Qatar, Uzbekistán y Kuwait han aportado más de 7.000 millones de dólares para la ayuda en Gaza. De igual modo, añadió que Indonesia, Marruecos, Albania, Kosovo y Kazajistán “han comprometido tropas y policías para estabilizar Gaza”.

Por su parte, Egipto y Jordania “también están proporcionando ayuda muy, muy sustancial, tropas, entrenamiento y apoyo para una fuerza policial palestina muy confiable”, agregó, ampliando así el mapa de actores implicados en la estabilización.

Presión sobre Irán para un acuerdo nuclear

En tercer lugar, Trump volvió a situar a Irán en el centro de la ecuación regional. Instó a alcanzar pronto un acuerdo diplomático sobre su programa nuclear y advirtió que “ocurrirán cosas malas” si no se logra un entendimiento significativo, insinuando posibles consecuencias militares.