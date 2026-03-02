El primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, afirmó el lunes que su gobierno ha prohibido las actividades militares y de seguridad de Hezbollah y ha limitado el papel del grupo al ámbito político. Así, ordenó al Ejército que haga cumplir un plan para restringir las armas al control estatal al norte del río Litani.

“El Estado rechaza cualquier acción militar o de seguridad lanzada desde territorio libanés”, declaró Salam en una rueda de prensa tras una reunión del Gabinete en el palacio presidencial, al este de Beirut, presidida por el presidente Joseph Aoun.

Señaló que el Gabinete decidió prohibir cualquier operación militar fuera de “las instituciones estatales legítimas”.

“La decisión de la guerra y la paz recae exclusivamente en el Estado”, subrayó.

Salam indicó que la medida implica limitar las actividades de Hezbollah y obligar al grupo a entregar sus armas, calificando sus acciones recientes como “una violación de las decisiones del Gabinete”.