ORIENTE MEDIO
2 min de lectura
Líbano prohíbe las actividades militares de Hezbollah tras ataques contra Israel
Beirut afirmó que "la decisión sobre la guerra y la paz recae exclusivamente en el Estado", y declaró que la nueva medida implica limitar las actividades de Hezbollah y obligar al grupo a entregar sus armas.
Líbano prohíbe las actividades militares de Hezbollah tras ataques contra Israel
Miembros de Hezbollah cantan durante la procesión fúnebre tras el ataque israelí, Beirut, Líbano, en noviembre de 2025. / AP
2 de marzo de 2026

El primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, afirmó el lunes que su gobierno ha prohibido las actividades militares y de seguridad de Hezbollah y ha limitado el papel del grupo al ámbito político. Así, ordenó al Ejército que haga cumplir un plan para restringir las armas al control estatal al norte del río Litani.

“El Estado rechaza cualquier acción militar o de seguridad lanzada desde territorio libanés”, declaró Salam en una rueda de prensa tras una reunión del Gabinete en el palacio presidencial, al este de Beirut, presidida por el presidente Joseph Aoun.

Señaló que el Gabinete decidió prohibir cualquier operación militar fuera de “las instituciones estatales legítimas”.

“La decisión de la guerra y la paz recae exclusivamente en el Estado”, subrayó.

Salam indicó que la medida implica limitar las actividades de Hezbollah y obligar al grupo a entregar sus armas, calificando sus acciones recientes como “una violación de las decisiones del Gabinete”.

RECOMENDADOS

Asimismo, instruyó al mando del Ejército libanés a implementar de manera firme el plan del gobierno, en particular la disposición destinada a restringir las armas al norte del río Litani.

Hezbollah anunció a primera hora del lunes que había atacado un sitio militar en el norte de Israel con una andanada de cohetes y drones, en respuesta a los continuos ataques israelíes contra Líbano y a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Israel lanzó una serie de ataques aéreos contra los suburbios del sur de Beirut y el sur del Líbano en respuesta, que dejaron al menos 31 muertos y 149 heridos, según el Ministerio de Salud libanés.

RelacionadoTRT Español - Israel amplía su ofensiva a Líbano: anuncia “campaña” contra Hezbollah y lanza ataques letales
FUENTE:TRT World
Explora
Erdogan insta a la diplomacia en llamada con el príncipe saudí en medio de las tensiones con Irán
¿Quién era Alí Jamenei, el líder Supremo de Irán que murió en ataque de EE.UU. e Israel?
Segundo día de fuego: Israel y EE.UU. siguen atacando Irán mientras Teherán lanza respuesta regional
Protestas inundan las calles de Irán por muerte de Jamenei, mientras Trump advierte sobre represalia
A más de 100 niños mató el ataque de EE.UU.-Israel contra escuela en Irán, denuncia enviado ante ONU
Alí Jamenei, líder Supremo de Irán, murió en ataques de EE.UU.-Israel: Teherán promete venganza
El ataque contra Irán podría arrastrar a Oriente Medio a un "anillo de fuego": presidente Erdogan
Türkiye rechaza acusaciones de apoyo a los ataques contra Irán
Türkiye pide a Estados Unidos, Israel e Irán que cesen las hostilidades de inmediato
Alarma global por los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel contra Irán: así reacciona el mundo
Irán responde a ataques lanzando misiles contra bases de EE.UU. e Israel en el Golfo
Trump anuncia que Estados Unidos ha comenzado "grandes operaciones de combate" en Irán
Israel y EE.UU. lanzan ataques en Irán pese a diálogo nuclear: Teherán responde
Trump asegura “no estar contento” con Irán pero “aún indeciso” sobre un ataque militar
La tensión entre EE.UU. e Irán dispara evacuaciones de diplomáticos de todo el mundo