Un mes después del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y con miles de tropas estadounidenses ya desplegadas en Oriente Medio, el Pentágono prepara planes para posibles operaciones terrestres en ese país que podrían extenderse por varias semanas. Así lo informó The Washington Post, que señala que todo depende de una decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Funcionarios señalaron que estos planes podrían marcar "una nueva fase de la guerra" y que esta podría ser "significativamente más peligrosa" para las fuerzas de Estados Unidos que las primeras cuatro semanas de combates, de acuerdo con el medio.

Cualquier misión terrestre no llegaría a ser una invasión a gran escala. Podría incluir incursiones de fuerzas de Operaciones Especiales y de infantería convencional, dijeron funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato.

También advirtieron que las operaciones podrían exponer a las tropas a "drones y misiles, fuego terrestre y explosivos improvisados".

"Es el trabajo del Pentágono hacer preparativos para darle al Comandante en Jefe la máxima capacidad de elección", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, según el informe. "No significa que el presidente haya tomado una decisión", agregó.

Las discusiones incluyen posibles operaciones dirigidas a la isla de Kharg, un punto clave para la exportación de petróleo iraní, y ataques costeros cerca del estrecho de Ormuz para neutralizar amenazas al transporte marítimo.

Funcionarios indicaron que las misiones podrían durar "semanas, no meses", mientras que otros estimaron "un par de meses".

No obstante, de momento, el presidente Trump indicó que no había enviado tropas “a ningún lugar". Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que "no va a ser un conflicto prolongado" y que se podrían alcanzar los objetivos "sin tropas terrestres".

Irán advierte sobre “fuerte respuesta” ante ataque terrestre

En paralelo, el presidente del Parlamento de Irán, advirtió de una “fuerte respuesta” ante cualquier ataque terrestre de EE.UU. Afirmó que las fuerzas armadas del país están preparadas ante una posible entrada terrestre de EE.UU. y dispuestas a castigar a los socios regionales de Washington, según medios estatales.

Qalibaf subrayó que habrá una fuerte respuesta ante cualquier ataque de este tipo, y señaló que Estados Unidos “supuestamente se está preparando” para una operación terrestre mientras persigue una agenda de 15 puntos para lograr objetivos que no pudo alcanzar militarmente, incluso mientras solicita negociaciones.