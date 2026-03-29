Un mes después del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y con miles de tropas estadounidenses ya desplegadas en Oriente Medio, el Pentágono prepara planes para posibles operaciones terrestres en ese país que podrían extenderse por varias semanas. Así lo informó The Washington Post, que señala que todo depende de una decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump.
Funcionarios señalaron que estos planes podrían marcar "una nueva fase de la guerra" y que esta podría ser "significativamente más peligrosa" para las fuerzas de Estados Unidos que las primeras cuatro semanas de combates, de acuerdo con el medio.
Cualquier misión terrestre no llegaría a ser una invasión a gran escala. Podría incluir incursiones de fuerzas de Operaciones Especiales y de infantería convencional, dijeron funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato.
También advirtieron que las operaciones podrían exponer a las tropas a "drones y misiles, fuego terrestre y explosivos improvisados".
"Es el trabajo del Pentágono hacer preparativos para darle al Comandante en Jefe la máxima capacidad de elección", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, según el informe. "No significa que el presidente haya tomado una decisión", agregó.
Las discusiones incluyen posibles operaciones dirigidas a la isla de Kharg, un punto clave para la exportación de petróleo iraní, y ataques costeros cerca del estrecho de Ormuz para neutralizar amenazas al transporte marítimo.
Funcionarios indicaron que las misiones podrían durar "semanas, no meses", mientras que otros estimaron "un par de meses".
No obstante, de momento, el presidente Trump indicó que no había enviado tropas “a ningún lugar". Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que "no va a ser un conflicto prolongado" y que se podrían alcanzar los objetivos "sin tropas terrestres".
Irán advierte sobre “fuerte respuesta” ante ataque terrestre
En paralelo, el presidente del Parlamento de Irán, advirtió de una “fuerte respuesta” ante cualquier ataque terrestre de EE.UU. Afirmó que las fuerzas armadas del país están preparadas ante una posible entrada terrestre de EE.UU. y dispuestas a castigar a los socios regionales de Washington, según medios estatales.
Qalibaf subrayó que habrá una fuerte respuesta ante cualquier ataque de este tipo, y señaló que Estados Unidos “supuestamente se está preparando” para una operación terrestre mientras persigue una agenda de 15 puntos para lograr objetivos que no pudo alcanzar militarmente, incluso mientras solicita negociaciones.
EE.UU. despliega un tercer portaaviones en Oriente Medio
En paralelo, Estados Unidos envió un tercer portaaviones a Oriente Medio en medio de la ofensiva en curso contra Irán. El grupo de ataque del USS George H.W. Bush partió desde Norfolk, en Virginia, y se dirige a la región, una medida que podría elevar a tres el número de portaaviones estadounidenses en la zona. Así lo informó ABC News el sábado, citando a funcionarios estadounidenses.
Por otro lado, los grupos de ataque de los portaaviones USS Gerald R. Ford y USS Abraham Lincoln continúan desplegados en apoyo de las operaciones de Estados Unidos en Oriente Medio, según el medio. Sin embargo, el USS Gerald R. Ford se encuentra actualmente en Creta, donde está siendo reparado tras un incendio reciente a bordo.
Desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero, 13 soldados estadounidenses han muerto y más de 300 han resultado heridos en ataques en toda la región, indicaron funcionarios.
Siguen ataques en Irán
Mientras tanto, una serie de explosiones se escucharon en la capital de Irán mientras continuaban los ataques de Estados Unidos e Israel, informaron medios iraníes el domingo. La agencia Fars señaló que se registraron explosiones en distintas zonas de Teherán.
Según el medio iraní Nournews, varias ciudades también fueron atacadas durante la noche, entre ellas Isfahan, Tabriz y Qom.
Los ataques en curso también alcanzaron un reservorio de agua en Haftkel, en la provincia suroccidental de Juzestán, de acuerdo con medios iraníes. El tanque, con capacidad de 10.000 metros cúbicos, fue impactado en bombardeos realizados el sábado por la noche, informó la agencia estatal IRNA, que citó al vicegobernador Valiollah Hayati.
La escalada regional, que ya cumple un mes, ha dejado más de 1.300 muertos, incluido el entonces líder Supremo iraní Ali Jamenei.
Teherán ha respondido con ataques con drones y misiles contra Israel, Jordania, Iraq y países del Golfo que albergan activos militares de Estados Unidos. Estos ataques han causado víctimas, daños a infraestructuras y han afectado los mercados globales y la aviación. Este sábado, según un informe de prensa, un ataque con misiles iraníes contra la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudí hirió al menos a 12 soldados estadounidenses, dos de ellos de gravedad, y ha dañado varios aviones de reabastecimiento de combustible estadounidenses.