Aviones espía sobrevolando el Caribe, buques de guerra cerca a sus costas y un discurso cada vez más desafiante de Estados Unidos es el escenario que enfrenta Venezuela, desde que las tensiones escalaron hace casi un mes . A medida que las operaciones de inteligencia de Washington se intensifican, según el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López, miles continúan alistándose en el país latinoamericano para entrenarse y “defender la patria”. En paralelo, Donald Trump mantiene la incertidumbre sobre la posibilidad de un ataque a Caracas con frases ambiguas como respuesta a las preguntas de la prensa.

Padrino López denunció este domingo que EE.UU . triplicó en agosto sus operaciones de aviones espía "contra" Venezuela. En una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), señaló que “siempre se han dado operaciones de inteligencia en los aviones del ejército de EE.UU.” en el Caribe. Sin embargo, añadió, que “ahora pasaron a un patrón de diurno a hacerlo de noche y de madrugada, y a triplicar en agosto las operaciones de inteligencia y de exploración contra Venezuela".

Luego señaló que “todos los días de septiembre, y anoche también, aeronaves de inteligencia y aviones cisterna estuvieron reabasteciendo en el aire”. Según el ministro, la noche del sábado se detectaron aviones tanqueros que suministran combustible a las aeronaves espías RC-135. Además, añadió que dichos aviones están "diseñados para recopilar y procesar información en tiempo real, hasta 200 millas, es decir, su alcance llega a territorio venezolano", añadió. También mencionó el E-3 Sentry AWACS como otro avión que “también pasa con mucha frecuencia” cerca de las costas del país.

Padrino aseguró que el Gobierno de Venezuela está al tanto de los movimientos y que las Fuerzas Armadas están preparadas para responder. “Estamos preparados y podemos intervenir en cada vuelo, de manera individual o colectiva; sabemos lo que están haciendo, sabemos que sus despliegues en el Caribe tienen la intención de provocar una guerra”, que “no queremos los venezolanos, no quieren los pueblos del Caribe", concluyó.

A eso se suma que en la mañana de este sábado, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, denunció que un destructor estadounidense interceptó, abordó y retuvo durante ocho horas a un barco atunero venezolano en aguas de la Zona Económica Exclusiva del país suramericano un día antes. De acuerdo al diplomático, a embarcación pesquera fue intervenida de manera “ilegal y hostil”, pese a que estaba tripulada por nueve “humildes” pescadores y resultaba “inofensiva”.

Las autoridades venezolanas identificaron al buque militar como el USS Jason Dunham (DDG-109), “dotado de potentes misiles de crucero y tripulado por marines altamente especializados”. Caracas exigió a Washington detener de inmediato estas operaciones contra embarcaciones venezolanas, advirtiendo que “ponen en riesgo la seguridad y la paz del Caribe”.

Relacionado TRT Español - ¿Qué ha pasado entre Estados Unidos y Venezuela? Cronología de una tensión con buques en el Caribe

“Un solo destino: la victoria histórica”: Maduro en entrenamiento de milicias





El ministro Padrino López también recordó que, por orden del presidente Nicolás Maduro, continúan los programas de entrenamiento de las milicias, que cada sábado realizan ejercicios para responder ante una eventual agresión estadounidense.

De hecho, el domingo, Maduro afirmó que el pueblo, con las tres líneas de acción establecidas, se prepara para la “victoria histórica”. “Nos estamos preparando con las tres líneas: la defensa integral de la nación, la resistencia activa del pueblo y la ofensiva permanente de todo un país. En ese escenario, nuevamente tendríamos un solo destino: la victoria histórica”, dijo en un mensaje en la red social Telegram.

En esa línea, Padrino López detalló que esta semana se realizaron ejercicios defensivos en las "áreas de posible desembarco anfibio" y se identificaron "objetivos militares" fuera de las fronteras desde donde Venezuela pudiera ser agredida.

Según reportó la agencia de noticias AFP, durante el adiestramiento de este sábado, miles de voluntarios respondieron al llamado del presidente para defender el país de la amenaza de Washington, para “aprender a disparar” y “defender la patria”.

De acuerdo con AFP, durante la jornada de este sábado miles de voluntarios acudieron al llamado presidencial para “aprender a disparar”, y “defender la patria” frente a lo que consideran la amenaza de Washington.