Nueva York vive un giro político inesperado. Zohran Mamdani, activista comunitario, socialista y musulmán, ha irrumpido con fuerza en la escena electoral, desafiando a la élite que durante años ha mantenido el control de la alcandía. Su inesperado ascenso ha encendido las alarmas entre los más poderosos, que ahora se organizan para frenar su impulso y asegurar la continuidad del actual alcalde, Eric Adams, demócrata con amplia trayectoria, que busca su reelección como independiente.

Las propuestas de Mamdani, como impuestos más altos para los más ricos o la congelación del precio de los alquileres, han generado inquietud en Wall Street y entre la clase alta neoyorquina.

Mientras el arco político estadounidense completo observaba con incredulidad los resultados de las primarias del Partido Demócrata, Mamdani regresaba al barrio popular de Queens.

Pocas horas pasaron hasta que los inversionistas más influyentes de la ciudad comenzaron a planificar una contraofensiva.

Según el periódico estadounidense The New York Times, un grupo de multimillonarios, inversores de fondos de cobertura y magnates corporativos se reunió con el actual alcalde Adams en el Bajo Manhattan para trazar estrategias que fortalezcan su campaña de reelección y detengan el avance de Mamdani.

Entre los presentes destacaban el multimillonario Daniel S. Loeb, el inversor del sector aeronáutico Rob Wiesenthal, el corredor de bienes raíces Michael Lorber, el empresario de criptomonedas Shayne Coplan y el magnate inmobiliario Meyer Orbach.

Una fuente describió el humor de los presentes como “apremiante”, mientras se evaluaban campañas publicitarias masivas y distintas opciones legales para bloquear el avance de Mamdani.

Horas más tarde, Adams pronunció un discurso desde los escalones de la alcaldía, en el que planteó las bases de su campaña electoral, prometiendo un liderazgo “experimentado” frente a uno “con pocos recursos”.

“Esta elección es una elección entre un candidato con manos de trabajo y uno con cuchara de plata. Una elección entre uñas sucias y uñas cuidadas”, indicó.

Multimillonarios preparan la estrategia

Previamente, Loeb, aliado histórico de Adams, había expresado su alarma en redes sociales con el mensaje: “Oficialmente, es un verano comunista caliente”.

Scott Rechler, CEO de RXR, aseguró al Times que apoyaría a Adams si la contienda se redujera a Mamdani y al alcalde actual, que recientemente quedó involucrado en varios escándalos.

“Se busca un liderazgo que represente lo que es Nueva York”, declaró. “Y es la capital del capitalismo”, enfatizó.

Bill Ackman, multimillonario gestor de fondos, reveló en la red social X que estudia todas las vías legales posibles para impedir que Mamdani gane la alcaldía.

“Hay cientos de millones disponibles para apoyar a un competidor que pueda movilizarse de la noche a la mañana —créame, estoy en los chats y grupos de WhatsApp— para que un gran candidato alternativo no pierda tiempo recaudando fondos”, afirmó.

John Catsimatidis, magnate del sector de supermercados, advirtió en su programa de radio que, ante la posibilidad de un alcalde que apoye la congelación de alquileres y tiendas municipales, podría vender o franquiciar sus tiendas Gristedes en lugar de operar si Mamdani estuviera al frente la alcaldía.

Además, figuras ampliamente conocidas como Reed Hastings, Barry Diller, Alice Walton, Ken Griffin, William Lauder y Steven Roth han manifestado preocupaciones similares en llamadas con donantes, según fuentes cercanas.

En conjunto, tienen disponibles fondos mucho más grandes que cualquier candidato de Nueva York puede recaudar a través de fondos públicos.