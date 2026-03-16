El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, parece haber abierto otro frente de batalla en la guerra que lanzó contra Irán, pero esta vez en casa y lejos de Oriente Medio: ahora está poniendo la mira sobre las coberturas noticiosa acerca de la ofensiva.

En un refuerzo a lo que son ya los usuales cuestionamientos del mandatario a ciertas publicaciones, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC, por sus siglas en inglés), Brendan Carr, advirtió que los medios de comunicación podrían arriesgar sus licencias para operar debido a la información que difunden con respecto a la llamada “Operación Furia Épica”.

Carr declaró el fin de semana que los medios deben operar en beneficio del interés público, conforme a la ley, “y perderán sus licencias si no lo hacen”. “Las cadenas que están difundiendo engaños y distorsiones informativas –también conocidas como noticias falsas– tienen ahora la oportunidad de corregir su rumbo antes de que lleguen las renovaciones de sus licencias”, escribió el funcionario en X.

Y luego instó a las cadenas a reconsiderar su enfoque, argumentando que la confianza pública en los medios tradicionales ha caído a aproximadamente un 9%, subrayando la necesidad de restaurar la confianza en los medios de comunicación, los cuales, según él, han sido catalogados cada vez más como promotores “noticias falsas”.

“Cuando un candidato político es capaz de ganar unas elecciones por mayoría aplastante en medio de engaños y distorsiones, algo está muy mal. Significa que el público ha perdido la fe y la confianza en los medios. Y no podemos permitir que eso ocurra. ¡Es hora de cambiar!”, afirmó.