EE.UU. Y CANADÁ
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Gobierno de Trump amenaza a medios con revocarles licencias por cobertura de la guerra contra Irán
El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU., Brendan Carr, afirmó que medios de comunicación están difundiendo “engaños y distorsiones informativas” en sus coberturas sobre la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán.
Gobierno de Trump amenaza a medios con revocarles licencias por cobertura de la guerra contra Irán
Trump ha acusado repetidamente a algunas cadenas por informar lo que dice son falsedades sobre la guerra contra Irán. / Reuters
hace 5 horas

El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, parece haber abierto otro frente de batalla en la guerra que lanzó contra Irán, pero esta vez en casa y lejos de Oriente Medio: ahora está poniendo la mira sobre las coberturas noticiosa acerca de la ofensiva. 

En un refuerzo a lo que son ya los usuales cuestionamientos del mandatario a ciertas publicaciones, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC, por sus siglas en inglés), Brendan Carr, advirtió que los medios de comunicación podrían arriesgar sus licencias para operar debido a la información que difunden con respecto a la llamada “Operación Furia Épica”. 

Carr declaró el fin de semana que los medios deben operar en beneficio del interés público, conforme a la ley, “y perderán sus licencias si no lo hacen”. “Las cadenas que están difundiendo engaños y distorsiones informativas –también conocidas como noticias falsas– tienen ahora la oportunidad de corregir su rumbo antes de que lleguen las renovaciones de sus licencias”, escribió el funcionario en X.

Y luego instó a las cadenas a reconsiderar su enfoque, argumentando que la confianza pública en los medios tradicionales ha caído a aproximadamente un 9%, subrayando la necesidad de restaurar la confianza en los medios de comunicación, los cuales, según él, han sido catalogados cada vez más como promotores “noticias falsas”.

“Cuando un candidato político es capaz de ganar unas elecciones por mayoría aplastante en medio de engaños y distorsiones, algo está muy mal. Significa que el público ha perdido la fe y la confianza en los medios. Y no podemos permitir que eso ocurra. ¡Es hora de cambiar!”, afirmó. 

Críticas de Trump a los medios de comunicación

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Trump ha acusado repetidamente a algunas cadenas por informar lo que dice son falsedades sobre la guerra contra Irán. “Los medios de noticias falsas odian informar sobre lo bien que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se han desempeñado contra Irán, que está totalmente derrotado y quiere un acuerdo, pero no un acuerdo que yo aceptaría", escribió Trump en su red Truth Social el sábado. 

Luego, en la noche de este domingo, en un extenso mensaje en esa plataforma, sostuvo que “lo cierto es que Irán está siendo diezmado, y las únicas batallas que ‘ganan’ son las que crean mediante inteligencia artificial y que son difundidas por medios de comunicación corruptos”. Acto seguido dijo que le “entusiasma ver a Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones revisando las licencias de algunas de estas organizaciones de ‘noticias’ corruptas y sumamente antipatrióticas”.

Horas antes, había criticado a los diarios The New York Times y The Wall Street Journal, así como “a otros periódicos y medios de comunicación de poca monta”, porque supuestamente “quieren en realidad que perdamos la guerra. ¡Sus pésimos reportajes son exactamente lo contrario de los hechos reales!”. 

A lo que se suma que la semana pasada, el Gobierno de Trump denunció a la cadena CNN por emitir un fragmento de la primera declaración pública que dio el nuevo líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, incluso cuando esta información estuvo ampliamente disponible en otros medios.

La Casa Blanca declaró en redes sociales que la cadena “CNN de noticias falsas acaba de emitir cuatro minutos seguidos e ininterrumpidos de la televisión estatal iraní, dirigida por el mismo régimen psicótico y asesino que se enorgullecía de masacrar brutalmente a estadounidenses durante 47 años”.

FUENTE:TRT Español y agencias
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