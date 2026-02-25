El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que Israel ha seguido intensificando sus ataques contra Gaza y Cisjordania ocupada pese al alto el fuego.

En concreto, subrayó que “a pesar del alto el fuego del 10 de octubre de 2025, asegurado también gracias a los esfuerzos de Türkiye, el gobierno israelí, que ignora el derecho internacional, continúa aumentando sus ataques contra Gaza y Cisjordania ocupada”. Erdogan hizo estas declaraciones el miércoles, durante una cena de iftar en Ankara, en el marco del mes sagrado musulmán de Ramadán.

Asimismo, señaló que los palestinos en Gaza, que observan el Ramadán y rompen el ayuno en refugios improvisados marcados por balas y metralla entre las ruinas, están dando un ejemplo de fe al mundo musulmán. Según explicó, al negarse a “inclinarse ante la opresión”, mantienen su dignidad pese a la devastación.

Por otro lado, el mandatario advirtió de que persisten obstáculos significativos para la entrada de ayuda humanitaria en el territorio. En este sentido, denunció que “las restricciones, los abusos y las acciones arbitrarias de Israel en el cruce fronterizo de Rafah, que es el salvavidas de Gaza, lamentablemente continúan”.