TÜRKİYE
Erdogan denuncia que Israel recrudece ataques en Gaza y Cisjordania ocupada pese a alto el fuego
El presidente de Türkiye, Erdogan, subraya que el Gobierno israelí ha intensificado sus ataques mientras los musulmanes observan el mes sagrado de Ramadán.
Erdogan dijo que aún quedan obstáculos importantes para la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. / AA / AA
hace 2 horas

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que Israel ha seguido intensificando sus ataques contra Gaza y Cisjordania ocupada pese al alto el fuego.

En concreto, subrayó que “a pesar del alto el fuego del 10 de octubre de 2025, asegurado también gracias a los esfuerzos de Türkiye, el gobierno israelí, que ignora el derecho internacional, continúa aumentando sus ataques contra Gaza y Cisjordania ocupada”. Erdogan hizo estas declaraciones el miércoles, durante una cena de iftar en Ankara, en el marco del mes sagrado musulmán de Ramadán.

Asimismo, señaló que los palestinos en Gaza, que observan el Ramadán y rompen el ayuno en refugios improvisados marcados por balas y metralla entre las ruinas, están dando un ejemplo de fe al mundo musulmán. Según explicó, al negarse a “inclinarse ante la opresión”, mantienen su dignidad pese a la devastación.

Por otro lado, el mandatario advirtió de que persisten obstáculos significativos para la entrada de ayuda humanitaria en el territorio. En este sentido, denunció que “las restricciones, los abusos y las acciones arbitrarias de Israel en el cruce fronterizo de Rafah, que es el salvavidas de Gaza, lamentablemente continúan”.

Solidaridad con Palestina

En la misma línea, el líder turco expresó su esperanza de que los días sagrados traigan alivio y paz a los pueblos oprimidos en todo el mundo, “especialmente a todos los niños heroicos de Palestina”. De igual manera, aseguró que las oraciones y la solidaridad de Türkiye están con ellos.

Cabe recordar que Israel lanzó una ofensiva implacable contra Gaza el 8 de octubre de 2023. Desde entonces, más de 72.000 personas han muerto, en su mayoría mujeres y niños, y más de 171.000 han resultado heridas.

Por su parte, el alto el fuego respaldado por Estados Unidos está en vigor en Gaza desde el 10 de octubre. Sin embargo, pese a la tregua, las fuerzas israelíes han cometido cientos de violaciones mediante bombardeos y disparos, que han causado al menos 615 muertos y más de 1.600 heridos, según las autoridades sanitarias de Gaza.

TRT Español - Türkiye condena junto a otros países la expansión de Israel en su control sobre Cisjordania ocupada


FUENTE:TRT Español y agencias
