“Van a pagar el doble”: Trump amenaza a España por no aumentar al 5% el gasto de defensa en la OTAN
Arremetiendo contra la decisión de España de no incrementar el gasto en defensa al 5% de su PIB, el presidente de EE.UU., Trump, aseguró que buscará hacer que el país "pague más”. Desde Madrid, el presidente Sánchez responde que España es soberana.
Trump en la OTAN / Reuters
26 de junio de 2025

Un nuevo pulso político estalló durante la cumbre de la OTAN en La Haya, poco antes de que concluyera. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso a España en el blanco de sus aranceles luego de que Madrid se negara a aumentar el gasto en defensa al 5% de su PIB. Y la amenaza fue tajante: “Les vamos a hacer pagar el doble”, dijo el mandatario. 

“España es el único de todos los países (en la OTAN) que se niega a pagar”, reprochó Trump en una rueda de prensa. "Quieren quedarse en el 2%, y me parece que eso es terrible. Su economía va muy bien, pero podría verse por el suelo", advirtió. Entonces aseguró que negociaría directamente un acuerdo comercial con Madrid: “Lo haré yo mismo. Van a pagar. Así pagarán más”.

Como contexto, no se puede dejar de lado que es la Comisión Europea la que se encarga de negociar los acuerdos comerciales en la Unión Europea. Es decir que los países no tienen convenios individuales y es el bloque comunitario el que suscribe pactos. 

En medio, el Gobierno de Trump negocia con Bruselas un nuevo acuerdo, tras las amenazas de aranceles de hasta el 50% para corregir lo que califica de déficits "injustos". Por lo que su arremetida contra España deja espacio a considerar que podrá gravar partidas concretas de bienes europeos que puedan afectar especialmente a España.

España “es un país soberano”

Desde Madrid, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, respondió este jueves a las declaraciones de Trump, subrayando que su país es soberano y que está claro que la política comercial es responsabilidad de Bruselas. Además, sostuvo que su administración sigue considerando a Estados Unidos “un amigo de España”. 

Un día antes, Sánchez había defendido su decisión de no comprometer al país con un incremento del 5%. De hecho, reiteró que con una meta de gasto del 2,1% del PIB en Defensa, España cumplirá con las capacidades militares que le pide la alianza, sin poner en peligro por otro lado su gasto social.

Justamente, el líder español advirtió de que llegar al umbral del 5% implicaría un gasto adicional de más de 300.000 millones de euros en la próxima década. Un coste, alertó, que obligaría a subir impuestos, reducir la inversión social y recortar las partidas destinadas a cooperación internacional y ayuda humanitaria.

"El debate no es cuánto vamos a gastar. Una alianza se basa en qué capacidades necesitamos aportar cada Estado miembro", dijo Sánchez a la prensa en La Haya. También enfatizó en que "España es un país serio que cumple con sus compromisos", y agradeció a sus socios de la OTAN el "respeto a la soberanía" del país.

El comercio entre España y Estados Unidos

En 2024, la balanza comercial entre los dos países fue favorable para Estados Unidos, nación con la que España acumuló en 2024 un déficit de 10.000 millones de euros, según datos oficiales.

La principal exportación española a Estados Unidos son productos químicos –medicamentos, productos farmacéuticos y químicos orgánicos– y bienes de equipo y maquinaria, además de productos agrícolas, como aceite de oliva.

A su vez, España importa de Estados Unidos petróleo principalmente, productos químicos y gas natural licuado.

A la luz de los datos, la amenaza de Trump genera inquietudes porque, en su comunicado final, la OTAN se compromete a "trabajar para eliminar las barreras comerciales relativas a Defensa" entre los países miembros.

Sin hablar de España, el presidente francés, Emmanuel Macron, incidió en la cuestión al término de la cumbre. "No podemos decir, entre aliados, que tenemos que gastar más (...), y librar una guerra comercial dentro de la OTAN, eso es una aberración", señaló. 


