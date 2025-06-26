Un nuevo pulso político estalló durante la cumbre de la OTAN en La Haya, poco antes de que concluyera. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso a España en el blanco de sus aranceles luego de que Madrid se negara a aumentar el gasto en defensa al 5% de su PIB. Y la amenaza fue tajante: “Les vamos a hacer pagar el doble”, dijo el mandatario.

“España es el único de todos los países (en la OTAN) que se niega a pagar”, reprochó Trump en una rueda de prensa. "Quieren quedarse en el 2%, y me parece que eso es terrible. Su economía va muy bien, pero podría verse por el suelo", advirtió. Entonces aseguró que negociaría directamente un acuerdo comercial con Madrid: “Lo haré yo mismo. Van a pagar. Así pagarán más”.

Como contexto, no se puede dejar de lado que es la Comisión Europea la que se encarga de negociar los acuerdos comerciales en la Unión Europea. Es decir que los países no tienen convenios individuales y es el bloque comunitario el que suscribe pactos.

En medio, el Gobierno de Trump negocia con Bruselas un nuevo acuerdo, tras las amenazas de aranceles de hasta el 50% para corregir lo que califica de déficits "injustos". Por lo que su arremetida contra España deja espacio a considerar que podrá gravar partidas concretas de bienes europeos que puedan afectar especialmente a España.

España “es un país soberano”

Desde Madrid, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, respondió este jueves a las declaraciones de Trump, subrayando que su país es soberano y que está claro que la política comercial es responsabilidad de Bruselas. Además, sostuvo que su administración sigue considerando a Estados Unidos “un amigo de España”.

Un día antes, Sánchez había defendido su decisión de no comprometer al país con un incremento del 5%. De hecho, reiteró que con una meta de gasto del 2,1% del PIB en Defensa, España cumplirá con las capacidades militares que le pide la alianza, sin poner en peligro por otro lado su gasto social.

Justamente, el líder español advirtió de que llegar al umbral del 5% implicaría un gasto adicional de más de 300.000 millones de euros en la próxima década. Un coste, alertó, que obligaría a subir impuestos, reducir la inversión social y recortar las partidas destinadas a cooperación internacional y ayuda humanitaria.