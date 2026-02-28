El luto cubre a Bolivia después de que un avión militar de carga se accidentara este viernes en el aeropuerto de El Alto, el segundo más importante del país, saliéndose de la pista de aterrizaje e impactando a varios vehículos en una carretera cercana. "Son alrededor de 20 (fallecidos), tal vez algo más", aseguró el director de la División de Homicidios de la Policía, coronel René Tambo, al dar un balance actualizado desde el lugar de los hechos y cuyas palabras citó la agencia de noticias AFP.

También señaló que las tareas de búsqueda y rescate todavía continúan, por lo que la cifra de muertes podría seguir aumentando. Reportes oficiales iniciales señalaron que eran 15 los fallecidos.

Partes del fuselaje destruido del avión Hércules yacían en una carretera contigua a la terminal aérea, rodeadas de autos que también sufrieron daños graves, según imágenes del lugar captadas por AFP.

El avión militar, que transportaba cajas de dinero recién impreso, “aterrizó y después salió de la pista un kilómetro”, informó en rueda de prensa el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, el viernes. El funcionario puntualizó que las causas de la tragedia “se desconocen” por el momento y “están en investigación”.

Una fuente oficial le dijo a la agencia de noticias EFE que el avión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) tocó tierra y no logró frenar, presumiblemente porque la pista se encontraba con hielo debido a una granizada que cayó más temprano en El Alto, por lo que terminó fuera del perímetro del aeropuerto.

Luego, la aeronave derrapó en una carretera cercana al aeropuerto, que también sirve a La Paz, antes de quedar destruido en un terreno contiguo, de acuerdo a imágenes que circularon en redes sociales. El director nacional de Bomberos, el coronel Pavel Tovar, dijo al canal privado Unitel que son "como 15 vehículos afectados”. La cifra preliminar de heridos la situó en alrededor de seis, que “han sido evacuados a diferentes centros".

En el momento del accidente caía "una granizada fuerte" y "había rayos", dijo Cristina Choque, vendedora de 60 años, cuyo auto fue impactado por los restos de la aeronave. "La llanta es lo que ha caído encima de nosotros (...), mi hija está afectada, tiene una herida en la cabeza", relató, en conversación con AFP.

“Un día de mucho dolor” para Bolivia