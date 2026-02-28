TÜRKİYE
Türkiye pide a Estados Unidos, Israel e Irán que cesen las hostilidades de inmediato
El Ministerio de Exteriores turco advirtió que los ataques amenazan la estabilidad regional y condenó las violaciones del derecho internacional, mientras el ministro de Exteriores, Hakan Fidan, mantiene contactos con sus homólogos de la región.
Durante las conversaciones de Fidan con altos diplomáticos se analizaron los recientes acontecimientos y las medidas para poner fin a los ataques. / Reuters
hace una hora

“Los acontecimientos que comenzaron con los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, y que continuaron con Irán atacando a terceros países, son de tal naturaleza que ponen en riesgo el futuro de nuestra región y la estabilidad global”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye en un comunicado emitido el sábado.

El ministerio llamó a todas las partes a cesar los ataques de inmediato. “Estamos profundamente preocupados por todas las acciones que violan el derecho internacional y amenazan la vida de civiles inocentes, y condenamos las provocaciones que podrían conducir a una escalada de la violencia”, señaló.

“Reiteramos que los problemas en nuestra región deben resolverse por medios pacíficos. Türkiye está dispuesta a brindar el apoyo necesario en la mediación. La seguridad de nuestros ciudadanos que viven en los países implicados es nuestra prioridad, y se están tomando todas las medidas necesarias al respecto”, añadió el ministerio.

Los esfuerzos diplomáticos de Hakan Fidan

El comunicado se produjo horas después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, mantuviera llamadas telefónicas por separado con sus homólogos de Irán, Iraq, Arabia Saudita, Egipto e Indonesia este sábado, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según fuentes del ministerio, Fidan habló por separado con sus homólogos de Irán, Abbas Araghchi; de Iraq, Fuad Hussein; de Egipto, Badr Abdelatty, y de Indonesia, Sugiono.

Durante las conversaciones, los altos diplomáticos analizaron los recientes acontecimientos en la región y las posibles medidas para poner fin a los ataques.

Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque contra Irán en la mañana del sábado, alegando supuestas amenazas del "régimen iraní".

Tanto el presidente de EE.UU., Donald Trump, como el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, publicaron declaraciones en video.

Los ataques se produjeron mientras Washington y Teherán mantenían conversaciones sobre el programa nuclear de Irán con la mediación de Omán.

Una nueva ronda de conversaciones en Ginebra finalizó este jueves.

En junio del año pasado, Israel había iniciado una guerra de 12 días contra Irán, a la que Estados Unidos se unió posteriormente y bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes.

FUENTE:TRT World
