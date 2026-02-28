“Los acontecimientos que comenzaron con los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, y que continuaron con Irán atacando a terceros países, son de tal naturaleza que ponen en riesgo el futuro de nuestra región y la estabilidad global”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye en un comunicado emitido el sábado.

El ministerio llamó a todas las partes a cesar los ataques de inmediato. “Estamos profundamente preocupados por todas las acciones que violan el derecho internacional y amenazan la vida de civiles inocentes, y condenamos las provocaciones que podrían conducir a una escalada de la violencia”, señaló.

“Reiteramos que los problemas en nuestra región deben resolverse por medios pacíficos. Türkiye está dispuesta a brindar el apoyo necesario en la mediación. La seguridad de nuestros ciudadanos que viven en los países implicados es nuestra prioridad, y se están tomando todas las medidas necesarias al respecto”, añadió el ministerio.

Los esfuerzos diplomáticos de Hakan Fidan

El comunicado se produjo horas después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, mantuviera llamadas telefónicas por separado con sus homólogos de Irán, Iraq, Arabia Saudita, Egipto e Indonesia este sábado, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según fuentes del ministerio, Fidan habló por separado con sus homólogos de Irán, Abbas Araghchi; de Iraq, Fuad Hussein; de Egipto, Badr Abdelatty, y de Indonesia, Sugiono.