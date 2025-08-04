TÜRKİYE
Director de Comunicaciones de Türkiye condena incursión de ministros israelíes a mezquita de Al-Aqsa
La incursión en la mezquita de Al-Aqsa “forma parte de la ofensiva sucia y el genocidio de Israel. Es una vil provocación y un intento de ocuparla", advirtió Burhanettin Duran, director de Comunicaciones de Türkiye.
El director de Comunicaciones de Türkiye, condenó este domingo "en los términos más firmes" la incursión en la mezquita de Al-Aqsa. / AA
4 de agosto de 2025

El director de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran, condenó este domingo "en los términos más firmes" la incursión en la mezquita de Al-Aqsa por parte de ministros israelíes, en compañía de grupos de colonos ilegales y bajo la protección de la policía israelí.

"Apuntar contra la mezquita de Al-Aqsa forma parte de la ofensiva sucia y el genocidio de Israel. es una vil provocación y un intento de ocuparla”, sostuvo el funcionario.

Y luego añadió que “como ha declarado nuestro presidente, el Sr. Recep Tayyip Erdogan: 'La mezquita de Al-Aqsa es nuestra línea roja'", escribió Duran en X.

Jerusalén es "la tierra compartida" de todas las religiones abrahámicas, y la mezquita de Al-Aqsa es tanto un centro espiritual para los musulmanes como un patrimonio común de la humanidad, afirmó el director de Comunicaciones.

Al subrayar que Ankara siempre defenderá la santidad de Al-Aqsa, ya que representa "nuestro patrimonio común y nuestra memoria colectiva", Duran añadió: "Seguimos apoyando a todos nuestros hermanos y hermanas palestinos."





FUENTE:TRT Español y agencias
