Los ojos del mundo se posaron sobre la ciudad turca de Estambul esta semana, donde comenzaron nuevas conversaciones entre Rusia y Ucrania para intentar poner fin a la guerra. Türkiye organizó reuniones clave con delegaciones de Kiev, Moscú e incluso Washington, lo que marcó el inicio de un proceso de paz.

Este viernes se llevaron a cabo varias reuniones en Estambul con representantes de Rusia, Ucrania, Estados Unidos y Türkiye. El país anfitrión acogió encuentros de alto nivel, lo que refuerza su papel como mediador central en la búsqueda de una salida al conflicto. Se realizaron en la Oficina Presidencial de Dolmabahce, un lugar histórico utilizado con frecuencia para negociaciones diplomáticas de alto nivel.

Intercambio de 1.000 prisioneros

Durante las reuniones, Rusia y Ucrania han acordado intercambiar 1.000 prisioneros de cada lado. Además del acuerdo sobre prisioneros, ambas delegaciones aceptaron intercambiar por escrito los términos y condiciones que, según cada parte, podrían permitir un alto el fuego. El ministro turco Fidan calificó esta medida como un “gesto para generar confianza” y aseguró que también hubo un consenso preliminar para volver a reunirse en futuras conversaciones.

“Hoy fue un día importante para la paz mundial”, escribió Fidan en X, antes Twitter. “Como Türkiye, seguiremos haciendo todo lo posible para lograr una paz duradera entre Rusia y Ucrania”. Y agregó: “Las partes también acordaron, en principio, volver a encontrarse”.

Vladimir Medinsky, jefe de la delegación rusa y asesor del presidente Vladimir Putin, compartió el optimismo de Fidan durante una conferencia de prensa en Estambul.

“En general, estamos satisfechos con los resultados y dispuestos a continuar el diálogo”, señaló Medinsky. “Hemos acordado tres cosas. Primero, en los próximos días se realizará un intercambio a gran escala de prisioneros de guerra: 1.000 por 1.000 personas”.

También indicó que Moscú tomó nota del interés ucraniano en un posible encuentro directo entre los presidentes de ambos países. Según dijo, las dos partes se comprometieron a presentar por escrito sus propuestas detalladas para un posible alto el fuego.

Por su parte, Rustem Umerov, jefe de la delegación ucraniana, también celebró los resultados del encuentro, y calificó el intercambio de prisioneros como “el logro principal de la reunión”. En declaraciones a la prensa, Umerov explicó que las conversaciones en Estambul se centraron en tres ejes clave: alcanzar un alto el fuego, impulsar iniciativas humanitarias como los intercambios de prisioneros y preparar un posible encuentro entre el presidente Volodymyr Zelenskyy y el presidente Vladimir Putin.

“Nuestros equipos están en contacto y se intercambiarán todos los documentos. Ahora lo más urgente es concretar el intercambio de personas, y luego les informaremos sobre los próximos pasos”, señaló.

Quiénes integran las delegaciones

Los encuentros reunieron a figuras de alto nivel de cada país. En representación de Türkiye participará el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, figura clave en los esfuerzos de mediación. Por parte de Estados Unidos asistió el secretario de Estado, Marco Rubio. La delegación ucraniana estuvo liderada por el ministro de Defensa, Rustem Umerov.

Rusia estuvo representada por el asesor presidencial Vladimir Medinsky. También integran el equipo ucraniano el viceministro de Relaciones Exteriores Sergiy Kyslytsya, el subdirector del Servicio de Seguridad Oleksandr Poklad y el subjefe del Servicio de Inteligencia Exterior, Oleh Luhovskyi.

La delegación rusa, según se anunció, incluye al viceministro de Exteriores Mikhail Galuzin, al director de Inteligencia del Estado Mayor Igor Kostyukov y al viceministro de Defensa Aleksandr Fomin, lo que refleja la complejidad y el peso de las conversaciones.

¿Qué pasó el jueves? Preparativos y anuncios

La atención internacional se centró en Estambul desde el jueves, cuando se esperaba el inicio de las negociaciones. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski llegó ese día a Ankara para reunirse con su par turco, Recep Tayyip Erdogan, antes de confirmar la participación de Kiev en el proceso.

Tras ese encuentro, Zelenski confirmó que Ucrania asistiría, aunque expresó dudas por la composición de la delegación rusa. Aun así, anunció que el ministro Umerov encabezaría la representación ucraniana en Estambul.