AMÉRICA LATINA
3 min de lectura
Trump dice que hablará con Maduro y EE.UU. alerta a aerolíneas por “actividad militar” en Venezuela
El presidente de EE.UU., Trump, aseguró que tiene “algo muy específico” que decirle a su homólogo de Venezuela, Maduro. Mientras, Washington emitió una alerta a vuelos que atraviesen el espacio aéreo venezolano por un “aumento de actividad militar”.
Trump dice que hablará con Maduro y EE.UU. alerta a aerolíneas por “actividad militar” en Venezuela
"Hablaré con él en un futuro no muy lejano", dijo Trump. No obstante, evitó adelantar los temas que planteará a Maduro. / Reuters
22 de noviembre de 2025

"En un futuro no muy lejano" el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviará un mensaje "muy específico" a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. Así lo adelantó este viernes, en paralelo a las advertencias de la Administración Federal de Aviación estadounidense a las aerolíneas civiles por lo que, según indicó, representa un aumento de la actividad militar.

En una entrevista con Fox Radio, el mandatario estadounidense señaló: "Hablaré con él en un futuro no muy lejano". No obstante, evitó adelantar los temas que planteará a Maduro. "No puedo decirte lo que le voy a decir, pero tengo algo muy específico que decir", añadió, reiterando acusaciones de narcotráfico y otros presuntos cargos que EE.UU. sostiene, sin pruebas, contra Maduro.

Las recientes declaraciones de Trump se suman a varios intercambios y reportes que en los últimos días han generado mayor tensión. El lunes, Maduro aseguró que cualquier intervención militar estadounidense marcaría el "fin político" de Trump, y añadió que los círculos que rodean al presidente estadounidense están "provocando" una acción armada que lo llevaría "a un precipicio". "Quieren que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se enfrente militarmente a Venezuela, lo que sería el final político de su liderazgo y de su nombre, y lo están presionando y provocando", afirmó.

No obstante, esta semana Maduro insistió en que su gobierno está dispuesto a un diálogo “cara a cara” con Washington y defendió que la diplomacia sigue siendo su postura “invariable”. También pidió a los venezolanos mantener “serenidad absoluta” ante las crecientes “amenazas” en el Caribe por el despliegue militar ordenado por Trump. “Hoy intentan vilipendiar nuestra patria y amenazarla. Serenidad absoluta: los buenos seguiremos ganando y la patria seguirá creando y creciendo”, dijo el martes.

RelacionadoTRT Español - EE.UU. insiste en declarar “terrorista” al Cartel de los Soles, pero ¿existe realmente algo así?

RECOMENDADOS

EE.UU. advierte a la aviación civil

La agencia reguladora de la aviación estadounidense emitió este viernes una alerta para los vuelos que atraviesen el espacio aéreo venezolano, citando un “aumento de actividad militar”. La Administración Federal de Aviación (FAA) pidió a las aeronaves extremar la precaución ante el “empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

"Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, y/o para los aeropuertos y las aeronaves en tierra", indicó. 

Las advertencias se producen pocos días después de que Washington enviara a la región su portaaviones más grande, reforzando el despliegue de buques y aeronaves ya presentes en el Caribe. Además, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que desde el próximo 24 de noviembre designará al llamado Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera, reiterando las afirmaciones sin evidencia de que el mandatario venezolano encabeza la supuesta organización.

Desde agosto, las fuerzas estadounidenses han realizado 21 ataques contra embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas, con un saldo de 83 muertos. La Casa Blanca afirma que esta operación busca golpear redes de narcotráfico. Caracas, en cambio, sostiene que la verdadera intención de Estados Unidos es forzar un cambio de gobierno. Maduro insiste en que en Venezuela no existen cultivos de drogas y que las acusaciones forman parte de una campaña política. También ha mencionado en varias ocasiones que el objetivo de EE.UU. es apoderarse del petróleo venezolano. 

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
¿Se calman las aguas entre Trump y Petro? Llamada telefónica abre puerta a una reunión en Washington
"Terrible" ataque de EE.UU. a Venezuela mató a 100, mientras Washington reafirma "dictar" decisiones
EE.UU. da un giro en el caso contra Maduro y ya no se enfoca en el “Cartel de los Soles”
¿Qué pasa con el petróleo venezolano? EE.UU. dice que Caracas entregará unos 50 millones de barriles
La operación de EE.UU. contra Venezuela, ¿revela la consolidación de un nuevo orden imperial?
Trump descarta elecciones a corto plazo en Venezuela y señala quiénes “dirigirán” el país
El llamado “cambio de régimen” solo ha producido caos: ¿puede Venezuela ser la excepción?
Reportan disparos en Venezuela luego de que Rodríguez asumiera como presidenta encargada: ¿qué pasó?
Maduro se declara inocente en EE.UU. y denuncia su secuestro: “Sigo siendo el presidente de mi país”
Desde protestas hasta celebraciones: así reaccionan venezolanos a la captura de Maduro por EE.UU.
Incertidumbre y geopolítica: ¿qué retos enfrenta el plan de Trump para el petróleo de Venezuela?
La angustia de venezolanos tras ataques de EE.UU. en Caracas: “Ya sé lo que siente la gente de Gaza”
Con el “chavismo” aún en el corazón de Venezuela, ¿qué sigue para el país tras la captura de Maduro?
Trump presiona a Colombia: amenaza con operación similar a la de Venezuela y lanza acusación a Petro
El plan de EE.UU. para Venezuela: secuestrar al presidente Maduro, tomar el petróleo y ¿luego qué?
Vicepresidenta de Venezuela desafía a Trump y califica de "bárbaro" el "secuestro" de Maduro
La advertencia de Trump a Colombia y Cuba, tras atacar Venezuela y capturar a Maduro
Trump afirma que EE.UU. “dirigirá” Venezuela hasta que se produzca una transición política
Las intervenciones de Estados Unidos en América Latina durante los últimos 75 años
Así ha reaccionado el mundo ante el ataque de EE.UU. en Venezuela