Tras acusar a Hamás de no buscar avances en las negociaciones de tregua, Israel desató una ola de bombardeos que en solo dos días dejó casi 1.000 muertos en Gaza. Sin embargo, según el periódico israelí Haaretz, el responsable de frustrar el acuerdo no fue Hamás, sino el propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Israel –no Hamás- es quien está impidiendo la implementación del acuerdo y el regreso de los rehenes", afirmó el diario este miércoles. Según su investigación, el gobierno israelí incumplió su promesa de retirarse del corredor de Filadelfia, en la frontera entre Gaza y Egipto, entre los días 42 y 50 del alto el fuego. Además, denunció que Israel bloqueó la entrada de ayuda humanitaria y cerró los cruces fronterizos, violando los compromisos establecidos en la tregua.

La publicación también criticó la decisión del ministro de Energía de Israel de cortar el suministro de electricidad a Gaza, señalando que estas acciones contradicen el acuerdo, que estipulaba la continuidad de la asistencia humanitaria mientras las negociaciones avanzaban. En este contexto, Haaretz concluyó que la responsabilidad de frenar el proceso recae en el gobierno israelí.

Por su parte, Netanyahu justificó la ofensiva como una estrategia de presión para lograr la liberación de los rehenes. "Hamás ya ha sentido nuestra fuerza", declaró este martes. "A partir de ahora, las negociaciones para su liberación solo se llevarán a cabo bajo fuego", añadió.

“Esto es solo el comienzo”, afirmó tras los brutales bombardeos nocturnos que mataron a cientos de palestinos en cuestión horas y cuyas imágenes horrorizaron al mundo entero.

Relacionado TRT Global - “Una sentencia de muerte para los niños palestinos”: Israel asesinó a 174 menores en una noche

Hamás niega haber rechazado la propuesta de EE.UU.

Por su parte, Hamás acusó a Israel de romper la tregua para imponer un "acuerdo de rendición" y pidió a la comunidad internacional que intervenga para detener la ofensiva. "La ocupación intenta engañar a la opinión pública y justificar su decisión premeditada de reanudar su genocidio contra civiles desarmados", denunció el grupo en un comunicado.

Según Hamás, estaba participaba en las conversaciones y no rechazó la propuesta presentada por el enviado presidencial estadounidense Steve Witkoff, la misma que Israel decía apoyar. Por ello, acusó a Netanyahu de reiniciar la guerra para sabotear el acuerdo.