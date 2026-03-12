El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, afirmó este jueves que Ankara se opone rotundamente a cualquier plan que pretenda provocar una guerra civil en Irán, y avivar conflictos por divisiones étnicas o religiosas.

En ese sentido, rechazó los intentos de explotar las divisiones étnicas o sectarias en el país, subrayando que la integridad territorial de Irán no debe cuestionarse.

"Nos oponemos a los planes que buscan desencadenar una guerra civil en Irán y provocar conflictos por divisiones étnicas y religiosas", sostuvo Fidan, añadiendo que Ankara no permitiría tales esfuerzos.

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Las declaraciones del ministro se produjeron durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo de Alemania, Johann Wadephul, con quien se reunió en Ankara, la capital turca.