ORIENTE MEDIO
2 min de lectura
Türkiye se opone a cualquier plan que incite a la guerra civil en Irán, asegura ministro Fidan
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, advirtió contra los planes para desestabilizar Irán. Además, alertó que los reiterados ataques de Israel contra Líbano amenazan con colapsar a este último país.
Türkiye se opone a cualquier plan que incite a la guerra civil en Irán, asegura ministro Fidan
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, recibió en Ankara a su homólogo alemán, Johann Wadephul. / AA
12 de marzo de 2026

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, afirmó este jueves que Ankara se opone rotundamente a cualquier plan que pretenda provocar una guerra civil en Irán, y avivar conflictos por divisiones étnicas o religiosas.

En ese sentido, rechazó los intentos de explotar las divisiones étnicas o sectarias en el país, subrayando que la integridad territorial de Irán no debe cuestionarse.

"Nos oponemos a los planes que buscan desencadenar una guerra civil en Irán y provocar conflictos por divisiones étnicas y religiosas", sostuvo Fidan, añadiendo que Ankara no permitiría tales esfuerzos.

RelacionadoTRT Español - Erdogan: La guerra de EE.UU.-Israel contra Irán debe terminar antes de que envuelva a toda la región

Las declaraciones del ministro se produjeron durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo de Alemania, Johann Wadephul, con quien se reunió en Ankara, la capital turca.

Advertencia sobre la escalada en el Líbano

RECOMENDADOS

Fidan también criticó los continuos bombardeos de Israel contra el Líbano, afirmando que tales ataques podrían llevar al país al colapso.

En esa línea, acusó al Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de fomentar la inestabilidad en la región.

"Los ataques de Israel deben cesar antes de que el Estado libanés colapso", declaró Fidan, alertando que tal escenario tendría graves repercusiones para todo Oriente Medio, en especial para los países vecinos.

También condenó el desplazamiento masivo causado por los bombardeos, calificándolo de "absolutamente inaceptable".

Las palabras de Fidan llegan a medida que las tensiones regionales continúan aumentando en medio de la escalada de enfrentamientos entre Israel y grupos armados en el Líbano y Oriente Medio.

FUENTE:TRT World
Explora
Erdogan resalta a Türkiye como un modelo de libertad religiosa y advierte contra la islamofobia
El jefe de la ONU emprenderá un “viaje de solidaridad por Ramadán” a Türkiye
La “lluvia negra” en Irán supone una grave amenaza para la salud, advierte la OMS
Erdogan a Zelenskyy: negociaciones de paz en Ucrania no deben verse afectadas por la guerra de Irán
Trump "duda" que el nuevo líder de Irán pueda coexistir pacíficamente con EE.UU.
Casi 700.000 desplazados en una semana en Líbano, dice ONU, mientras Israel ordena evacuar
La guerra en Irán y el alza del petróleo amenazan con impactar las elecciones intermedias de EE.UU.
Por Sadiq S Bhat
Trump levantará algunas sanciones por subida de petróleo y el nombre de Rusia empieza a sonar
Más de 1.200 muertos en Irán mientras EE.UU. anuncia “día mas intenso de ataques” contra el país
¿Fue por el precio del petróleo? Trump insinúa fin de guerra con Irán, pero evalúa acción terrestre
Türkiye prepara un sistema de defensa Patriot para proteger su espacio aéreo ante guerra regional
Erdogan advierte a Pezeshkian: “No hay justificación” para violar el espacio aéreo de Türkiye
Francia planea misión “puramente defensiva” con aliados para reabrir el estrecho de Ormuz: Macron
Israel aprovecha el cambio de atención global para sabotear la solución de dos Estados: Erdogan
“Operación Error Épico”: Irán afirma estar preparado mientras EE.UU. busca escalar la guerra