El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, afirmó este jueves que Ankara se opone rotundamente a cualquier plan que pretenda provocar una guerra civil en Irán, y avivar conflictos por divisiones étnicas o religiosas.
En ese sentido, rechazó los intentos de explotar las divisiones étnicas o sectarias en el país, subrayando que la integridad territorial de Irán no debe cuestionarse.
"Nos oponemos a los planes que buscan desencadenar una guerra civil en Irán y provocar conflictos por divisiones étnicas y religiosas", sostuvo Fidan, añadiendo que Ankara no permitiría tales esfuerzos.
Las declaraciones del ministro se produjeron durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo de Alemania, Johann Wadephul, con quien se reunió en Ankara, la capital turca.
Advertencia sobre la escalada en el Líbano
Fidan también criticó los continuos bombardeos de Israel contra el Líbano, afirmando que tales ataques podrían llevar al país al colapso.
En esa línea, acusó al Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de fomentar la inestabilidad en la región.
"Los ataques de Israel deben cesar antes de que el Estado libanés colapso", declaró Fidan, alertando que tal escenario tendría graves repercusiones para todo Oriente Medio, en especial para los países vecinos.
También condenó el desplazamiento masivo causado por los bombardeos, calificándolo de "absolutamente inaceptable".
Las palabras de Fidan llegan a medida que las tensiones regionales continúan aumentando en medio de la escalada de enfrentamientos entre Israel y grupos armados en el Líbano y Oriente Medio.