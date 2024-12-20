Una infancia de terror y el refugio del fútbol

Al recordar su infancia en Gaza, Khaled se emociona. "Mi niñez estuvo llena de guerra, destrucción, asedios y cortes de electricidad", relata a TRT Español. “En Gaza no te sientes como un niño.”

No es de extrañar que haya dedicado su vida al deporte: su padre, Jamil Dader, fue jugador y entrenador de baloncesto. Y su tío Ibrahim Abu-Al Sheikh era futbolista en el Club Deportivo de Gaza.

Entre bombardeos y opresión, Khaled encontró un refugio en el fútbol. “Lo es todo para mí. Podría decir que soy adicto a este deporte. El fútbol es mi mayor motivación en la vida”, explica.

A los 17 años debutó en la primera división de Gaza. Sus entrenadores Ghassan Al-Balaawi y Hani Al-Masdar, estrella del fútbol de Gaza y entrenador del equipo olímpico palestino que fue asesinado en un bombardeo israelí, le dieron todo su apoyo.

“Debutar tan joven fue muy importante para mí”, narra Khaled con nostalgia. “El fútbol significa mucho para los palestinos. Es un escape del asedio y la guerra. Toda la gente de Gaza esperaba con emoción el comienzo de temporada. El ambiente en los estadios es precioso. Tuve la suerte de jugar para equipos como el Khadamat Al-Shatea Club, que contaba con muchos simpatizantes. Y los cánticos de las tribunas te llenaban el espíritu. Espero que la guerra termine pronto y el fútbol pueda volver”, comparte.

De representar a la selección de Palestina a las trabas de la ocupación israelí

En 2022, Khaled viajó a Ramala, en Cisjordania ocupada, para jugar en el Club Al-Amari y sumarse a la Liga Profesional Palestina, lo que le abrió la posibilidad de competir profesionalmente en el extranjero y representar a la selección nacional Palestina. Jugó en las categorías júnior, juvenil y sub-23.

Su carrera futbolística no fue fácil. La ocupación israelí, aún antes del genocidio, impuso continuamente trabas en su camino. “El contrato de un futbolista nunca era suficiente para construir un futuro y formar una familia en Gaza. Además, las restricciones de movimiento hacían difícil viajar a los entrenamientos y a los partidos de la selección. Esto también me privó de la oportunidad de jugar profesionalmente en equipos extranjeros, algo con lo que sueña cualquier futbolista”, se lamenta Khaled.

“La vida en Gaza antes del genocidio era complicada pero, a pesar de las dificultades, éramos capaces de vivir con ello. Pero ahora, con la guerra, se ha vuelto imposible”, sostiene.

Su sueño de consagrarse en el fútbol local se desvaneció el fatídico 7 de octubre de 2023. Khaled estaba en Ramala: “Ese día, tuve miedo por mi familia en Gaza, porque sabíamos que inevitablemente vendría la destrucción”, recuerda.

“Los momentos más duros fueron cuando mi familia tuvo que separarse: mi hermano y mi madre en un lugar y mi padre en otro, y de repente se cortó la comunicación y el internet. No podía dormir, pensando en cómo estaban”.

Más de un año después, se estima que más de 45.000 palestinos han sido asesinados y alrededor de 105.538 han sido heridos en bombardeos israelíes sobre Gaza. Y, según Human Rights Watch, Israel ha desplazado forzosamente al 90% de los palestinos en el enclave. Además, la destrucción de miles de viviendas ha dejado a la población en una situación crítica, con acceso limitado a recursos de necesidad básica como agua potable, alimentos, electricidad o suministros médicos.

Buscando ayuda para su familia

“Nuestra casa fue bombardeada y destruida, y mi familia ha sido desplazada más de una vez. Ahora viven en tiendas de campaña sin agua ni electricidad. Sus vidas se han vuelto como las de los hombres primitivos. Se enfrentan al frío, la lluvia, el hambre y no pueden cubrir las necesidades básicas como comprar alimentos, agua y medicina”, sostiene Khaled.

Para ayudar a su familia lanzó en internet una campaña de recaudación de fondos. Bajo el lema 'El único rayo de esperanza para mi familia', pide al mundo cualquier aporte, por pequeño que sea. “Esto no solo salvará vidas”, dice Khaled, “también devolverá la dignidad y esperanza a mi familia".