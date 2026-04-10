El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó a España de librar “una guerra diplomática” y de mostrar “hostilidad” hacia Tel Aviv, y excluyó al país del mecanismo internacional que supervisa la tregua en Gaza. Poco después, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hizo un llamado a que no se permita “una nueva Gaza en el Líbano”.

Netanyahu aseguró que España ha "optado repetidamente por oponerse a Israel. Aquellos que atacan al estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas no serán nuestros socios" en el "futuro de la región".

En un mensaje de vídeo, indicó: "No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía y esta hostilidad. No tengo intención de permitir que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato", añadió. Según él, España ha "difamado" a los militares israelíes.

Además, Israel anunció que ha bloqueado la participación de España en el Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC) para Gaza, liderado por Estados Unidos.

El centro, ubicado en Kiryat Gat, fue establecido después de que la tregua entrara en vigor el 10 de octubre. Su objetivo es supervisar el alto el fuego y facilitar la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino, sometido a un asedio.

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En el CMCC participan militares y diplomáticos de varios países, entre ellos Francia, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos. Todos ellos asisten a reuniones sobre seguridad y ayuda humanitaria en Gaza, devastada por más de dos años de genocidio israelí. Representantes de España también habían participado hasta ahora en las actividades del CMCC.

Sin embargo, este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí anunció que impedirá la participación española en las reuniones del centro.