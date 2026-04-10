GENOCIDIO EN GAZA
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Israel excluye a España del centro que monitorea tregua en Gaza y la acusa de “guerra diplomática”
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó a Madrid de “hostilidad” y la excluyó del mecanismo que supervisa la tregua en Gaza. A su vez, el presidente español, Pedro Sánchez, llamó a no permitir “una nueva Gaza en el Líbano”.
Israel excluye a España del centro que monitorea tregua en Gaza y la acusa de “guerra diplomática”
Israel anunció que ha bloqueado la participación de España en el Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC) para Gaza. / Otros
hace una hora

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó a España de librar “una guerra diplomática” y de mostrar “hostilidad” hacia Tel Aviv, y excluyó al país del mecanismo internacional que supervisa la tregua en Gaza. Poco después, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hizo un llamado a que no se permita “una nueva Gaza en el Líbano”.

Netanyahu aseguró que España ha "optado repetidamente por oponerse a Israel. Aquellos que atacan al estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas no serán nuestros socios" en el "futuro de la región".

En un mensaje de vídeo, indicó: "No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía y esta hostilidad. No tengo intención de permitir que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato", añadió. Según él, España ha "difamado" a los militares israelíes.

Además, Israel anunció que ha bloqueado la participación de España en el Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC) para Gaza, liderado por Estados Unidos.

El centro, ubicado en Kiryat Gat, fue establecido después de que la tregua entrara en vigor el 10 de octubre. Su objetivo es supervisar el alto el fuego y facilitar la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino, sometido a un asedio.

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En el CMCC participan militares y diplomáticos de varios países, entre ellos Francia, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos. Todos ellos asisten a reuniones sobre seguridad y ayuda humanitaria en Gaza, devastada por más de dos años de genocidio israelí. Representantes de España también habían participado hasta ahora en las actividades del CMCC.

Sin embargo, este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí anunció que impedirá la participación española en las reuniones del centro.

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“El sesgo antiisraelí del Gobierno de Sánchez es tan evidente que ha perdido toda capacidad de actuar de forma constructiva en la implementación del plan de paz del presidente Trump en el CMCC”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, en un comunicado. “España no será autorizada a participar en el CMCC en Kiryat Gat”, añadió.

“No permitamos una nueva Gaza en el Líbano”

Por su parte, el presidente español, Sánchez, volvió a pedir este viernes a los países de la Unión Europea (UE) suspender el acuerdo de asociación con Israel por las violaciones “flagrantes” del derecho internacional humanitario que está cometiendo.

“No permitamos una nueva Gaza en el Líbano”, aseguró en su intervención en el European Pulse Forum, organizado por Político y BeBartlet en Barcelona. Instó a la UE a actuar con coherencia y empatía, y a responder ante un país que está “atropellando y violando” muchos de los artículos de ese acuerdo.

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También el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, criticó a Israel por sus ataques en Líbano, que han continuado pese a la tregua entre Estados Unidos e Irán. "Líbano es una vergüenza en la conciencia de la humanidad. Es inaceptable el nivel de violencia, la violación del derecho internacional, del derecho internacional humanitario, por parte de Israel", declaró Albares.

Las relaciones entre Israel y España se han deteriorado de forma notable desde que Madrid reconoció al Estado palestino en 2024. Ambos países han retirado a sus embajadores.

Sánchez ha sido uno de los críticos más firmes de la ofensiva israelí en Gaza, que ha asesinado a más de 72.000 palestinos. También se opuso a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que comenzó el 28 de febrero.

FUENTE:TRT Español y agencias
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