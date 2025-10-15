El alto el fuego trajo cierta esperanza a los palestinos de Gaza; sin embargo, la vida entre los escombros sigue siendo extremadamente difícil: hogares destruidos, miles de desplazados y una grave escasez de alimentos y suministros básicos. Aunque Israel había prometido el ingreso diario de 600 camiones de ayuda humanitaria desde que entró en vigor el alto el fuego el viernes, dicha promesa no se está cumpliendo. De hecho, el propio gobierno israelí reconoció que las restricciones formaban parte de su estrategia para presionar a Hamás y, aunque ahora reabrió el cruce de Rafah, varias organizaciones internacionales advierten que la asistencia sigue siendo insuficiente.

En un principio, el viernes, el COGAT —el brazo del ejército israelí encargado de controlar el flujo de ayuda hacia Gaza— había previsto la entrada diaria de 600 camiones, tal como se había acordado en el alto el fuego. No obstante, esta situación cambió el martes, cuando el COGAT informó a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) que solo permitiría el ingreso de 300 camiones diarios y que, además, el combustible y el gas se limitarían principalmente a necesidades específicas de infraestructura humanitaria.

Asimismo, según informó el canal público israelí KAN, Israel dio marcha atrás con las restricciones luego de la devolución de los cuerpos. Sin embargo, tras la reapertura del cruce, las autoridades israelíes exigen que la ayuda humanitaria sea descargada de los camiones en el lado palestino de la frontera, donde posteriormente debe ser recogida por la ONU y las organizaciones que ya operan en Gaza. En este sentido, aún resta ver qué tan rápido podrá implementarse el acceso hacia los palestinos con este nuevo mecanismo.

UNICEF: “Todos los pasos deben estar abiertos”

A pesar de estos ajustes, las organizaciones humanitarias advierten que el volumen de ayuda que ingresa sigue siendo insuficiente y que el tiempo apremia. Aunque el bloqueo ha sido parcialmente levantado, agencias como el Programa Mundial de Alimentos de la ONU alertan de que hasta 400.000 personas en Gaza no han recibido asistencia en semanas.

Por su parte, Ricardo Pires, portavoz de UNICEF, enfatizó: “Necesitamos que todos los pasos fronterizos estén abiertos. Cuanto más tiempo permanezca cerrado Rafah, más se prolonga el sufrimiento de la población en Gaza, especialmente de los desplazados en el sur”. En la misma línea, Christian Cardon, portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), afirmó este martes que “aún vemos llegar solo unos pocos camiones, y grandes multitudes acercándose a ellos de manera que no cumple en absoluto con los estándares humanitarios”.

Del mismo modo, el portavoz adjunto de la OCHA, Jens Laerke, señaló que la ONU tiene 190.000 toneladas métricas de ayuda humanitaria listas para ser enviadas a Gaza, pero que continúan a la espera de la apertura de más pasos fronterizos que faciliten su entrega.

173 camiones de ayuda entran a Gaza el lunes





Las cifras de los últimos días también reflejan el retraso en los envíos. Por ejemplo, el domingo solo un total de 173 camiones de ayuda efectivamente entraron en Gaza, según informó este lunes la Oficina de Prensa del enclave.