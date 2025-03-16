En plenas conversaciones para extender la frágil tregua que rige entre Israel y Hamás, Tel Aviv sigue bombardeando Gaza. En una nueva violación del acuerdo, este sábado lanzó un ataque aéreo contra varias personas que repartían ayuda humanitaria, matando al menos a nueve palestinos, entre ellas varios periodistas.

El ataque ocurrió en la ciudad de Beit Lahia, en el norte de Gaza, según informó el Ministerio de Salud palestino. “Nueve personas fueron martirizadas y varios heridos, incluidos casos críticos, fueron trasladados al Hospital Indonesio en el norte de Gaza tras la continua agresión israelí en Gaza”, señaló en un comunicado.

Fuentes dijeron a la Agencia Anadolu que un dron atacó a un equipo de ayuda que distribuía tiendas de campaña temporales a residentes cuyas casas habían sido destruidas por el asedio israelí. El portavoz de la Defensa Civil del enclave, Mahmud Basal, confirmó a la agencia de noticias AFP que cooperaban con la organización caritativa Al Khair.

Asimismo, el Centro de Protección de Periodistas Palestinos explicó que varios periodistas se encontraban allí documentando las labores de ayuda humanitaria, y que tres de ellos murieron bajo el fuego israelí.

Israel "ha cometido una horrible masacre" en el norte de Gaza "al atacar a un grupo de periodistas y de cooperantes humanitarios", denunció el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, en un comunicado.

En noviembre de 2024, la oenegé Reporteros Sin Fronteras denunció que el ejército israelí había matado a más de 140 periodistas en Gaza desde el comienzo de su ofensiva, el 7 de octubre de 2023.

Asimismo, el Sindicato de Periodistas Palestinos acusó al ejército israelí de "atacar sistemáticamente" a reporteros, lo que constituye "un crimen de guerra y una violación flagrante del derecho internacional, en particular de la Convención de Ginebra que garantiza la protección de los periodistas en tiempo de conflicto".

Por otro lado, este sábado un niño, Yamen Al-Hamlawy, murió tras recibir un disparo en la cabeza, mientras que una mujer sufrió una herida de bala en la espalda cerca de Beit Lahia, informaron fuentes médicas a Anadolu.

Recuperan 61 cuerpos de fosa común del Hospital Al-Shifa

La noticia de los letales bombardeos llega mientras los palestinos intentan recuperar los cuerpos de sus seres queridos para darles un entierro digno. Los equipos de Defensa Civil de Gaza recuperaron 61 cuerpos enterrados en una fosa común en el patio del Hospital Al-Shifa de Gaza, que fue atacado y asediado durante la ofensiva de Tel Aviv.

El Ministerio de Salud de Gaza informó que el proceso de exhumación comenzó el 13 de marzo de 2025. En el primer día, los trabajadores de Defensa Civil recuperaron 48 cuerpos, incluidos 10 que no han sido identificados. En el segundo día, se recuperaron 13 cuerpos más, tres de los cuales siguen sin identificar.

Los cuerpos identificados fueron devueltos a sus familias, mientras que los demás fueron enviados a las autoridades forenses.