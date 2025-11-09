En una visita que se ha considerado histórica, el presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa, aterrizó este sábado en Estados Unidos para mantener reuniones oficiales y de alto nivel, según reportó la agencia de noticias estatal siria SANA.

Justamente, está previsto que Al-Sharaa se reúna con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en lo que marcará la primera visita de un jefe de Estado sirio a la Casa Blanca en casi 80 años.

Además, el viaje del presidente de Siria a EE.UU. se produce un día después de que Washington lo retirara de su “lista negra de terrorismo”, una medida que ya se anticipaba.

Tommy Pigott del Departamento de Estado, afirmó que el Gobierno de Al-Sharaa ha estado cumpliendo con las exigencias de la Casa Blanca, incluyendo la búsqueda de estadounidenses desaparecidos y la eliminación de cualquier arma química restante.

"Estas acciones se toman en reconocimiento del progreso demostrado por el liderazgo sirio tras la salida de Bashar Al-Assad y más de 50 años de represión bajo el régimen de Assad", declaró Pigott.

Antes de llegar a Washington, el mandatario sirio asistió a la Cumbre de Líderes de la COP30, realizada en Brasil, el pasado 6 de noviembre.