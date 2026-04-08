Türkiye valoró positivamente este miércoles el anuncio de un alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán, un gesto que Ankara espera que contribuya a rebajar las tensiones en una región marcada por meses de creciente inestabilidad. El presidente, Recep Tayyip Erdogan, destacó la importancia del alto el fuego e instó a su plena aplicación sobre el terreno, aunque advirtió contra cualquier “provocación” o acto de “sabotaje”.
“Acogemos con satisfacción el alto el fuego anunciado anoche en la ofensiva que ha afectado a nuestra región desde el 28 de febrero”, afirmó el mandatario en una publicación en la red social X.
Erdogan también felicitó a todas las partes implicadas en concretar el acuerdo y destacó el papel de Pakistán como actor clave en el proceso.
“Esperamos sinceramente que nuestra región, marcada durante tanto tiempo por conflictos, tensiones y opresión, encuentre pronto la paz, la estabilidad y la calma”, añadió.
Asimismo, subrayó que Türkiye seguirá promoviendo la paz tanto a nivel nacional como internacional, manteniendo una posición activa en los foros globales.
“El alto el fuego debe aplicarse en el terreno”: Ministerio de Exteriores
En un comunicado, el ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye subrayó que el acuerdo debe traducirse en hechos sobre el terreno. “Subrayamos que el alto el fuego temporal debe aplicarse plenamente sobre el terreno y esperamos que todas las partes respeten el acuerdo alcanzado”, señaló. Asimismo, recalcó que una paz duradera solo puede construirse a través del diálogo, la diplomacia y la confianza mutua entre las partes.
En este sentido, el ministerio aseguró que Ankara seguirá implicada en los esfuerzos diplomáticos. “Seguiremos brindando todo el apoyo necesario para garantizar el éxito de las negociaciones que se celebrarán en Islamabad”, añadió.
Por otra parte, Türkiye felicitó a Pakistán por su papel en la facilitación del proceso y expresó su deseo de que continúen todas las iniciativas encaminadas a sostener los esfuerzos de paz.
Ministro Fidan mantiene diálogos con Irán y Qatar para avanzar en la paz
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, mantuvo conversaciones telefónicas por separado con sus homólogos de Irán y Qatar en la tarde este miércoles para tratar sobre el alto el fuego y los pasos hacia la consecución de una paz duradera, según fuentes diplomáticas.
Según informaron el miércoles fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye, Fidan habló con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, expresando la satisfacción de Ankara por el alto el fuego temporal y reafirmando el compromiso de Türkiye con los esfuerzos para lograr una paz permanente.
Fidan señaló que Türkiye seguirá trabajando para que el alto el fuego conduzca a una solución sostenible y duradera, añadieron las fuentes.
En una llamada separada, Fidan conversó con el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Ambos funcionarios discutieron los pasos necesarios para transformar el alto el fuego temporal en una paz duradera a nivel regional.
Un camino hacia una solución y una paz duraderas
En la misma línea, el director de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran, afirmó en la plataforma turca de redes sociales NSosyal que Ankara espera que el alto el fuego “no se limite a reducir las tensiones actuales, sino que también abra el camino hacia una solución y una paz duraderas”.
Según explicó, “el frágil entorno de seguridad que durante mucho tiempo ha persistido en nuestra región vuelve a subrayar la importancia vital del diálogo y de los canales diplomáticos”.
A su juicio, “reforzar el entendimiento mutuo, abstenerse de dar pasos que puedan escalar las tensiones y actuar sobre la base del derecho internacional será decisivo para establecer una paz duradera”.
En este contexto, Duran subrayó que Türkiye, bajo el liderazgo del presidente Recep Tayyip Erdogan, seguirá realizando todos los esfuerzos posibles para contribuir a la paz regional y global. Añadió que el país, con su sólida tradición diplomática y su enfoque justo y equilibrado, ha mantenido de forma constante una postura favorable a la paz y ha asumido la responsabilidad de actuar como un actor fiable en la resolución de crisis.
El anuncio del alto el fuego se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara el martes de que había acordado “suspender el bombardeo y los ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas”.
Las tensiones en la región se intensificaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques conjuntos contra Irán el 28 de febrero, que dejaron más de 1.340 muertos, incluido el entonces líder supremo iraní, Ali Jamenei.
Posteriormente, Irán respondió con ataques con drones y misiles dirigidos contra Israel, así como contra Jordania, Iraq y varios países del Golfo que albergan activos militares y financieros estadounidenses. Además, Teherán restringió el tránsito de buques a través del estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales arterias del comercio energético mundial.