Türkiye valoró positivamente este miércoles el anuncio de un alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán, un gesto que Ankara espera que contribuya a rebajar las tensiones en una región marcada por meses de creciente inestabilidad. El presidente, Recep Tayyip Erdogan, destacó la importancia del alto el fuego e instó a su plena aplicación sobre el terreno, aunque advirtió contra cualquier “provocación” o acto de “sabotaje”.

“Acogemos con satisfacción el alto el fuego anunciado anoche en la ofensiva que ha afectado a nuestra región desde el 28 de febrero”, afirmó el mandatario en una publicación en la red social X.

Erdogan también felicitó a todas las partes implicadas en concretar el acuerdo y destacó el papel de Pakistán como actor clave en el proceso.

“Esperamos sinceramente que nuestra región, marcada durante tanto tiempo por conflictos, tensiones y opresión, encuentre pronto la paz, la estabilidad y la calma”, añadió.

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Asimismo, subrayó que Türkiye seguirá promoviendo la paz tanto a nivel nacional como internacional, manteniendo una posición activa en los foros globales.

“El alto el fuego debe aplicarse en el terreno”: Ministerio de Exteriores

En un comunicado, el ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye subrayó que el acuerdo debe traducirse en hechos sobre el terreno. “Subrayamos que el alto el fuego temporal debe aplicarse plenamente sobre el terreno y esperamos que todas las partes respeten el acuerdo alcanzado”, señaló. Asimismo, recalcó que una paz duradera solo puede construirse a través del diálogo, la diplomacia y la confianza mutua entre las partes.

En este sentido, el ministerio aseguró que Ankara seguirá implicada en los esfuerzos diplomáticos. “Seguiremos brindando todo el apoyo necesario para garantizar el éxito de las negociaciones que se celebrarán en Islamabad”, añadió.

Por otra parte, Türkiye felicitó a Pakistán por su papel en la facilitación del proceso y expresó su deseo de que continúen todas las iniciativas encaminadas a sostener los esfuerzos de paz.

Ministro Fidan mantiene diálogos con Irán y Qatar para avanzar en la paz

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, mantuvo conversaciones telefónicas por separado con sus homólogos de Irán y Qatar en la tarde este miércoles para tratar sobre el alto el fuego y los pasos hacia la consecución de una paz duradera, según fuentes diplomáticas.