El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, recibió este martes al embajador de EE.UU. Tom Barrack, quien también es el enviado especial para Siria.
Una foto de la reunión fue compartida por el Ministerio de Relaciones Exteriores turco en la red social X, sin más detalles.
Barrack citó la misma publicación y señaló: “Continuando las discusiones con el ministro de Relaciones Exteriores Hakan Fidan hoy”.
Previamente, EE.UU. le había dado la bienvenida a un nuevo acuerdo de alto el fuego e integración entre el Gobierno de Siria y el grupo terrorista YPG este domingo. “Este acuerdo y el alto el fuego representan un punto de inflexión fundamental”, había señalado Barrack en X.
En ese sentido, afirmó que el presidente sirio Ahmed Al-Sharaa ha afirmado que los kurdos son parte integral de Siria, añadiendo: “Estados Unidos espera con interés la integración sin contratiempos de nuestro socio histórico en la lucha contra Daesh”.
“El desafiante trabajo de finalizar los detalles de un acuerdo de integración integral comienza ahora, y Estados Unidos respalda firmemente este proceso en cada etapa”, completó.
Al-Sharaa anunció este domingo el alto el fuego integral y el acuerdo de integración completa entre el gobierno sirio y el YPG, delineando medidas radicales para restaurar la autoridad estatal en el noreste del país.
Según los términos publicados por la agencia de noticias estatal siria SANA, el acuerdo prevé un alto el fuego inmediato e integral en todos los frentes y líneas de contacto entre las fuerzas gubernamentales y el YPG.
El pacto entrará en vigor en paralelo con la retirada de todas las formaciones militares afiliadas al YPG hacia áreas al este del río Éufrates como paso preparatorio para el redespliegue.