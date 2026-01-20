TÜRKİYE
2 min de lectura
Ministro turco Fidan se reúne con embajador de EE.UU., mientras Washington respalda acuerdo en Siria
La reunión entre Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, y Tom Barrack, embajador de EE.UU., se produce mientras Washington da señales de su apoyo a un acuerdo de alto el fuego en Siria con el grupo terrorista YPG.
Ministro turco Fidan se reúne con embajador de EE.UU., mientras Washington respalda acuerdo en Siria
Una foto de la reunión fue compartida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye en la red social estadounidense X, sin más detalles. / AA
20 de enero de 2026

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, recibió este martes al embajador de EE.UU. Tom Barrack, quien también es el enviado especial para Siria.

Una foto de la reunión fue compartida por el Ministerio de Relaciones Exteriores turco en la red social X, sin más detalles.

Barrack citó la misma publicación y señaló: “Continuando las discusiones con el ministro de Relaciones Exteriores Hakan Fidan hoy”.

Previamente, EE.UU. le había dado la bienvenida a un nuevo acuerdo de alto el fuego e integración entre el Gobierno de Siria y el grupo terrorista YPG este domingo. “Este acuerdo y el alto el fuego representan un punto de inflexión fundamental”, había señalado Barrack en X.

En ese sentido, afirmó que el presidente sirio Ahmed Al-Sharaa ha afirmado que los kurdos son parte integral de Siria, añadiendo: “Estados Unidos espera con interés la integración sin contratiempos de nuestro socio histórico en la lucha contra Daesh”.

RECOMENDADOS
RelacionadoTRT Español - Türkiye rechaza señalamientos sobre apoyo al ejército sirio para liberar a terroristas de Daesh

“El desafiante trabajo de finalizar los detalles de un acuerdo de integración integral comienza ahora, y Estados Unidos respalda firmemente este proceso en cada etapa”, completó.

Al-Sharaa anunció este domingo el alto el fuego integral y el acuerdo de integración completa entre el gobierno sirio y el YPG, delineando medidas radicales para restaurar la autoridad estatal en el noreste del país.

Según los términos publicados por la agencia de noticias estatal siria SANA, el acuerdo prevé un alto el fuego inmediato e integral en todos los frentes y líneas de contacto entre las fuerzas gubernamentales y el YPG.

El pacto entrará en vigor en paralelo con la retirada de todas las formaciones militares afiliadas al YPG hacia áreas al este del río Éufrates como paso preparatorio para el redespliegue. 

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
El ministro turco Fidan asistirá a la firma de la carta fundacional de la “Junta de Paz” para Gaza
Erdogan a Trump: Türkiye “sigue de cerca” desarrollos en Siria y se coordina con EE.UU. en Gaza
Fidan: Türkiye apoya el acuerdo Siria-YPG pese a reservas y prioriza estabilidad
Türkiye rechaza señalamientos sobre apoyo al ejército sirio para liberar a terroristas de Daesh
“Siria pertenece a los sirios”: Erdogan celebra el acuerdo de alto el fuego en Damasco
Türkiye expresa sus condolencias por el mortal incendio en un centro comercial de Pakistán
Türkiye respalda el acuerdo de alto el fuego en Siria e insta a la unidad y la “integración total”
Exportaciones récord en tiempos difíciles: la estrategia de Türkiye ante la presión económica global
Trump invita al presidente turco Erdogan a integrar la Junta de Paz para Gaza como miembro fundador
Presidente Erdogan lanza el canal TRT Genc, dirigido a audiencias jóvenes: “Ustedes son el futuro”
“Türkiye se opone a cualquier intervención militar contra Irán”, afirma ministro Fidan
Türkiye fue clave para avanzar hacia el alto el fuego en Gaza, destacan funcionarios de EE.UU.
ASELSAN se convierte en la firma líder de Türkiye con un valor de 30.000 millones de dólares
Desde Venezuela hasta Irán: Fidan, ministro turco de Exteriores, analiza desafíos globales de 2026
Türkiye envía a Sudán otro “Barco de la Bondad” con toneladas de ayuda
Primera dama de Türkiye se reúne con jefe de la UNRWA, que planea abrir una oficina en Ankara
Presidente Erdogan dialoga con Al-Sharaa por situación en Siria tras escalada de violencia en Alepo
La paz entre Ucrania y Rusia está “bastante cerca”, afirma ministro turco Fidan
“Venezuela no debe ser arrastrada a la inestabilidad”, señala Erdogan a Trump
Erdogan pide el regreso de Türkiye al programa de F-35 y afirma que reforzará la seguridad de OTAN