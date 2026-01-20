El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, recibió este martes al embajador de EE.UU. Tom Barrack, quien también es el enviado especial para Siria.

Una foto de la reunión fue compartida por el Ministerio de Relaciones Exteriores turco en la red social X, sin más detalles.

Barrack citó la misma publicación y señaló: “Continuando las discusiones con el ministro de Relaciones Exteriores Hakan Fidan hoy”.

Previamente, EE.UU. le había dado la bienvenida a un nuevo acuerdo de alto el fuego e integración entre el Gobierno de Siria y el grupo terrorista YPG este domingo. “Este acuerdo y el alto el fuego representan un punto de inflexión fundamental”, había señalado Barrack en X.

En ese sentido, afirmó que el presidente sirio Ahmed Al-Sharaa ha afirmado que los kurdos son parte integral de Siria, añadiendo: “Estados Unidos espera con interés la integración sin contratiempos de nuestro socio histórico en la lucha contra Daesh”.