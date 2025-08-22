En la Comuna 13 de Medellín, un barrio que ha sufrido el conflicto armado en Colombia, Luis Fernando Álvarez Ramírez, alias “El Aka”, adoptó el rap y la agricultura urbana para sembrar paz y esperanza.

No fue nada fácil. A los 13 años, cuando comenzaba a armar sus primeros versos musicales, le apuntaron con una pistola. Y a los 17, ya había enterrado a más de 20 amigos. Hoy mira hacia adelante, apostando por la música y la tierra como herramientas para transformar su comunidad.

Desde 2002, a través de un proyecto pedagógico llamado Agroarte, combina la agroecología con expresiones artísticas como la música, el graffiti, la pintura, el grabado y el audiovisual. Y gracias a este emprendimiento, se han formado más de 40.000 personas para promover una memoria colectiva.

“Hemos logrado cerrar círculos de violencia y hemos salvado vidas”, afirma El Aka, quien tiene siete discos editados y 120 canciones, a TRT Español. Y entonces se lamenta: “No han sido todas”.

En la última década, la Comuna 13 ha experimentado una transformación notable: dejando atrás la violencia que tinó sus calles, se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de Medellín. Hoy, miles de visitantes recorren sus coloridos murales, utilizan las escaleras eléctricas instaladas en sus laderas y escuchan relatos sobre su intenso proceso de cambio urbano.

Crecer en medio de una guerra





Después de nacer en Manrique Oriental, una zona golpeada por el narcotráfico, se mudó a la Comuna 13, un sector marcado por la influencia de grupos criminales y guerrilleros como el ELN y las FARC. Allí comenzó su lucha social y, según afirma, a lo largo de los años fue objeto de amenazas debido a su activismo.

“Crecí en medio de la guerra”, dice El Aka, de 38 años. “Y eso genera monstruos”.

A los 16, El Aka se unió a un grupo de mujeres que luchaban por proteger un bosque que las autoridades pretendían convertir en un vertedero: La Escombrera, un nombre que evoca horrores en la reciente historia de Colombia. Es considerada hoy la mayor fosa común de América Latina, según informes .

“Fue con ellas que aprendí a hacer resistencia a través de la siembra”, cuenta El Aka.

En 2002, el Gobierno de Álvaro Uribe llevó a cabo la 'Operación Orión' en la Comuna 13, la cual tuvo apoyo de grupos paramilitares, según lo registró la Comisión de la Verdad, creada en 2017 tras el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Más de dos décadas después, y tras un largo proceso de trabajo comunitario, las familias de las víctimas lograron que en 2024 las autoridades iniciaran un proceso de exhumación .

Agroarte: un proyecto comunitario para 300 personas





De estas experiencias en la Comuna 13 nació Agroarte , un proyecto impulsado por El Aka que combina la siembra, el arte y la educación popular como herramientas para sanar las heridas de una comunidad afectada por la violencia. Hoy, entre 200 y 300 personas —incluidos niños, adolescentes, madres y abuelas— participan activamente en un proyecto comunitario que combina talleres de agroecología con actividades artísticas, las cuales van desde las artes plásticas hasta la música, y que ha producido 300 canciones.

El rapero, reconocido por su voz suave y versos precisos, afirma que su objetivo es crear espacios de apoyo y empoderamiento para alejar a los jóvenes de las estructuras armadas que, según informes , aún operan en la zona.

“Los primeros pasos los dimos en un pequeño terreno en la montaña, sembrando para nuestra alimentación. Luego nos expandimos con talleres de hip hop y arte, pintando murales y recuperando espacios públicos que antes controlaba el narcotráfico”, explica.

Formar parte de Agroarte cambió la vida de muchos jóvenes. Durante los años más duros de la violencia, el colectivo brindó contención social. “Uno de nuestros propósitos principales es ayudar a cerrar círculos de violencia y venganza”, señala.

“Después de cada asesinato, íbamos al velorio, preguntábamos a la familia si podíamos acompañarlos. Les entregábamos una planta con el nombre del ser querido”, recuerda El Aka. “Una madre nos dijo: ‘Gracias a ustedes, pude pedirle a mis hijos que no vengaran a su hermana’”.