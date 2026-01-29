Washington, D.C. — La conversación sobre un “nuevo orden mundial” volvió con fuerza a las capitales globales, impulsada menos por teorías abstractas que por el ejercicio directo del poder.

En el Foro Económico Mundial de Davos este mes, la ansiedad dejó los pasillos y llegó al escenario principal, agudizada por las acciones y la retórica de EE.UU.

“El principio de soberanía es vulnerable”, dijo a TRT World Paul M. Collins Jr., profesor de estudios jurídicos y ciencias políticas de la Universidad de Massachusetts Amherst. “Estados Unidos se está moviendo hacia un enfoque de “la fuerza hace el derecho”, amenazando incluso a sus aliados de la OTAN”, asegura.

Sus palabras marcaron el inicio de una semana atravesada por las intervenciones continuas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyendo renovadas reclamaciones sobre Groenlandia y amenazas arancelarias contra aliados, sacudiendo los mercados.

Días antes, Trump ordenó a EE.UU. retirarse de 66 organizaciones, convenciones y tratados internacionales, al argumentar que iban en contra de los intereses de Washington.

La decisión incluyó organismos climáticos, incluida la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, junto con decenas de grupos afiliados y no afiliados a la ONU que trabajan en temas que van desde energías renovables hasta contraterrorismo.

Las ondas de choque se sintieron rápidamente en Europa y más allá.

La Unión Europea (UE) aceleró lo que los funcionarios describen como “la madre de todos los acuerdos comerciales” con India, después de dos décadas de negociaciones. El impulso es visto ampliamente como una respuesta al giro hacia adentro de Washington.

El acuerdo, anunciado el martes en Nueva Delhi entre dos de los mercados más grandes del mundo, llega mientras Washington apunta tanto a la potencia asiática como al bloque europeo con aranceles elevados.

Washington ha impuesto aranceles del 50% sobre productos indios, incluida una penalidad del 25% debido a la compra continua de petróleo ruso por parte de India. Las amenazas arancelarias de Trump sobre Groenlandia sacudieron a la UE, aunque luego fueron retiradas. Para varios expertos, ese episodio dejó expuestas las vulnerabilidades del bloque.

Las declaraciones de los líderes de India y la UE subrayan el trasfondo geopolítico del acuerdo, que se prevé finalizar más adelante en 2026.

“Esta es la historia de dos gigantes: la segunda y cuarta economías más grandes del mundo. Dos gigantes que eligieron la asociación de una manera verdaderamente beneficiosa para todos. Un mensaje contundente de que la cooperación es la mejor respuesta a los desafíos globales”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El primer ministro indio, Narendra Modi, calificó el tratado como “el mayor acuerdo de libre comercio de la historia”.

“El orden global está en gran agitación hoy”, afirmó Modi. Y agregó: “En ese contexto, la asociación entre India y la UE fortalecerá la estabilidad en el sistema internacional”.

El acuerdo UE-India se suma a un pacto reciente del bloque con Mercosur y a acuerdos con Indonesia, México y Suiza, mientras Europa busca blindarse frente a un EE.UU. cada vez más unilateral.

El orden global se resquebraja

Este contexto llevó a funcionarios europeos y canadienses a preguntarse abiertamente si el orden mundial de posguerra, liderado por EE.UU., se está erosionando hacia algo más transaccional.

Esa inquietud fue expresada con claridad por el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien advirtió en el Foro de Davos que la arquitectura construida tras la Segunda Guerra Mundial se está derrumbando, dejando expuestos a los países de tamaño medio.

“Permítanme ser directo. Estamos en medio de una ruptura, no de una transición”, dijo a los delegados en la ciudad suiza. Y advirtió: “Las potencias medias deben actuar juntas porque si no estamos en la mesa, estamos en el menú”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, coincidió con ese diagnóstico y describió un momento de desequilibrio histórico en seguridad y economía.

“Es un cambio hacia un mundo sin reglas, donde el derecho internacional es pisoteado y donde la única ley que parece importar es la del más fuerte”, dijo Macron , agregando que están resurgiendo lo que llamó “ambiciones imperiales”.

En la misma reunión, el presidente de Ghana, John Dramani Mahama , dijo que, en el orden global emergente, África tiene la intención de estar en la mesa. Sostuvo que el multilateralismo y el sistema basado en reglas están bajo amenaza, pero defendió la posibilidad de una nueva “Coalición de la Voluntad”, basada en una visión compartida y respeto mutuo.

Significativamente, la respuesta europea no terminó en Davos. El martes, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, lo expresó de manera más contundente: “Una de las cosas que se pueden extraer de los acontecimientos de las últimas semanas es que el viejo orden mundial ya no existe”. Y agregó: “No sé si volverá, pero probablemente no lo hará”.

Trump, por su parte, ofreció un encuadre distinto. Tras presionar inicialmente por el control o la adquisición de Groenlandia, cambió de rumbo y anunció luego un “marco de un acuerdo futuro” con participación de la OTAN y Dinamarca, que otorgaría a Estados Unidos acceso militar completo.