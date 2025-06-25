Irán e Israel ahora enfrentan las secuelas de la llamada “guerra de los 12 días”, como la definió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El conflicto, iniciado por Tel Aviv sin provocación el pasado 13 de junio, parece haberse solventado con un frágil alto el fuego este martes. Pero no fue a un precio menor: dejó un saldo devastador de cientos de víctimas civiles, y un fuerte impacto político y económico para ambos países.

Aunque el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se atribuyeron la victoria, la realidad es que el conflicto dejó profundas heridas en sus sociedades y economías.

Este martes, al declarar el fin del conflicto, Pezeshkian señaló que “el mundo observó la autoridad del gran Irán, que contaba con el apoyo de su pueblo”. Y apuntó que todo el honor de esta “histórica victoria” pertenece a su gran país.

“Mis queridos compatriotas, querido y ferviente pueblo de Irán. Hoy, tras la valiente resistencia de su gran nación, que hizo historia, presenciamos un alto al fuego y el cese de la guerra de 12 días impuesta a la nación iraní por la incitación del régimen sionista”, expresó el mandatario.

Pero Netanyahu también se atribuyó el triunfo. Afirmó que logró una “victoria histórica”, eliminando lo que denominó dos amenazas existenciales: “Un Irán con armas nucleares y un arsenal masivo de misiles balísticos dirigidos contra Israel”.

En su discurso, describió la guerra de los 12 días como un acto bíblico de defensa y destino: “En el momento decisivo, nos alzamos y nos mantuvimos firmes como leones, y nuestro rugido sacudió a Teherán y resonó en todo el mundo”. Concluyó su discurso con una mezcla de grandilocuencia y convicción religiosa: “La nación se levantó como un león. Am Israel Chai —el pueblo de Israel vive. Y con la ayuda de Dios, el pueblo eterno asegurará la eternidad de Israel”.

Pero en medio de las victorias reclamadas por ambos líderes, también se encuentran los daños en sus países y las pérdidas de vidas de civiles.

Víctimas y daños

Los bombardeos de Israel comenzaron sin provocación, en violación del derecho internacional, bajo el argumento de que Teherán estaba a punto de fabricar una bomba nuclear, una acusación que Irán niega rotundamente. Los ataques alcanzaron infraestructura nuclear y objetivos militares, pero también zonas residenciales. Hasta ahora, se estima que los ataques de Tel Aviv han matado al menos a 600 personas, entre ellas mujeres y niños. A eso se suma que miles más resultaron heridas.

Tras los ataques israelíes, Irán respondió con oleadas de misiles, reafirmando su legítimo derecho a defenderse.

En contraste, en Israel hubo al menos 24 muertos, cientos de heridos y daños considerables en viviendas, hospitales e instalaciones científicas, según los reportes disponibles hasta el 17 de junio. Entre las ciudades más afectadas están Tel Aviv, Bat Yam, Beersheba y Rehovot. Sin embargo, se estima que las autoridades israelíes no han revelado todos los datos sobre víctimas y daños.

Impacto económico

La economía de Israel sufrió pérdidas multimillonarias, que podrían incrementarse si la tensión persiste y se reduce el crecimiento económico.

Según el periódico Financial Express, Israel gastó unos 5.000 millones de dólares solo en la primera semana de ofensiva. El costo diario de la guerra fue de 725 millones de dólares: 593 millones destinados a ataques, y 132 millones para defensa y movilización militar.

Por su parte, el diario estadounidense The Wall Street Journal informó que el costo diario del uso de sistemas antimisiles osciló entre 10 millones y 200 millones de dólares.

Naser Abdelkarim, profesor de finanzas en la Universidad Americana de Palestina, explicó que los ataques no solo impactaron en el gasto militar, sino también en la actividad productiva. Según sus cálculos, el costo directo e indirecto de la ofensiva podría alcanzar los 20.000 millones de dólares.

Además, unos 450.000 reservistas fueron movilizados. El Ministerio de Finanzas anunció una transferencia de 857 millones de dólares al Ministerio de Defensa, además de pedir recortes por 200 millones en salud, educación y servicios sociales. El diario económico Globes indicó que la mayor parte de esos fondos se destinarán a pagar al personal militar.

Las autoridades israelíes también recibieron unas 39.000 solicitudes de compensación por daños materiales causados por misiles iraníes, informó el diario israelí Yedioth Ahronoth.

En el caso de Irán, analistas advierten que su economía sufrirá un golpe severo tras el conflicto, en un contexto ya marcado por las sanciones de Occidente que han derivado en dificultades para controlar la inflación y la devaluación de su moneda.

Miles de personas abandonaron las principales ciudades de Irán, en particular Teherán, lo que indica que la actividad económica y el empleo quedaron temporalmente paralizados en múltiples sectores.

Entre los objetivos atacados se encuentran las instalaciones nucleares de Fordow, Natanz e Isfahán, aunque hasta el momento no se ha confirmado el alcance real de los daños.

Así, el impacto para Teherán también podría traducirse en pérdidas millonarias. Sin embargo, por ahora no existen estimaciones precisas sobre las consecuencias económicas que este conflicto podría acarrear.