Los sistemas de defensa aérea de la OTAN interceptaron un misil balístico lanzado desde Irán que se dirigía a Türkiye, según informaron autoridades de este país, en lo que marca el segundo incidente de este tipo en la última semana.

Según informó el Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye este lunes, el misil fue detectado sobre el Mediterráneo oriental y derribado por los sistemas de defensa aérea y antimisiles aliados.

Los restos del proyectil cayeron en la zona del distrito de Sahinbey, en la provincia de Gaziantep, al sureste de Türkiye. Las autoridades señalaron que no se registraron víctimas ni heridos.

Ankara advierte contra una escalada

Burhanettin Duran, director de Comunicaciones de Türkiye, afirmó que el misil fue "enfrentado y neutralizado oportunamente" por los medios de defensa de la OTAN al aproximarse a territorio turco. Aseguró que las instituciones gubernamentales vigilaron de cerca el incidente desde el primer momento, y activaron las medidas de defensa y seguridad necesarias.

"Todas las unidades pertinentes, en particular el Ministerio de Defensa Nacional, están actuando en plena coordinación", declaró Duran. En ese sentido enfatizó que la capacidad y la determinación del Estado para proteger el espacio aéreo y la seguridad fronteriza de Türkiye se mantienen al más alto nivel.