Interceptan otro misil balístico iraní que se dirigía hacia Türkiye
Defensas aéreas interceptaron, por segunda vez en apenas días, un misil balístico que se dirigía a Gaziantep, sur de Türkiye. Mientras, Ankara advierte contra una escalada y afirma que la protección de su espacio aéreo está totalmente activada.
Según el Ministerio de Defensa de Türkiye, el misil fue detectado sobre el Mediterráneo oriental y derribado por sistemas de defensa aérea aliados. / TRT World
hace 3 horas

Los sistemas de defensa aérea de la OTAN interceptaron un misil balístico lanzado desde Irán que se dirigía a Türkiye, según informaron autoridades de este país, en lo que marca el segundo incidente de este tipo en la última semana.

Según informó el Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye este lunes, el misil fue detectado sobre el Mediterráneo oriental y derribado por los sistemas de defensa aérea y antimisiles aliados.

Los restos del proyectil cayeron en la zona del distrito de Sahinbey, en la provincia de Gaziantep, al sureste de Türkiye. Las autoridades señalaron que no se registraron víctimas ni heridos.

Ankara advierte contra una escalada

Burhanettin Duran, director de Comunicaciones de Türkiye, afirmó que el misil fue "enfrentado y neutralizado oportunamente" por los medios de defensa de la OTAN al aproximarse a territorio turco. Aseguró que las instituciones gubernamentales vigilaron de cerca el incidente desde el primer momento, y activaron las medidas de defensa y seguridad necesarias.

"Todas las unidades pertinentes, en particular el Ministerio de Defensa Nacional, están actuando en plena coordinación", declaró Duran. En ese sentido enfatizó que la capacidad y la determinación del Estado para proteger el espacio aéreo y la seguridad fronteriza de Türkiye se mantienen al más alto nivel.

Defensa aérea de la OTAN derriba un misil balístico iraní que se dirigía hacia Türkiye

Duran también advirtió contra una mayor escalada en la región, instando a todas las partes, en particular a Irán, a evitar acciones que amenacen la estabilidad regional o pongan en riesgo a la población civil.

"Es fundamental que las tensiones en la región no se intensifiquen aún más y que el conflicto no se extienda a una zona más amplia", declaró.

Asimismo, instó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a confiar únicamente en las declaraciones oficiales, así como a evitar la difusión de información no verificada que pueda causar pánico público o desinformación.

La interceptación se produce tras la entrada deotro misil balístico iraní en el espacio aéreo turco la semana pasada, lo que pone de relieve la preocupación de que la creciente escalada del conflicto en Oriente Medio pueda extenderse al territorio de la OTAN.

