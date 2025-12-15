Türkiye ha condenado con fuerza el ataque terrorista perpetrado durante las celebraciones de Hanukkah en Sídney, Australia, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores emitido este domingo.

En la declaración escrita, el ministerio expresó sus condolencias a las familias de quienes perdieron la vida en el ataque, así como al pueblo australiano, al tiempo que deseó una pronta recuperación a los heridos.

“Türkiye reitera su postura de principios contra el terrorismo en todas sus formas y expresiones”, señaló el comunicado, subrayando el compromiso de Ankara con la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo.