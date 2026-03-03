El fuego que se propaga a velocidades preocupantes en Oriente Medio, tras los ataques conjuntos de Israel-EE.UU. y las consecuentes represalias de Irán, también es impulsado por las palabras de los líderes que lo han desatado. Desde Washington, el presidente Donald Trump prometió explícitamente este lunes más ataques contra Teherán, al anticipar en una entrevista que la “gran ola” de su ofensiva “ni siquiera ha llegado” y “vendrá pronto”. Luego, en declaraciones posteriores, el mandatario señaló que próximamente se conocerá su respuesta al ataque con drones contra la embajada de EE.UU. en Riad, capital de Arabia Saudí.
Ante una pregunta sobre estos hechos, Trump insinuó una posible retaliación al señalar que “pronto se sabrá”, la manera en que Washington iba a reaccionar a la agresión. Sin embargo, en su conversación con la corresponsal Kellie Meyer del medio digital News Nation, evitó entrar en detalles. Sus comentarios llegaron poco después de que la embajada confirmara que un ataque con drones este lunes causó "un incendio limitado y daños materiales menores". Posteriormente, la sede diplomática anunció su cierre para este martes, cancelando todas las citas rutinarias y de emergencia.
“La Misión de Estados Unidos en Arabia Saudí permanecerá cerrada el martes 3 de marzo. Todas las citas rutinarias y de emergencia de Servicios para Ciudadanos Estadounidenses han sido canceladas”, se lee en una publicación de X. También añadió que la notificación de confinamiento para Yeda, Riad y Dhahran sigue vigente, recomendando a los ciudadanos de EE.UU. en ese país que sigan bajo confinamiento. En esa línea, instó a la población a evitar el complejo hasta nuevo aviso debido al reciente ataque, y afirmó que continúa limitando los viajes no esenciales a las instalaciones militares en la región.
En su cuenta de X, al informar sobre su conversación con Trump, la periodista Meyer agregó que el mandatario le indicó que sólo se desplegarían tropas en el terreno “si es necesario”. Pero aclaró que no daría ninguna información sobre qué tipo de acciones por parte de Irán podrían provocar este despliegue.
“La gran ola” de ataques “vendrá pronto”
En una entrevista previa, también este lunes, el presidente de EE.UU. advirtió que la ofensiva que lanzó contra Irán desde el pasado sábado no ha llegado a su punto máximo. Respondiéndole a Jake Tapper, de la cadena CNN, sostuvo: “Ni siquiera hemos empezado a atacarlos con fuerza. La gran ola ni siquiera ha llegado. La gran ola vendrá pronto”. Y, momentos antes de esta amenaza, aseguró que las fuerzas de Washington “están destrozando” a Teherán. “Creo que (la operación) va muy bien. Es muy poderosa. Tenemos las mejores fuerzas armadas del mundo y las estamos usando”, sentenció.
En esa línea, volvió a mencionar sus expectativas sobre la duración del conflicto. “No quiero que se alargue demasiado. Siempre pensé que serían cuatro semanas. Y vamos un poco adelantados”, señaló. Ya desde la Casa Blanca, él le había dicho a la prensa que “estamos sustancialmente adelantados respecto a nuestras proyecciones de tiempo”. Explicó que “desde el principio proyectamos cuatro o cinco semanas, pero tenemos capacidad para prolongarlo mucho más. Lo haremos”.
Luego reconoció que “la mayor sorpresa” fueron los ataques de Teherán contra países de la región, incluidos Bahréin, Jordania, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos: “Nos sorprendió”. Después, refiriéndose a estos países, relató: “Les dijimos: ‘Nosotros nos encargamos’, y ahora quieren luchar”, aseguró. “Iban a estar muy poco involucrados y ahora insisten en involucrarse”.
Finalmente, con respecto a los líderes árabes, respondió: “Conozco a esta gente. Son duros e inteligentes”.
Rubio dice que EE.UU. atacó a Irán porque Israel ya había decidido hacerlo
En declaraciones sobre los motivos que impulsaron los primeros ataques conjuntos de Washington y Tel Aviv contra Teherán el sábado pasado, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, sostuvo que la decisión se debió a que Israel iba a lanzar la ofensiva y había preocupación por la respuesta de Irán contra activos estadounidenses. "Sabíamos que si no íbamos tras ellos de forma preventiva antes de esos ataques, sufriríamos un mayor número de bajas", dijo Rubio a la prensa este lunes.
El secretario, quien se preparaba para informar a legisladores destacados sobre los bombardeos, afirmó que Irán había ordenado a sus comandantes responder automáticamente contra las fuerzas estadounidenses en caso de ser atacados. "Si nos hubiéramos quedado esperando a que ese ataque ocurriera antes de impactarlos, habríamos sufrido muchas más bajas. Por lo tanto, el presidente tomó la decisión muy acertada" de atacar junto a Israel, insistió.
Ante la pregunta de si Estados Unidos enfrentaba una "amenaza inminente", la condición necesaria para que el presidente pueda actuar sin consultar al Congreso, Rubio insistió en los planes israelíes. "Por supuesto que había una amenaza inminente, y esa amenaza era saber que si Irán era atacado —y creíamos que lo sería—, vendrían inmediatamente por nosotros", contestó.
"No nos íbamos a quedar sentados a recibir el golpe", añadió. Y entonces precisó que si Irán hubiera atacado primero a las fuerzas estadounidenses, "estaríamos todos aquí respondiendo preguntas sobre por qué sabíamos eso y no actuamos".
Luego, en lo que pareció ser un eco de las fuertes amenazas de Trump, el alto diplomático sostuvo en el Capitolio que “los golpes más duros del Ejército de EE.UU. aún están por venir. La siguiente fase será aún más severa para Irán que la actual". Sin embargo, a diferencia del presidente, Rubio evitó comprometerse con plazos concretos sobre la duración de la operación. "No sé cuánto demorará. Tenemos objetivos. Vamos a seguir así mientras sea necesario para alcanzarlos, y los alcanzaremos.
Irán responde que EE.UU. entró a una guerra en nombre de Israel
En una respuesta directa y veloz a las declaraciones de Rubio sobre los motivos para atacar, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró este martes que el máximo jefe diplomático de EE.UU. había admitido que Washington entró en una guerra voluntaria contra Teherán en nombre de Israel.
"El señor Rubio admitió lo que todos sabíamos: Estados Unidos ha entrado en una guerra voluntaria en nombre de Israel", declaró Araghchi a través de la red social X. Tras señalar que "nunca" hubo una amenaza de Teherán, el ministro argumentó que "tanto la sangre estadounidense como la iraní recaen sobre los partidarios de Israel Primero". Luego, instó a los ciudadanos estadounidenses a "recuperar su país", señalando que "merecen algo mejor".
Reporte revela que Netanyahu habría presionado a Trump para atacar
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, desempeñó un papel clave en orientar a Trump hacia la decisión de atacar Irán, presionándolo personalmente durante meses y trabajando para garantizar que las negociaciones nucleares no descarrilaran los planes de la operación militar, informó el diario The New York Times este lunes.
El informe se basa en los testimonios de personas con conocimiento directo de las deliberaciones, incluyendo funcionarios estadounidenses e israelíes, diplomáticos, legisladores y figuras de inteligencia.
Cuando el primer ministro israelí entró en el Despacho Oval el pasado 11 de febrero, su objetivo era claro: mantener a Trump comprometido con la acción militar, incluso cuando EE.UU. acababa de iniciar las negociaciones nucleares con Teherán bajo la mediación de Omán, de acuerdo al reporte. Ambos líderes discutieron las posibles fechas para un ataque y las escasas perspectivas de una resolución diplomática durante casi tres horas, informó el periódico.
Netanyahu había planteado por primera vez la posibilidad de una ofensiva contra Irán durante una visita al resort de Trump en Mar-a-Lago en diciembre. Dos meses después, consiguió algo mucho más amplio: un aliado estadounidense de pleno derecho en una campaña para atacar a los líderes iraníes, según The New York Times.
Horas después de la publicación, Netanyahu reaccionó negando que Israel haya empujado a Estados Unidos a una guerra con Irán, calificando la acusación de "ridícula". "Donald Trump es el líder más fuerte del mundo. Hace lo que cree correcto para Estados Unidos. También hace lo que cree correcto para las generaciones futuras", declaró Netanyahu en una entrevista con el medio estadounidense Fox News.
Sin embargo, el informe del periódico señala que la coordinación entre Washington y Tel Aviv países era profunda. Cuando Netanyahu determinó en enero que Israel necesitaba más tiempo para reforzar sus interceptores de misiles y defensas aéreas, llamó a Trump y le pidió que retrasara cualquier ataque. El mandatario estadounidense accedió. En las semanas siguientes, altos funcionarios militares y de inteligencia israelíes viajaron a Washington, y el jefe militar israelí se comunicó regularmente con el jefe del Comando Central de Estados Unidos, de acuerdo al informe.
A pesar de las tres rondas de conversaciones nucleares celebradas en Mascate y Ginebra bajo mediación omaní, la última de las cuales concluyó apenas dos días antes de los ataques, The New York Times informó que nunca hubo un margen realista para un acuerdo que pudiera satisfacer simultáneamente a Trump, Netanyahu y los líderes iraníes. Tras las conversaciones, los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner le dijeron a Trump que un acuerdo era inalcanzable.
Los ataques, enmarcados en la"Operación Furia Épica", se lanzaron desde el sábado y mataron a varios altos funcionarios iraníes, incluido el líder Supremo Alí Jamenei.
Teherán ha respondido con ataques con drones y misiles contra instalaciones vinculadas a Estados Unidos en varios países del Golfo.
Seis militares estadounidenses han muerto y varios más han resultado gravemente heridos.
Según la Media Luna Roja de Irán, el número de muertos por ataques aéreos estadounidenses e israelíes desde el sábado asciende a 787.