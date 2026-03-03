El fuego que se propaga a velocidades preocupantes en Oriente Medio, tras los ataques conjuntos de Israel-EE.UU. y las consecuentes represalias de Irán, también es impulsado por las palabras de los líderes que lo han desatado. Desde Washington, el presidente Donald Trump prometió explícitamente este lunes más ataques contra Teherán, al anticipar en una entrevista que la “gran ola” de su ofensiva “ni siquiera ha llegado” y “vendrá pronto”. Luego, en declaraciones posteriores, el mandatario señaló que próximamente se conocerá su respuesta al ataque con drones contra la embajada de EE.UU. en Riad, capital de Arabia Saudí.

Ante una pregunta sobre estos hechos, Trump insinuó una posible retaliación al señalar que “pronto se sabrá”, la manera en que Washington iba a reaccionar a la agresión. Sin embargo, en su conversación con la corresponsal Kellie Meyer del medio digital News Nation, evitó entrar en detalles. Sus comentarios llegaron poco después de que la embajada confirmara que un ataque con drones este lunes causó "un incendio limitado y daños materiales menores". Posteriormente, la sede diplomática anunció su cierre para este martes, cancelando todas las citas rutinarias y de emergencia.

“La Misión de Estados Unidos en Arabia Saudí permanecerá cerrada el martes 3 de marzo. Todas las citas rutinarias y de emergencia de Servicios para Ciudadanos Estadounidenses han sido canceladas”, se lee en una publicación de X. También añadió que la notificación de confinamiento para Yeda, Riad y Dhahran sigue vigente, recomendando a los ciudadanos de EE.UU. en ese país que sigan bajo confinamiento. En esa línea, instó a la población a evitar el complejo hasta nuevo aviso debido al reciente ataque, y afirmó que continúa limitando los viajes no esenciales a las instalaciones militares en la región.

En su cuenta de X, al informar sobre su conversación con Trump , la periodista Meyer agregó que el mandatario le indicó que sólo se desplegarían tropas en el terreno “si es necesario”. Pero aclaró que no daría ninguna información sobre qué tipo de acciones por parte de Irán podrían provocar este despliegue.

“La gran ola” de ataques “vendrá pronto”

En una entrevista previa, también este lunes, el presidente de EE.UU. advirtió que la ofensiva que lanzó contra Irán desde el pasado sábado no ha llegado a su punto máximo. Respondiéndole a Jake Tapper, de la cadena CNN , sostuvo: “Ni siquiera hemos empezado a atacarlos con fuerza. La gran ola ni siquiera ha llegado. La gran ola vendrá pronto”. Y, momentos antes de esta amenaza, aseguró que las fuerzas de Washington “están destrozando” a Teherán. “Creo que (la operación) va muy bien. Es muy poderosa. Tenemos las mejores fuerzas armadas del mundo y las estamos usando”, sentenció.

En esa línea, volvió a mencionar sus expectativas sobre la duración del conflicto. “No quiero que se alargue demasiado. Siempre pensé que serían cuatro semanas. Y vamos un poco adelantados”, señaló. Ya desde la Casa Blanca, él le había dicho a la prensa que “estamos sustancialmente adelantados respecto a nuestras proyecciones de tiempo”. Explicó que “desde el principio proyectamos cuatro o cinco semanas, pero tenemos capacidad para prolongarlo mucho más. Lo haremos”.

Luego reconoció que “la mayor sorpresa” fueron los ataques de Teherán contra países de la región, incluidos Bahréin, Jordania, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos: “Nos sorprendió”. Después, refiriéndose a estos países, relató: “Les dijimos: ‘Nosotros nos encargamos’, y ahora quieren luchar”, aseguró. “Iban a estar muy poco involucrados y ahora insisten en involucrarse”.

Finalmente, con respecto a los líderes árabes, respondió: “Conozco a esta gente. Son duros e inteligentes”.

Rubio dice que EE.UU. atacó a Irán porque Israel ya había decidido hacerlo

En declaraciones sobre los motivos que impulsaron los primeros ataques conjuntos de Washington y Tel Aviv contra Teherán el sábado pasado, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, sostuvo que la decisión se debió a que Israel iba a lanzar la ofensiva y había preocupación por la respuesta de Irán contra activos estadounidenses. "Sabíamos que si no íbamos tras ellos de forma preventiva antes de esos ataques, sufriríamos un mayor número de bajas", dijo Rubio a la prensa este lunes.

El secretario, quien se preparaba para informar a legisladores destacados sobre los bombardeos, afirmó que Irán había ordenado a sus comandantes responder automáticamente contra las fuerzas estadounidenses en caso de ser atacados. "Si nos hubiéramos quedado esperando a que ese ataque ocurriera antes de impactarlos, habríamos sufrido muchas más bajas. Por lo tanto, el presidente tomó la decisión muy acertada" de atacar junto a Israel, insistió.

Ante la pregunta de si Estados Unidos enfrentaba una "amenaza inminente", la condición necesaria para que el presidente pueda actuar sin consultar al Congreso, Rubio insistió en los planes israelíes. "Por supuesto que había una amenaza inminente, y esa amenaza era saber que si Irán era atacado —y creíamos que lo sería—, vendrían inmediatamente por nosotros", contestó.

"No nos íbamos a quedar sentados a recibir el golpe", añadió. Y entonces precisó que si Irán hubiera atacado primero a las fuerzas estadounidenses, "estaríamos todos aquí respondiendo preguntas sobre por qué sabíamos eso y no actuamos".