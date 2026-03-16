En una escalada de sus acciones sobre Líbano, las fuerzas israelíes anunciaron este lunes el inicio de una ofensiva terrestre “limitada y selectiva” en el sur de ese país. En simultáneo medios israelíes informan que el gobierno podría aprobar la movilización de hasta 450.000 reservistas en preparación para una posible expansión de la operación militar.

De acuerdo a un comunicado de las fuerzas israelíes, las tropas de la 91.ª División avanzan contra lo que describen como posiciones del grupo libanés Hezbollah en el sur del país. Por su parte, medios de Israel reportaron que la operación tiene como objetivo destruir infraestructuras y ampliar una zona de defensa avanzada para eliminar lo que califica de amenazas en su contra.

Previamente, el domingo, la emisora pública israelí KAN señaló que Tel Aviv podría aprobar pronto la movilización de hasta 450.000 soldados reservistas como parte de los preparativos para una incursión terrestre en Líbano. La publicación afirmó que pudo “conocer” que esa medida formaba parte de los planes militares para la ofensiva terrestre, aunque no citó fuentes concretas.

Según el informe, se espera que la propuesta para la movilización de reservistas se presente a los ministros del gobierno y al Comité de Relaciones Exteriores y Defensa del Parlamento de Israel para su aprobación. Kan añadió que el límite actualmente autorizado para la movilización de reservistas es de unos 260.000 soldados, basado en una decisión del gobierno emitida en enero, lo que significa que la nueva solicitud ampliaría significativamente ese tope.

El reporte también indicó que las fuerzas israelíes atacaron recientemente infraestructuras en el sur de Líbano, incluido un puente sobre el río Litani, argumentando que supuestamente había sido utilizado como paso por miembros de Hezbollah. Añadió que Israel también está considerando ampliar la zona de amortiguamiento en el sur de Líbano mientras mantiene consultas con Estados Unidos sobre los desarrollo en la frontera norte.

El aumento de los ataques de Israel contra el Líbano ocurre luego de que, el pasado 2 de marzo, Hezbollah lanzara cohetes y drones hacia el norte de Israel por los ataques conjuntos que Tel Aviv y Washington perpetraron contra Irán y que mataron al líder Supremo de ese país, Alí Jamenei. Las fuerzas israelíes respondieron ampliando sus bombardeos sobre los suburbios del sur de Beirut y a zonas del sur y este del país.

Esos desarrollos rompieron definitivamente un frágil alto al fuego de 15 meses, que Israel había violado innumerables veces.

Líbano condena disparos contra patrullas de la FPNUL

El lunes, Beirut condenó ataques con disparos que apuntaron contra la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) en el sur del país, durante tres incidentes separados mientras realizaban patrullajes rutinarios cerca de sus bases, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El ataque tuvo como objetivo a la FPNUL cerca de las localidades de Yater, Deir Kifa y Qlaileh el domingo, señaló el ministerio. Además, el incidente se describió como un ataque grave e inaceptable contra los cascos azules que viola el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

De acuerdo con su mandato y la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad adoptada en 2006, la FPNUL tiene derecho a tomar las medidas necesarias para defenderse y resistir cualquier intento de impedir por la fuerza el cumplimiento de su misión, añadió el ministerio.

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