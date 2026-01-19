Los incendios forestales vuelven a convertir a Chile en un escenario de destrucción, evacuaciones y duelo. La magnitud de los focos llevó al gobierno a decretar este domingo el estado de catástrofe en las zonas afectadas, poniendo a disposición “todos los recursos disponibles”, ante una tragedia que ya dejó al menos 19 muertos y cerca de 30.000 evacuados.

El fuego se expandió desde el sábado, en amplias áreas de las regiones de Ñuble y Biobío, ambas bajo alerta roja. Las llamas avanzaron con especial violencia en la comuna de Penco, ubicada a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

En pocas horas, el fuego descendió por los cerros, alcanzó zonas habitadas y transformó barrios enteros en corredores de humo y ceniza. De acuerdo con el director regional de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Biobío, Esteban Krause, el incendio que afecta a ese sector registra, de manera preliminar, unas 5.000 hectáreas quemadas.

Mientras tanto, la situación en la región de Ñuble sigue siendo crítica. Según el último reporte enviado por CONAF, se contabilizaban nueve incendios activos que ya han consumido más de 4.000 hectáreas. Brigadas terrestres y medios aéreos trabajan contrarreloj para impedir que las llamas se expandan hacia nuevas áreas pobladas.

¿En qué consiste el estado de catástrofe?

Frente a este escenario, el presidente Gabriel Boric decretó el estado de catástrofe en las zonas afectadas. Además, suspendió su agenda del lunes y anunció un viaje al sur del país para tomar conocimiento directo de la situación y reforzar las medidas adoptadas hasta el momento.

“Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles”, indicó Boric en una publicación en la red social X.