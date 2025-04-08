TÜRKİYE
Trump le pide a Netanyahu a ser "razonable" en cualquier disputa con Türkiye
"Cualquier problema que tengas con Türkiye, creo que puedo resolverlo. Es decir, mientras seas razonable, porque debes serlo”, le dijo el presidente Trump al primer ministro israelí, Netanyahu.
Anteriormente, Trump había elogiado a Türkiye como un buen país y a Erdogan como un buen líder. / Reuters
8 de abril de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que le dijo al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que "debe ser razonable" en cualquier disputa con Türkiye, mientras también elogió su relación con el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan.

"Cualquier problema que tengas con Türkiye, creo que puedo resolverlo. Es decir, mientras seas razonable, porque debes serlo. Tenemos que ser razonables", declaró Trump a los medios de comunicación desde el Despacho Oval durante su reunión con Netanyahu.

"Bibi, si tienes un problema con Türkiye, creo que podrás resolverlo. Sabes, tengo una muy buena relación con Türkiye y con su líder, y creo que podremos resolverlo. Así que espero que no sea un problema. No creo que lo sea", añadió, refiriéndose a Netanyahu por su apodo.

Trump afirmó tener "excelentes relaciones" con Erdogan, a quien describió como "un hombre fuerte, muy inteligente, que hizo algo que nadie pudo hacer", en relación a sus comentarios previos en los que afirmó creer que fue Türkiye la que orquestó la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, durante diciembre pasado.

Anteriormente, Trump había elogiado a Türkiye como un buen país y a Erdogan como un buen líder. Durante una reunión de candidatos a embajadores, Trump respondió a uno de ellos después de elogiar al país al sostener: "Buen lugar, buen líder también".


FUENTE:TRT Español y agencias
