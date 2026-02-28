El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, advirtió el sábado que la escalada de violencia entre Irán y sus adversarios podría sumir a Oriente Medio en un conflicto más amplio, al tiempo que condenó los ataques recientes de todas las partes e hizo un llamado a la diplomacia inmediata.

Erdogan señaló que Türkiye lamenta profundamente los ataques conjuntos realizados por Estados Unidos e Israel, describiéndolos como violaciones a la soberanía de Irán que amenazan la paz regional.

Al mismo tiempo, criticó los ataques de represalia con drones y misiles de Irán hacia los países del Golfo, calificándolos de inaceptables y advirtiendo que una escalada continua podría desencadenar una crisis mayor.

Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán el sábado, sumiendo a la región una nueva confrontación militar, mientras el presidente estadounidense Donald Trump prometía destruir el arsenal de misiles de Teherán e impedir que desarrollara un arma nuclear.