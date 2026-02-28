El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, advirtió el sábado que la escalada de violencia entre Irán y sus adversarios podría sumir a Oriente Medio en un conflicto más amplio, al tiempo que condenó los ataques recientes de todas las partes e hizo un llamado a la diplomacia inmediata.
Erdogan señaló que Türkiye lamenta profundamente los ataques conjuntos realizados por Estados Unidos e Israel, describiéndolos como violaciones a la soberanía de Irán que amenazan la paz regional.
Al mismo tiempo, criticó los ataques de represalia con drones y misiles de Irán hacia los países del Golfo, calificándolos de inaceptables y advirtiendo que una escalada continua podría desencadenar una crisis mayor.
Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán el sábado, sumiendo a la región una nueva confrontación militar, mientras el presidente estadounidense Donald Trump prometía destruir el arsenal de misiles de Teherán e impedir que desarrollara un arma nuclear.
Ankara intensificará los esfuerzos diplomáticos
El líder turco afirmó que Ankara intensificará los esfuerzos diplomáticos, primero para asegurar un alto el fuego y luego para reactivar las negociaciones, subrayando que todos los actores regionales, particularmente los países árabes y de mayoría musulmana, deben actuar rápidamente para detener la violencia.
“Si no prevalece el sentido común y no se da oportunidad a la diplomacia, nuestra región corre el riesgo de ser arrastrada a un anillo de fuego”, advirtió Erdogan, agregando que las autoridades turcas están tomando precauciones ante posibles efectos colaterales.
Türkiye se ha posicionado como un posible mediador en la crisis, buscando evitar más derramamiento de sangre mientras mantiene lazos con múltiples actores en toda la región.