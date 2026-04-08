El presidente Donald Trump pasó en cuestión de horas de amenazar a Irán con la aniquilación a asegurar que el liderazgo de la castigada república islámica había presentado un plan “viable”, un giro que le llevó a aceptar un alto el fuego de 14 días que, según afirmó, podría abrir la puerta al fin de una guerra que ya se prolonga desde hace casi seis semanas.

El brusco cambio de tono se produjo mientras intermediarios, encabezados por Pakistán, se movían a contrarreloj para frenar una nueva escalada del conflicto. Incluso China, principal socio comercial de Irán y mayor rival económico de Estados Unidos, maniobró discretamente entre bastidores para tratar de abrir una vía hacia la tregua, según dos funcionarios informados sobre las gestiones, que hablaron bajo condición de anonimato al no estar autorizados a hacerlo públicamente.

“La razón es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo para una paz duradera con Irán y para la paz en Oriente Medio”, escribió Trump en redes sociales al anunciar el alto el fuego temporal.

El mensaje llegó apenas 90 minutos antes de que expirara el ultimátum que el propio presidente había lanzado a Teherán: abrir el estratégico estrecho de Ormuz o enfrentarse a la destrucción de sus plantas eléctricas y otras infraestructuras críticas.

El presidente tiene previsto reunirse este miércoles en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El incipiente alto el fuego y el plan para reabrir el estrecho se perfilan como los ejes centrales de la conversación.

A medida que se acercaba la hora límite, legisladores demócratas denunciaron la amenaza de Trump de “borrar” a toda una civilización, calificándola de “fracaso moral”. Al mismo tiempo, el papa Leo XIV advirtió de que los ataques contra infraestructuras civiles violarían el derecho internacional y tildó las declaraciones del presidente de “verdaderamente inaceptables”.

Pero al final, Trump pudo haber dado marcha atrás por una razón más simple: una escalada del conflicto podría arrastrar a Estados Unidos a una de esas “guerras eternas” que marcaron a sus predecesores y de las que él había prometido mantener al país al margen si los votantes lo devolvían a la Casa Blanca.

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Controlar el estrecho de Ormuz habría supuesto una operación larga y costosa

Mientras Donald Trump presumía del éxito militar de Estados Unidos e Israel durante las últimas seis semanas, parecía partir de la premisa de que podía bombardear a Irán hasta forzar su capitulación.

Desde el asesinato del líder supremo, Ali Jamenei, en los primeros compases de la guerra, el presidente dio la impresión de descartar la posibilidad de que el liderazgo iraní optara por una guerra larga y sangrienta.

Sin embargo, los expertos sostienen que la república islámica ha demostrado repetidamente en los últimos 47 años que está dispuesta a resistir, incluso cuando desde Estados Unidos parece actuar contra sus propios intereses.

La cúpula clerical, recuerdan, mantuvo a ciudadanos estadounidenses como rehenes durante 444 días, entre finales de 1979 y comienzos de 1981, a costa de la reputación internacional del país.

Muchos consideran que, en esta guerra reciente, el liderazgo iraní —golpeado y en clara desventaja militar— ha mostrado una confianza calculada en su capacidad para empantanar a la superpotencia mundial en un conflicto largo y costoso, aunque no pudiera derrotar directamente al poderoso ejército estadounidense.

Los analistas de defensa coinciden en que el ejército de Estados Unidos podría tomar con rapidez el control del estrecho de Ormuz, la estrecha vía marítima del golfo situada entre Irán y Omán por la que transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial cada día.

Sin embargo, mantener la seguridad en ese corredor marítimo exigiría una operación de alto riesgo y gran consumo de recursos, que podría comprometer a Estados Unidos durante años.

Ben Connable, director ejecutivo del centro de análisis sin ánimo de lucro Battle Research Group, sostiene que asegurar el estrecho obligaría al ejército estadounidense a controlar cerca de 600 kilómetros de territorio iraní, desde la isla de Kish en el oeste hasta Bandar Abbas en el este, con el objetivo de impedir que Irán lance misiles contra los buques que atraviesan la ruta marítima.

Una misión de esa magnitud, explicó Connable, requeriría probablemente el despliegue de tres divisiones de infantería estadounidenses, es decir, entre 30.000 y 45.000 soldados.

“Sería una operación indefinida. Es decir, hay que pensar en estar preparados para hacerlo durante 20 años”, afirmó Ben Connable, exoficial de inteligencia del United States Marine Corps. “No pensábamos que íbamos a estar 20 años en Afghanistan. Tampoco creíamos que permaneceríamos tanto tiempo en Vietnam o en Iraq”.