En un esfuerzo por documentar los ataques implacables de Tel Aviv contra los reporteros en Gaza, la Dirección de Comunicaciones de Türkiye publicó la obra “Matando la verdad – La campaña de Israel contra el Periodismo” (“Murdering the Truth – Israel’s Campaign Against Journalism”, en inglés). Se trata de una obra que busca retratar las dimensiones humanitarias e históricas de lo que ha sucedido en en el enclave palestino.
Según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones emitido este miércoles, el libro —disponible en turco, inglés y árabe— aborda la agresión sistemática que Israel ha lanzado contra los periodistas en Gaza, especialmente desde que empezó la ofensiva genocida en octubre de 2023, dentro del marco del registro histórico y la responsabilidad de dejar testimonio.
La obra, que cuenta con un prólogo del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, detalla los ataques que han sufrido los trabajadores de medios a manos de Tel Aviv, así como la destrucción deliberada de la infraestructura de comunicación en el enclave y los esfuerzos por silenciar las voces que revelan la verdad desde el terreno, todo esto respaldado por una documentación y testimonios exhaustivos.
El libro registra los bombardeos contras las casas de periodistas y la agresiòn contra sus familias, así como las historias de vida de 283 reporteros, de los cuales 37 eran mujeres, que fueron asesinados por Israel mientras cumplían con su labor, equipados con chalecos antibalas y cámaras.
“Israel ataca a los periodistas que buscan revelar la verdad”
En el prólogo, el presidente Erdogan afirmó que la historia de la humanidad siempre ha sido testigo de conflictos y guerras, y que la información sobre estas crisis —descritas como puntos de inflexión en la historia— ha llegado hasta nuestros días porque fueron registradas.
Destacando que documentar la historia es tan importante como hacerla, el mandatario señaló que, en una época en la que los acontecimientos sucesivos pueden cambiar el curso del mundo, los trabajadores de prensa que revelan y registran lo que ocurre no solo contribuyen a una comprensión precisa del presente, sino que también desempeñan un papel importante en transmitir estos eventos al futuro.
“Garantizar que los miembros de la prensa, que trabajan incansablemente para preservar el conocimiento histórico y transmitir la verdad al público con precisión, puedan cumplir con sus deberes de manera segura, especialmente en zonas de conflicto y guerra, es una de las responsabilidades más importantes de los Estados”, puntualizó el mandatario turco.
En esa línea subrayó que, cuando los Estados no cumplen con esta responsabilidad, se vuelve imposible que la verdad sea compartida y conocida.
También explicó que la respuesta internacional al genocidio de Israel en Gaza desde octubre de 2023 es en sí misma una prueba de la importancia vital de los reporteros. “Lo que Israel busca no es solo aniquilar a un pueblo —principalmente mujeres y niños— mediante la ocupación y el castigo colectivo, sino también actuar como si esas masacres nunca hubieran ocurrido y convencer a la comunidad internacional de que lo que hace en Gaza es normal. Para lograrlo, Israel está atacando a los periodistas que intentan revelar la verdad detrás del relato que ha construido”.
Por eso señaló que Tel Aviv, ignorando todas las leyes de la guerra y del derecho humanitario, ha llegado al punto de atacar las casas y las familias de los periodistas para castigar a quienes intentan informar la verdad, negándoles a los trabajadores de medios en Gaza la libertad de prensa e incluso el derecho básico de vivir.
“Saludo con respeto la inquebrantable lucha de los periodistas brutalmente asesinados por Israel. Continuaremos trabajando para garantizar que las verdades que estos reporteros —quienes ya han alcanzado un lugar destacado en la historia del periodismo gracias a su valentía— intentaron revelar a costa de sus vidas lleguen a un público más amplio”, declaró Erdogan.
Primera dama elogia la “valentía” de las mujeres periodistas
Por su parte, la primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, destacó el papel de las mujeres periodistas en la documentación de la tragedia en Gaza, al elogiarlas como símbolos de “sabiduría y valentía”.
En una publicación en la red social turca NSosyal, Emine Erdogan afirmó este miércoles que las “heroicas mujeres periodistas” que arriesgaron sus vidas para denunciar el genocidio en el enclave palestino estaban sacando la verdad desde la oscuridad.
“Cada hecho que graban, cada palabra que pronuncian, cada paso que dan es un soplo de verdad que desgarra el velo impuesto por la opresión”, dijo.
La primera dama añadió que mantener vivo su trabajo y llevar su legado al futuro es “la responsabilidad más noble que hemos asumido en nombre de la humanidad.”
Sus declaraciones se produjeron después del programa “Mujeres Testigos del Genocidio: Medios de Comunicación y Resistencia en Gaza”, celebrado este martes en la Dirección de Comunicaciones en Ankara.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) señaló en su informe anual que Israel fue responsable de casi la mitad de los 67 periodistas asesinados en todo el mundo este año, con 29 reporteros palestinos masacrados por sus fuerzas en Gaza.
Las fuerzas israelíes representaron el 43 % del total, lo que las convierte en “el peor enemigo de los periodistas”, indicó RSF en su informe, que documenta las muertes ocurridas durante los 12 meses desde diciembre de 2024.
Según los datos de RSF, Israel ha asesinado en total a casi 220 periodistas desde el 7 de octubre de 2023, lo que lo convierte en el mayor asesino de periodistas del mundo por tercer año consecutivo.