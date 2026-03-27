El juez federal Alvin Hellerstein, encargado del proceso contra el hasta ahora presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, rechazó este jueves la solicitud de la defensa de desestimar los cargos por narcoterrorismo que pesan sobre ambos, aunque planteó dudas sobre la legalidad de las sanciones que impiden a los acusados costear su defensa con fondos venezolanos.
Los abogados de Maduro habían argumentado que las restricciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro violan la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, al impedirle elegir libremente a sus representantes legales y financiar sus honorarios con recursos del Estado venezolano.
Según los abogados de Maduro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) revocó las licencias que permitirían usar activos del Estado venezolano para sufragar sus honorarios, lo que dejaría a los acusados en una situación de indefensión al no poder elegir libremente a sus representantes.
Hellerstein, de 92 años, cuestionó la justificación del Gobierno para bloquear esos pagos y sugirió que, la negativa podría afectar el derecho constitucional a la asistencia letrada. Además, Maduro y su esposa declararon que carecen de fondos personales para sufragar los gastos legales.
Además, el magistrado añadió: "El acusado está aquí. Flores está aquí. Ya no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional", subrayando que la situación política ha cambiado, debido a que Washington mantiene ahora contactos con el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.
A pesar de estas declaraciones, Hellerstein fue tajante al rechazar la desestimación de la causa, como pide la Fiscalía, calificándola como una medida "demasiado seria".
¿Un defensor público para Maduro?
Los fiscales intentaron defender la prohibición vigente, argumentando que la pareja podría recurrir a un defensor público, pero Hellerstein mostró escepticismo ante ese argumento. Dijo que hacerlo podría agotar gravemente los recursos necesarios para garantizar la defensa legal de quienes no tienen otra opción.
El juez prometió emitir una decisión oficial sobre si ordenará a la Administración de Donald Trump permitir el acceso a los fondos para la defensa, pero aclaró que el proceso judicial seguirá su curso independientemente del método de pago.
“Defender a Maduro supondría un ‘gran gasto’ y consumiría de manera significativa los fondos destinados a los defensores públicos”, señaló Hellerstein, según reportó ABC News.
El juez sugirió que podría reconsiderar su decisión de no desechar el caso si más adelante determina que la administración de Trump está impidiendo de forma arbitraria que Maduro pague por un abogado.
También se habló en la audiencia sobre la petición de la Fiscalía de prohibir a los acusados compartir material probatorio con coacusados, entre ellos el aún ministro del interior de Venezuela, Diosdado Cabello, y el hijo del mandatario, Nicolás Maduro Guerra.
Hellerstein no dio una decisión final sobre este asunto, pero anotó que no es lo mismo "hablar" que "compartir".
Un juez nonagenario
Los expertos estiman que el juicio formal no comenzará hasta dentro de uno o dos años, momento en el que el juez tendría 94 años.
Hellerstein es un magistrado que ha supervisado varios juicios de gran repercusión durante sus décadas en el estrado. No obstante, según el medio The New York Times, el magistrado fue visto quedándose dormido durante un juicio el año pasado, lo que ha despertado dudas sobre su capacidad para conducir un proceso que se prevé largo y de extrema complejidad técnica.
El jueves, según reportó la agencia de noticias EFE, Hellerstein tenía la voz quebrada, se vio forzado a parar en alguna ocasión para tomar agua, tuvo lapsus y tanto la defensa como la Fiscalía le pidieron que se repitiese por no poder oír o entender lo que decía.
Maduro enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína. Flores, por su parte, está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.
Además, Trump dijo durante la reunión en la Casa Blanca que Maduro solo habría sido procesado por “una fracción” de sus delitos. "Imagino que vendrán otros juicios, ya que, en realidad, solo se le ha procesado por una fracción de los delitos que ha cometido. Se presentarán otros casos", aseguró.
No obstante, cabe destacar que, a pesar del juicio en curso, Estados Unidos no ha presentado hasta el momento pruebas concluyentes que verifiquen sus acusaciones contra el matrimonio.
Ambos se declararon "inocentes" el pasado enero, ocasión en la que Maduro se autodefinió como un "prisionero de guerra".
Este jueves, los abogados, además, expresaron preocupación por la salud de Flores, quien se encuentra pendiente de un ecocardiograma. En su primera comparecencia en enero, la defensa ya había reportado lesiones en sus costillas.
Misión diplomática venezolana visita Washington para fortalecer vínculos con EE.UU.
Mientras tanto, una delegación enviada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, iniciaba el jueves una visita oficial en Washington para fortalecer los vínculos con su gobierno y retomar la presencia diplomática en la capital del país.
La misión, encabezada por el Encargado de Negocios de Venezuela, Felix Plasencia, y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, iniciaron su agenda en Estados Unidos con una reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, según informaron en sus redes sociales.
Blanco dijo que el encuentro con Landau y otros dos viceministros tuvieron como objetivo “explotar” oportunidades para fortalecer la relación entre ambos países y que la agenda de reuniones con diversas autoridades continuará en los siguientes días. Por su parte, Plasencia explicó que Blanco ha sido enviado por la presidenta Rodríguez específicamente para que se encargue de retomar “la presencia diplomática” en Washington y atender “asuntos que le interesen a los ciudadanos venezolanos”.