El juez federal Alvin Hellerstein, encargado del proceso contra el hasta ahora presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, rechazó este jueves la solicitud de la defensa de desestimar los cargos por narcoterrorismo que pesan sobre ambos, aunque planteó dudas sobre la legalidad de las sanciones que impiden a los acusados costear su defensa con fondos venezolanos.

Los abogados de Maduro habían argumentado que las restricciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro violan la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, al impedirle elegir libremente a sus representantes legales y financiar sus honorarios con recursos del Estado venezolano.

Según los abogados de Maduro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) revocó las licencias que permitirían usar activos del Estado venezolano para sufragar sus honorarios, lo que dejaría a los acusados en una situación de indefensión al no poder elegir libremente a sus representantes.

Hellerstein, de 92 años, cuestionó la justificación del Gobierno para bloquear esos pagos y sugirió que, la negativa podría afectar el derecho constitucional a la asistencia letrada. Además, Maduro y su esposa declararon que carecen de fondos personales para sufragar los gastos legales.

Además, el magistrado añadió: "El acusado está aquí. Flores está aquí. Ya no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional", subrayando que la situación política ha cambiado, debido a que Washington mantiene ahora contactos con el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

A pesar de estas declaraciones, Hellerstein fue tajante al rechazar la desestimación de la causa, como pide la Fiscalía, calificándola como una medida "demasiado seria".

¿Un defensor público para Maduro?

Los fiscales intentaron defender la prohibición vigente, argumentando que la pareja podría recurrir a un defensor público, pero Hellerstein mostró escepticismo ante ese argumento. Dijo que hacerlo podría agotar gravemente los recursos necesarios para garantizar la defensa legal de quienes no tienen otra opción.

El juez prometió emitir una decisión oficial sobre si ordenará a la Administración de Donald Trump permitir el acceso a los fondos para la defensa, pero aclaró que el proceso judicial seguirá su curso independientemente del método de pago.



“Defender a Maduro supondría un ‘gran gasto’ y consumiría de manera significativa los fondos destinados a los defensores públicos”, señaló Hellerstein, según reportó ABC News.

El juez sugirió que podría reconsiderar su decisión de no desechar el caso si más adelante determina que la administración de Trump está impidiendo de forma arbitraria que Maduro pague por un abogado.

También se habló en la audiencia sobre la petición de la Fiscalía de prohibir a los acusados compartir material probatorio con coacusados, entre ellos el aún ministro del interior de Venezuela, Diosdado Cabello, y el hijo del mandatario, Nicolás Maduro Guerra.

Hellerstein no dio una decisión final sobre este asunto, pero anotó que no es lo mismo "hablar" que "compartir".

Un juez nonagenario

Los expertos estiman que el juicio formal no comenzará hasta dentro de uno o dos años, momento en el que el juez tendría 94 años.