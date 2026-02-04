Tras más de un año de choques abiertos, acusaciones cruzadas y sanciones inéditas entre Washington y Bogotá, los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro, escenificaron este martes en la Casa Blanca un giro inesperado en su confrontativa relación. La primera reunión cara a cara de los líderes estuvo marcada por un tono cordial, mensajes de distensión y el narcotráfico como eje central del diálogo.

Petro llegó a Washington en un vehículo del Servicio Secreto de EE.UU. con la bandera colombiana, aunque no fue recibido en la puerta del Ala Oeste ni por la tradicional guardia de honor. La reunión, a puerta cerrada, sin prensa ni recepción de alto perfil, contrastó con las de los otros dos líderes latinoamericanos que lo precedieron: Nayib Bukele de El Salvador y Javier Milei de Argentina, ambos aliados del estadounidense.

Pero eso pareció no hacer mella en el mandatario colombiano, quien afirmó que salió del encuentro con una “impresión positiva” en la que no hubo "humillaciones de ningún tipo". Incluso, añadió que la reunión tuvo un "aire optimista" tras un "momento de grave tensión".

De hecho, los gestos cordiales marcaron las dos horas de reunión. Petro invitó a Trump a visitar la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, mientras que el estadounidense le regaló una gorra con el tradicional lema del republicano “Make America Great Again”, en la que Petro escribió “Américas”, en plural y en alusión a todo el continente. En tono distendido, el líder latinoamericano aseguró que se compromete a aprender inglés al terminar su mandato.

A su turno, Trump llegó a decirle a Petro “Me caes bien”. Y como cierre, le escribió en una tarjeta: “Gustavo. Un gran honor. Amo a Colombia”. También le firmó al colombiano una copia de su libro “Trump, the art of the deal” con la dedicatoria: “Eres genial”. "¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés", señaló Petro en el mensaje que publicó en X junto a la foto.

En declaraciones posteriores a la reunión, el mandatario estadounidense afirmó que ambos se llevaron “muy bien” y que tuvieron “una reunión muy buena” que le pareció “fantástica”. "Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien", expresó.

Añadió que están trabajando en distintos asuntos, “incluidas las sanciones”, y que acercaron posturas en el combate contra el narcotráfico.

Diálogo sobre narcotráfico

En el centro del encuentro estuvo el tema del narcotráfico y la lucha contra las drogas. Durante la extensa rueda de prensa que dio tras la reunión, Petro sostuvo que le entregó a Trump una lista de grandes capos narcotraficantes que viven fuera de Colombia. "La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami (...) le pasé una lista al presidente Trump. Sus capos no están en Colombia y hay que perseguirlos", sostuvo.

Washington sostiene que “la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro”, basándose en datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), cifras que el presidente colombiano ha rechazado.

Defendiendo su política de sustitución de cultivos de coca y de persecución a los grandes capos, Petro señaló que los números de la UNODC “son malísimos desde hace más de una década”, pidiendo que haya una "verificación científica independiente".

Previamente, el mandatario colombiano había señalado que el cálculo de la UNODC sobre el área de coca cultivada en Colombia –unas 253.000 hectáreas en 2023– corresponde a que ese año se "utilizó una metodología equivocada" y que se "falsearon los datos y no corrigieron".

Ya la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de Colombia, Gloria Miranda, quien además hace parte de la comitiva que viajó con Petro a Washington, había señalado que el Gobierno “está "haciendo mesas técnicas con Naciones Unidas y definiendo una metodología científica" porque esos datos producen "una divergencia en el indicador de producción potencial de cocaína".

En corto, la funcionaria le explicó a la agencia de noticias EFE: "Ya que el análisis de la productividad no se actualizaba desde 2019 y vino a actualizarse en 2025, hay un salto que no corresponde a la realidad. Esto se está analizando para definir mejor un indicador que mida con más precisión la producción de cocaína en el país".

Ahora bien, en la rueda de prensa de este martes, ante una pregunta sobre la descertificación de Colombia el pasado septiembre como país que coopera en la lucha contra las drogas , Petro dijo que el propio Trump no es partidario de las sanciones. Él “dijo que no cree en sanciones, que no las ve racionales, y creo que tiene razón, es lo mismo que yo pienso, este no es un camino de sanciones sino de libertad", declaró.

Petro propone cooperar con Venezuela para enfrentar el narcotráfico



En el diálogo con Trump, Petro también planteó que Colombia y Venezuela trabajen juntos para derrotar a los narcotraficantes que operan en las zonas fronterizas. Según dijo a la emisora Caracol Radio, se trata de un “trabajo conjunto de los ejércitos de ambos países” para enfrentar este flagelo.