Tras más de un año de choques abiertos, acusaciones cruzadas y sanciones inéditas entre Washington y Bogotá, los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro, escenificaron este martes en la Casa Blanca un giro inesperado en su confrontativa relación. La primera reunión cara a cara de los líderes estuvo marcada por un tono cordial, mensajes de distensión y el narcotráfico como eje central del diálogo.
Petro llegó a Washington en un vehículo del Servicio Secreto de EE.UU. con la bandera colombiana, aunque no fue recibido en la puerta del Ala Oeste ni por la tradicional guardia de honor. La reunión, a puerta cerrada, sin prensa ni recepción de alto perfil, contrastó con las de los otros dos líderes latinoamericanos que lo precedieron: Nayib Bukele de El Salvador y Javier Milei de Argentina, ambos aliados del estadounidense.
Pero eso pareció no hacer mella en el mandatario colombiano, quien afirmó que salió del encuentro con una “impresión positiva” en la que no hubo "humillaciones de ningún tipo". Incluso, añadió que la reunión tuvo un "aire optimista" tras un "momento de grave tensión".
De hecho, los gestos cordiales marcaron las dos horas de reunión. Petro invitó a Trump a visitar la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, mientras que el estadounidense le regaló una gorra con el tradicional lema del republicano “Make America Great Again”, en la que Petro escribió “Américas”, en plural y en alusión a todo el continente. En tono distendido, el líder latinoamericano aseguró que se compromete a aprender inglés al terminar su mandato.
A su turno, Trump llegó a decirle a Petro “Me caes bien”. Y como cierre, le escribió en una tarjeta: “Gustavo. Un gran honor. Amo a Colombia”. También le firmó al colombiano una copia de su libro “Trump, the art of the deal” con la dedicatoria: “Eres genial”. "¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés", señaló Petro en el mensaje que publicó en X junto a la foto.
En declaraciones posteriores a la reunión, el mandatario estadounidense afirmó que ambos se llevaron “muy bien” y que tuvieron “una reunión muy buena” que le pareció “fantástica”. "Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien", expresó.
Añadió que están trabajando en distintos asuntos, “incluidas las sanciones”, y que acercaron posturas en el combate contra el narcotráfico.
Diálogo sobre narcotráfico
En el centro del encuentro estuvo el tema del narcotráfico y la lucha contra las drogas. Durante la extensa rueda de prensa que dio tras la reunión, Petro sostuvo que le entregó a Trump una lista de grandes capos narcotraficantes que viven fuera de Colombia. "La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami (...) le pasé una lista al presidente Trump. Sus capos no están en Colombia y hay que perseguirlos", sostuvo.
Washington sostiene que “la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro”, basándose en datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), cifras que el presidente colombiano ha rechazado.
Defendiendo su política de sustitución de cultivos de coca y de persecución a los grandes capos, Petro señaló que los números de la UNODC “son malísimos desde hace más de una década”, pidiendo que haya una "verificación científica independiente".
Previamente, el mandatario colombiano había señalado que el cálculo de la UNODC sobre el área de coca cultivada en Colombia –unas 253.000 hectáreas en 2023– corresponde a que ese año se "utilizó una metodología equivocada" y que se "falsearon los datos y no corrigieron".
Ya la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de Colombia, Gloria Miranda, quien además hace parte de la comitiva que viajó con Petro a Washington, había señalado que el Gobierno “está "haciendo mesas técnicas con Naciones Unidas y definiendo una metodología científica" porque esos datos producen "una divergencia en el indicador de producción potencial de cocaína".
En corto, la funcionaria le explicó a la agencia de noticias EFE: "Ya que el análisis de la productividad no se actualizaba desde 2019 y vino a actualizarse en 2025, hay un salto que no corresponde a la realidad. Esto se está analizando para definir mejor un indicador que mida con más precisión la producción de cocaína en el país".
Ahora bien, en la rueda de prensa de este martes, ante una pregunta sobre la descertificación de Colombia el pasado septiembre como país que coopera en la lucha contra las drogas, Petro dijo que el propio Trump no es partidario de las sanciones. Él “dijo que no cree en sanciones, que no las ve racionales, y creo que tiene razón, es lo mismo que yo pienso, este no es un camino de sanciones sino de libertad", declaró.
Petro propone cooperar con Venezuela para enfrentar el narcotráfico
En el diálogo con Trump, Petro también planteó que Colombia y Venezuela trabajen juntos para derrotar a los narcotraficantes que operan en las zonas fronterizas. Según dijo a la emisora Caracol Radio, se trata de un “trabajo conjunto de los ejércitos de ambos países” para enfrentar este flagelo.
El presidente explicó que “hay que colocar el Ejército de Venezuela con el colombiano, una operación común, de tal manera que quienes (están) arrodillados al narcotráfico (...) sean derrotados”.
Tras la detención de Nicolás Maduro el 3 de enero, Petro enfatizó que “Venezuela se merece el futuro” y que “el pasado se evaluará, pero el presente y el futuro es fundamental”. Así mismo, reveló que Trump le preguntó si se había asustado por la operación y cuál era su opinión. Petro respondió: “Yo le dije que estaba acostumbrado a la guerra”. Luego, cuando salió el tema de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Petro le mencionó a Trump: “Le dije la verdad: yo estaba hablando con la oposición y las fuerzas (chavistas)".
Trump mediará entre Petro y Noboa
Por otro lado, Petro también reveló que Trump aceptó mediar para recomponer su relación con el vecino Ecuador, ahora bajo el Gobierno de Daniel Noboa, luego de que los países entraran en una disputa comercial con aranceles mutuos del 30%.
Petro aseguró que Trump le ayudará en la “reconciliación con Noboa” y advirtió que hay “una bola de desinformación” entre ellos. Además, señaló que existen fuerzas que buscan que los países rompan sus relaciones diplomáticas, “porque son la mafia”.
El presidente colombiano agregó: “Les interesa que no nos miremos. Son fuerzas dispuestas a matar colombianos en masa en la frontera con tal de que no nos coordinemos”, aclarando que no está enemistado con Noboa.
Petro: sanciones de EE.UU. son por Gaza, no por drogas
En paralelo, Petro insistió en que las sanciones impuestas por Washington a él y a su familia no tienen relación con drogas, sino con su postura pro-Palestina en la ONU. En octubre pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC, por sus siglas en inglés) los incluyó en su lista, acusándolos sin pruebas de “participar en el comercio mundial de drogas ilícitas” y de “inundar de drogas a Estados Unidos”.
Desde la embajada colombiana en Washington, el mandatario aclaró que no habló de estas sanciones con Trump y sentenció: “Si hubiera evidencia legal, no estaría hablando aquí. Estoy en la lista de la OFAC por lo que dije en Nueva York”.
Petro se refería a su discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2025, donde denunció la ofensiva de Israel contra Gaza y propuso que los países opuestos al “genocidio” formaran una coalición militar internacional para liberar Palestina, incluso sugiriendo que esta fuerza fuera aprobada por la Asamblea General, sorteando un Consejo de Seguridad paralizado por los vetos.
En esa intervención, calificó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y a líderes de EE.UU. y Europa como “genocidas”, mientras acusaba a Trump de ser “cómplice del genocidio”. Su posterior llamado a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes ilegales en una protesta a favor de Palestina en Nueva York derivó en la revocación de su visa estadounidense.
“EE.UU. lo vio como una postura agresiva… pero mis palabras resonaron en muchos líderes del mundo”, reiterando que las sanciones respondieron a su discurso sobre Gaza y no al narcotráfico.
Para este viaje, recibió una visa especial que le permitió entrar al país y reunirse con Trump. “No discutimos esto en la reunión. Pero así cambian las cosas. Yo solo fui protagonista de un proceso de paz”, concluyó.
El fin de un año de desencuentros
Hace poco más de un mes, esta cortesía habría sido impensable. Desde que Trump regresó al poder en enero de 2025, ambos se habían enfrentado en múltiples ocasiones. Para no ir muy lejos, apenas horas después de lanzar el ataque contra Venezuela y capturar a Maduro el pasado 3 de enero, Trump volvió acusó a Petro sin pruebas de supervisar la producción y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. "Tiene fábricas de cocaína. Tiene plantas donde produce cocaína. La están enviando a Estados Unidos", dijo el mandatario. También agregó que Petro "tiene que tener cuidado".
El colombiano, por su parte, había denunciado la incursión de Washington en Venezuela al calificarla de “agresión”. “Colombia reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales. En este sentido, el Gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil”, escribió en ese momento.
Pero, en un giro casi sorpresivo, el tono cambió cuando Petro y Trump hablaron por teléfono el pasado 7 de enero, y acordaron la reunión que finalmente se concretó este martes.