Türkiye ya es el mayor productor de aceitunas y aceite de oliva después de España, superando a Italia, según el Consejo Oleícola Internacional (COI).
Jaime Lillo, director ejecutivo del COI, con sede en Madrid, dijo a Anadolu que Türkiye es ahora un país indispensable para el sector olivarero.
“Al analizar los datos de las últimas cinco campañas (2020–2025), Türkiye parece haber consolidado su posición como el segundo mayor productor mundial de aceite de oliva y aceitunas de mesa”, afirmó.
“Türkiye ya realiza una gran contribución a la comunidad olivarera”, señaló.
“Como dijimos, es un gran productor de aceite de oliva y aceitunas de mesa, no solo para su población, sino también para el creciente mercado internacional”, agregó. “Türkiye ya está contribuyendo a la salud global, ya que las personas consumen aceite de oliva y aceitunas de mesa en todo el mundo, y también al planeta, a través de los olivares que han crecido y siguen creciendo en Türkiye”.
Lillo indicó que Türkiye se ha convertido en el mayor productor mundial de aceitunas de mesa, superando a Egipto, gracias a su “temporada extraordinaria en 2024–25”.
También señaló que las exportaciones mundiales de aceite de oliva aumentaron un 25% en la campaña 2024–25, con Türkiye contribuyendo a ese incremento con una subida del 132%.
Fuerte implicación en el COI
Lillo destacó que Türkiye cuenta desde 2023 con un subdirector ejecutivo dentro del COI y que ha sido “muy dinámica, muy solidaria y muy implicada en los principales proyectos del consejo”.
Explicó que en la ciudad turística de Izmir, en el suroeste de Türkiye, existe una colección de olivos reconocida internacionalmente, y que el COI está buscando soluciones a los desafíos que enfrenta el sector, como la crisis climática. En ese contexto, la colección y el banco genético del olivo en la ciudad desempeñan un papel clave.
“El cambio climático ya es visible en los datos de producción”, afirmó, señalando que cosechas consecutivas por debajo del promedio, algo antes inédito, impulsaron el fuerte aumento de precios en los últimos años.
Lillo dijo que el COI trabaja con expertos para adaptarse a la crisis climática, subrayando su claro impacto en la producción de olivo en el Mediterráneo y el papel de los olivos como sumideros naturales de carbono.
Añadió que la pandemia de coronavirus fue un punto de inflexión para el sector olivarero, cuando el mundo se paralizó.
“En ese momento en que el mundo se detuvo, nos quedamos en casa y, de alguna manera, se puso de manifiesto lo más importante: la salud, cuidarnos a nosotros mismos, cuidar de nuestras familias, cocinar en casa… Y en ese momento hubo un aumento sin precedentes del consumo de aceite de oliva, no solo en los mercados tradicionales, sino también en nuevos mercados como Estados Unidos, Canadá, Brasil, China y Japón”, afirmó.
Informe ampliado del COI
El COI informó que la producción media mundial de aceite de oliva en las campañas 2000–2001 y 2004–2005 alcanzó los 3,1 millones de toneladas, de las cuales 320.000 toneladas se produjeron en Türkiye, lo que representó el 10% del total.
La producción de aceite de oliva de Türkiye fluctuó entre campañas, alcanzando un máximo de 505.000 toneladas en la temporada 2024–2025, un 58% por encima del promedio estacional de cosecha.
Para 2025–2026, se espera que Türkiye produzca 290.000 toneladas de aceite de oliva, un 43% menos que en la campaña 2024–2025.
El consumo de aceite de oliva en Türkiye ronda las 170.000 toneladas por temporada, es decir, el 5,5% del total mundial. En 2024–2025, el país consumió hasta 200.000 toneladas.
El consumo per cápita de aceite de oliva en Türkiye se estima en unos 2 kilogramos.
Türkiye exporta alrededor de 96.000 toneladas de aceite de oliva por temporada; las exportaciones aumentaron en 2024–2025 hasta alcanzar las 160.000 toneladas, mientras que para 2025–2026 se esperan solo 100.000 toneladas.
Mientras tanto, las importaciones mundiales de aceite de oliva —considerando algunos de los principales mercados como Australia, Brasil, Canadá, China, Japón, países europeos no pertenecientes a la UE y Estados Unidos— totalizaron 59.589 toneladas en la temporada 2024–2025, un 45% menos que en la campaña anterior.
En la temporada 2024–2025, las exportaciones mundiales de aceite de oliva crecieron un 25%, con Türkiye, Túnez, España e Italia como los principales contribuyentes, con aumentos del 132%, 38%, 25% y 18%, respectivamente.
La producción de aceitunas de mesa alcanzó los 3,3 millones de toneladas en la temporada 2024–2025, mientras que el consumo mundial aumentó un 5%. Türkiye, con un incremento del 13%, fue el principal motor del consumo en este periodo.
La producción mundial de aceite de oliva se estima en 3,44 millones de toneladas para la temporada 2025–2026, mientras que la producción de aceitunas de mesa se prevé que alcance los 2,9 millones de toneladas.