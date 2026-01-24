Türkiye ya es el mayor productor de aceitunas y aceite de oliva después de España, superando a Italia, según el Consejo Oleícola Internacional (COI).

Jaime Lillo, director ejecutivo del COI, con sede en Madrid, dijo a Anadolu que Türkiye es ahora un país indispensable para el sector olivarero.

“Al analizar los datos de las últimas cinco campañas (2020–2025), Türkiye parece haber consolidado su posición como el segundo mayor productor mundial de aceite de oliva y aceitunas de mesa”, afirmó.

“Türkiye ya realiza una gran contribución a la comunidad olivarera”, señaló.

“Como dijimos, es un gran productor de aceite de oliva y aceitunas de mesa, no solo para su población, sino también para el creciente mercado internacional”, agregó. “Türkiye ya está contribuyendo a la salud global, ya que las personas consumen aceite de oliva y aceitunas de mesa en todo el mundo, y también al planeta, a través de los olivares que han crecido y siguen creciendo en Türkiye”.

Lillo indicó que Türkiye se ha convertido en el mayor productor mundial de aceitunas de mesa, superando a Egipto, gracias a su “temporada extraordinaria en 2024–25”.

También señaló que las exportaciones mundiales de aceite de oliva aumentaron un 25% en la campaña 2024–25, con Türkiye contribuyendo a ese incremento con una subida del 132%.

Fuerte implicación en el COI

Lillo destacó que Türkiye cuenta desde 2023 con un subdirector ejecutivo dentro del COI y que ha sido “muy dinámica, muy solidaria y muy implicada en los principales proyectos del consejo”.

Explicó que en la ciudad turística de Izmir, en el suroeste de Türkiye, existe una colección de olivos reconocida internacionalmente, y que el COI está buscando soluciones a los desafíos que enfrenta el sector, como la crisis climática. En ese contexto, la colección y el banco genético del olivo en la ciudad desempeñan un papel clave.

“El cambio climático ya es visible en los datos de producción”, afirmó, señalando que cosechas consecutivas por debajo del promedio, algo antes inédito, impulsaron el fuerte aumento de precios en los últimos años.

Lillo dijo que el COI trabaja con expertos para adaptarse a la crisis climática, subrayando su claro impacto en la producción de olivo en el Mediterráneo y el papel de los olivos como sumideros naturales de carbono.

Añadió que la pandemia de coronavirus fue un punto de inflexión para el sector olivarero, cuando el mundo se paralizó.