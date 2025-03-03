Israel vuelve a enfilar sus armas de agresión y asedio contra Gaza para reanudar, en solo días, la brutal ofensiva sobre el enclave, después de que Tel Aviv se negara a avanzar a la segunda etapa del alto el fuego con Hamás. El Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu planea una escalada en una semana, la cual incluye la suspensión de electricidad, asesinatos indiscriminados y desplazamiento de palestinos del norte al sur de Gaza, según revelaron fuentes israelíes.

De hecho, las fuentes describieron la medida como una escalada sin precedentes en comparación con las últimas semanas y meses.

El diario Israel Hayom agregó que el plan también implica cortar el suministro de agua y llevar a cabo asesinatos selectivos para presionar al grupo de resistencia palestino Hamás para que acepte una nueva propuesta de Estados Unidos.

Por su parte, la emisora ​​pública israelí KAN reportó con fuentes también anónimas que el plan, llamado "Infierno", incluirá el desplazamiento masivo y una ofensiva militar a gran escala.

“Castigo colectivo”: Israel vuelve a utilizar el hambre como arma en Gaza

Luego de que expirara la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza a la medianoche de este sábado, Netanyahu se negó a avanzar a una segunda etapa y suspendió al día siguiente el ingreso de todos los alimentos y la ayuda humanitaria. La medida, un aterrador recordatorio de los primeros días de su brutal ofensiva contra el enclave, fue rechazada ampliamente por la comunidad internacional.

En su anuncio del bloqueo de la ayuda, Netanyahu admitió abiertamente el uso del hambre contra los palestinos como herramienta para presionar a Hamás. “Quiero dejar una cosa clara: no habrá comidas gratis. Si Hamás cree que puede extender el alto el fuego o beneficiarse de las condiciones de la primera fase sin que recuperemos a nuestros rehenes, está gravemente equivocado”, dijo.

El grupo de resistencia palestino condenó el bloqueo de Tel Aviv a la ayuda humanitaria en Gaza como "un chantaje barato, un crimen de guerra y un golpe descarado contra el acuerdo de alto el fuego".

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió la reanudación "inmediata" de la ayuda humanitaria en Gaza, dijo su portavoz Stéphane Dujarric en un comunicado.

Guterres también solicitó "la liberación de todos los rehenes" e instió a las partes a "llevar a cabo todos los esfuerzos para prevenir la vuelta a las hostilidades", según su portavoz.

"La decisión de Israel de suspender la ayuda a Gaza es preocupante. El derecho internacional humanitario es claro: se nos debe permitir el acceso para proporcionar ayuda vital y esencial", escribió por su parte Thomas Fletcher, responsable de asuntos humanitarios de la ONU, en la red social X.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita calificó la medida de Netanyahu como "una herramienta de extorsión". El mediador clave, Egipto, acusó a Israel de usar "el hambre como arma". Mientras que la organización Oxfam sostuvo que es un “acto imprudente de castigo colectivo".

El hambre ha sido un problema durante toda la ofensiva de Israel para los habitantes de Gaza, y algunos expertos en ayuda habían advertido de una posible hambruna. Ahora, existe la preocupación de perder el progreso informado por los expertos durante las últimas seis semanas de alto el fuego.

Israel ha convertido efectivamente a Gaza en la prisión al aire libre más grande del mundo, manteniendo un bloqueo de 18 años y obligando a casi 2 millones de sus 2,3 millones de residentes a desplazarse en medio de una grave escasez de alimentos, agua y medicinas debido a las restricciones.