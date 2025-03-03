Israel vuelve a enfilar sus armas de agresión y asedio contra Gaza para reanudar, en solo días, la brutal ofensiva sobre el enclave, después de que Tel Aviv se negara a avanzar a la segunda etapa del alto el fuego con Hamás. El Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu planea una escalada en una semana, la cual incluye la suspensión de electricidad, asesinatos indiscriminados y desplazamiento de palestinos del norte al sur de Gaza, según revelaron fuentes israelíes.
De hecho, las fuentes describieron la medida como una escalada sin precedentes en comparación con las últimas semanas y meses.
El diario Israel Hayom agregó que el plan también implica cortar el suministro de agua y llevar a cabo asesinatos selectivos para presionar al grupo de resistencia palestino Hamás para que acepte una nueva propuesta de Estados Unidos.
Por su parte, la emisora pública israelí KAN reportó con fuentes también anónimas que el plan, llamado "Infierno", incluirá el desplazamiento masivo y una ofensiva militar a gran escala.
“Castigo colectivo”: Israel vuelve a utilizar el hambre como arma en Gaza
Luego de que expirara la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza a la medianoche de este sábado, Netanyahu se negó a avanzar a una segunda etapa y suspendió al día siguiente el ingreso de todos los alimentos y la ayuda humanitaria. La medida, un aterrador recordatorio de los primeros días de su brutal ofensiva contra el enclave, fue rechazada ampliamente por la comunidad internacional.
En su anuncio del bloqueo de la ayuda, Netanyahu admitió abiertamente el uso del hambre contra los palestinos como herramienta para presionar a Hamás. “Quiero dejar una cosa clara: no habrá comidas gratis. Si Hamás cree que puede extender el alto el fuego o beneficiarse de las condiciones de la primera fase sin que recuperemos a nuestros rehenes, está gravemente equivocado”, dijo.
El grupo de resistencia palestino condenó el bloqueo de Tel Aviv a la ayuda humanitaria en Gaza como "un chantaje barato, un crimen de guerra y un golpe descarado contra el acuerdo de alto el fuego".
El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió la reanudación "inmediata" de la ayuda humanitaria en Gaza, dijo su portavoz Stéphane Dujarric en un comunicado.
Guterres también solicitó "la liberación de todos los rehenes" e instió a las partes a "llevar a cabo todos los esfuerzos para prevenir la vuelta a las hostilidades", según su portavoz.
"La decisión de Israel de suspender la ayuda a Gaza es preocupante. El derecho internacional humanitario es claro: se nos debe permitir el acceso para proporcionar ayuda vital y esencial", escribió por su parte Thomas Fletcher, responsable de asuntos humanitarios de la ONU, en la red social X.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita calificó la medida de Netanyahu como "una herramienta de extorsión". El mediador clave, Egipto, acusó a Israel de usar "el hambre como arma". Mientras que la organización Oxfam sostuvo que es un “acto imprudente de castigo colectivo".
El hambre ha sido un problema durante toda la ofensiva de Israel para los habitantes de Gaza, y algunos expertos en ayuda habían advertido de una posible hambruna. Ahora, existe la preocupación de perder el progreso informado por los expertos durante las últimas seis semanas de alto el fuego.
Israel ha convertido efectivamente a Gaza en la prisión al aire libre más grande del mundo, manteniendo un bloqueo de 18 años y obligando a casi 2 millones de sus 2,3 millones de residentes a desplazarse en medio de una grave escasez de alimentos, agua y medicinas debido a las restricciones.
“Totalmente inaceptable”: Netanyahu rechaza propuesta de Hamás
En declaraciones posteriores este domingo, Netanyahu informó que Hamás había presentado “posiciones para un alto el fuego permanente que son totalmente inaceptables”. Por lo que advirtió que “tomará más medidas” si continúa manteniendo a los rehenes israelíes.
En un discurso pregrabado, el primer ministro israelí sostuvo que “tomaremos más medidas si Hamás continúa manteniendo a nuestros rehenes”, y agregó que “Israel sabe que Estados Unidos y el presidente (Donald) Trump nos respaldan”. También confirmó que Israel había aceptado un plan del enviado especial de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, para extender el alto el fuego temporal por 50 días.
Ante este escenario, Hamás acudió a los mediadores para pedirles que garanticen que Israel se adhiera al acuerdo de alto el fuego. En esa línea, también instó a que se inicien negociaciones inmediatas para la segunda fase del acuerdo de cese del fuego.
Previamente, Netanyahu informó que Tel Aviv había aceptado una tregua temporal en el enclave durante el mes de Ramadán y la festividad judía de la Pascua, tras una propuesta de Witkoff, pero que Hamás la había rechazado.
Netanyahu explicó en ese momento que el enviado de EE.UU. propuso el plan después de llegar a la conclusión de que no había perspectivas inmediatas de cerrar la brecha entre Israel y Hamás en la segunda fase del acuerdo de Gaza. En ese sentido, sostuvo que se necesitaba más tiempo para llegar a un posible acuerdo, describiendo su propuesta como un “camino para las negociaciones” en la siguiente etapa.
La nueva propuesta de Estados Unidos
Tel Aviv calcula que Hamás tiene actualmente 59 rehenes israelíes, de los cuales se cree que 24 están con vida y al menos 35 muertos. “No abandonaremos a ninguno de ellos, y estamos decididos a traerlos a todos a casa”, insistió Netanyahu.
El primer ministro israelí sostuvo que, según la propuesta de Witkoff, la mitad de los rehenes serían liberados el primer día del plan. Si se llega a un acuerdo, los restantes serían liberados al final del proceso.
“Según el acuerdo original, Israel puede reanudar los combates después de 42 días si las negociaciones resultan ineficaces. Esta cláusula fue apoyada por una carta complementaria de la administración estadounidense anterior y ahora ha recibido el respaldo de la administración Trump”, afirmó Netanyahu.
Netanyahu acusó a Hamás de rechazar la propuesta, afirmando que “si Hamás cambia su postura, Israel entrará inmediatamente en negociaciones para implementar el plan”. “Si Hamás continúa atrincherándose en su posición y se niega a liberar a nuestros cautivos, habrá consecuencias adicionales”, amenazó.
Hamás se ha negado a proceder bajo estas condiciones, insistiendo en que Israel cumpla con los términos del alto el fuego e inicie inmediatamente las negociaciones para la segunda fase, que incluye una retirada israelí total de Gaza y un cese total de la ofensiva.
El acuerdo inicial entre Israel y Hamás, que debía desarrollarse en tres fases según lo acordado, quedó en el limbo cuando Netanyahu se negó a continuar las negociaciones para avanzar a la segunda etapa y empezó a dilatarlas, buscando asegurar la liberación de más rehenes israelíes mientras evitaba compromisos como poner fin al genocidio y retirarse de Gaza.
La tregua en Gaza detuvo en gran medida la brutal agresión de Israel contra Gaza, que ha matado a más de 48.380 personas, en su mayoría mujeres y niños, y ha dejado el enclave en ruinas.
En noviembre pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y su ex ministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza. Israel también se enfrenta a un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por su guerra contra el enclave.