Con Estados Unidos como mediador y Europa siguiendo de cerca el proceso, Rusia y Ucrania cerraron en Ginebra una tercera ronda de conversaciones para intentar poner fin a la guerra, que ya entra en su cuarto año. Aunque ambas delegaciones reconocieron algunos avances técnicos, el desacuerdo sobre las cuestiones clave, en especial el territorio, sigue bloqueando un acuerdo de fondo.
Esta tercera ronda se desarrolló entre el martes y el miércoles, en tres instancias sucesivas y a puerta cerrada. Hubo encuentros en formatos bilaterales y trilaterales, con consultas paralelas entre las partes, según informó la agencia estatal rusa TASS.
Las conversaciones se suman a dos encuentros previos celebrados en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, que no arrojaron resultados concretos. El diálogo se apoya en un plan presentado por Estados Unidos hace varios meses, aunque las concesiones territoriales continúan siendo el principal escollo.
Rusia: avances limitados y cautela
Tras el cierre de las conversaciones, el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinski, calificó las conversaciones como “difíciles pero profesionales” y anticipó nuevas rondas “en un futuro próximo”.
En la misma línea, el viceministro de Exteriores, Mijaíl Galuzin, admitió que el diálogo avanza “con dificultad” y aseguró que aún no está definido cuándo ni dónde se celebrará la cuarta ronda. Galuzin descartó además la participación europea y pidió a los países de la OTAN “buscar la paz y no financiar la guerra”.
Por su parte, este jueves, la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, señaló que Moscú considerará la mediación estadounidense en función de sus resultados. “Valoraremos la eficacia de la mediación estadounidense, como se suele decir, por sus resultados”, indicó, y apuntó a que las tres rondas celebradas este año aún no han producido avances sustanciales.
Zajárova destacó que Rusia “está agradecida” a la parte estadounidense, pero también recordó que, a lo largo de los últimos cuatro años, se celebraron contactos entre rusos y ucranianos en distintos escenarios, como Türkiye y Bielorrusia.
En ese marco, describió la posición del Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, como “única”. También señaló algunas contradicciones en el rol mediador de Washington y sostuvo que su efectividad debería reflejarse en medidas coherentes con los esfuerzos diplomáticos.
Ucrania: “No fueron fáciles”
Del lado ucraniano, el jefe negociador Rustem Umerov sostuvo que el encuentro permitió algunos “avances”, aunque evitó precisar en qué aspectos concretos.
Al concluir los diálogos, el presidente Volodymyr Zelenskyy reconoció que se realizó “algún trabajo básico”, pero remarcó que las posiciones siguen siendo divergentes. “Las negociaciones no fueron fáciles”, afirmó.
Zelenskyy destacó como punto positivo que ambas partes coincidieron en “casi todos los aspectos” técnicos vinculados a la instauración y supervisión de un eventual alto el fuego, un mecanismo que contaría con la participación de Estados Unidos. Sin embargo, advirtió que una tregua de ese tipo requiere una voluntad política común que, por ahora, parece lejana. También acusó a Moscú de dilatar el proceso y volvió a poner en duda que el Kremlin tenga intención real de aceptar un alto el fuego.
El mandatario explicó además que persisten “posiciones diferentes” sobre el reparto de la región del Donbás y sobre quién controlará la central nuclear de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania.
Hubo “avances significativos”, dice Washington
Desde Washington, el enviado especial Steve Witkoff aseguró que los contactos representan un avance. Sostuvo que el papel del presidente Trump al reunir a ambas partes permitió un “progreso significativo” y afirmó que las delegaciones acordaron informar a sus respectivos líderes y continuar trabajando hacia un acuerdo.
En la misma línea, la Casa Blanca consideró este miércoles que se produjeron “avances significativos” en las negociaciones y adelantó la celebración de nuevas rondas de diálogo “en el futuro”.
Según explicó en rueda de prensa la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, “ambas partes acordaron informar a sus respectivos líderes y seguir trabajando juntos para alcanzar un acuerdo de paz, por lo que habrá otra ronda de conversaciones en el futuro”.
Washington ha intensificado sus esfuerzos para cerrar un acuerdo antes de que se cumplan cuatro años del inicio de la guerra de Rusia y Ucrania, el próximo 24 de febrero.