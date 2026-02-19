Con Estados Unidos como mediador y Europa siguiendo de cerca el proceso, Rusia y Ucrania cerraron en Ginebra una tercera ronda de conversaciones para intentar poner fin a la guerra, que ya entra en su cuarto año. Aunque ambas delegaciones reconocieron algunos avances técnicos, el desacuerdo sobre las cuestiones clave, en especial el territorio, sigue bloqueando un acuerdo de fondo.

Esta tercera ronda se desarrolló entre el martes y el miércoles, en tres instancias sucesivas y a puerta cerrada. Hubo encuentros en formatos bilaterales y trilaterales, con consultas paralelas entre las partes, según informó la agencia estatal rusa TASS.

Las conversaciones se suman a dos encuentros previos celebrados en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, que no arrojaron resultados concretos. El diálogo se apoya en un plan presentado por Estados Unidos hace varios meses, aunque las concesiones territoriales continúan siendo el principal escollo.

Rusia: avances limitados y cautela

Tras el cierre de las conversaciones, el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinski, calificó las conversaciones como “difíciles pero profesionales” y anticipó nuevas rondas “en un futuro próximo”.

En la misma línea, el viceministro de Exteriores, Mijaíl Galuzin, admitió que el diálogo avanza “con dificultad” y aseguró que aún no está definido cuándo ni dónde se celebrará la cuarta ronda. Galuzin descartó además la participación europea y pidió a los países de la OTAN “buscar la paz y no financiar la guerra”.

Por su parte, este jueves, la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, señaló que Moscú considerará la mediación estadounidense en función de sus resultados. “Valoraremos la eficacia de la mediación estadounidense, como se suele decir, por sus resultados”, indicó, y apuntó a que las tres rondas celebradas este año aún no han producido avances sustanciales.

Zajárova destacó que Rusia “está agradecida” a la parte estadounidense, pero también recordó que, a lo largo de los últimos cuatro años, se celebraron contactos entre rusos y ucranianos en distintos escenarios, como Türkiye y Bielorrusia.

En ese marco, describió la posición del Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, como “única”. También señaló algunas contradicciones en el rol mediador de Washington y sostuvo que su efectividad debería reflejarse en medidas coherentes con los esfuerzos diplomáticos.