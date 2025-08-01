El Salvador dio un paso decisivo para su futuro este jueves, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara una reforma constitucional que permite la “reelección sin reservas”, al eliminar el límite de mandatos presidenciales. Con esta medida, el actual gobernante Nayib Bukele – cuyo partido tiene la mayoría en el Parlamento – podrá postularse de manera indefinida para dirigir el país, además de un período de gobierno que se extendió de cinco a seis años.

La enmienda a la Constitución se aprobó en un proceso legislativo acelerado, que tuvo dos sesiones plenarias en un mismo día. Con 57 votos a favor y tres en contra, la nueva reforma también elimina la segunda vuelta electoral.

Además se unificarán las fechas de los comicios presidenciales, legislativos y municipales, y se adelantarán las próximas votaciones generales para marzo de 2027. Esto reduce el actual período presidencial de Bukele, originalmente previsto hasta 2029, con el objetivo de habilitar una nueva candidatura del presidente.

Durante la votación, se lanzaron fuegos artificiales en la plaza central de San Salvador. “Gracias por hacer historia, colegas diputados”, celebró Ernesto Castro, presidente del Congreso y quien pertenece a Nuevas Ideas, el partido de gobierno.

La diputada Ana Figueroa, también de Nuevas Ideas, fue quien presentó las reformas a cinco artículos de la Constitución. En su defensa a la medida argumentó que los legisladores y los alcaldes ya pueden reelegirse de manera indefinida, por lo que la presidencia no debía ser una excepción.

“Todos ellos han tenido la posibilidad de reelección mediante el voto popular, la única excepción hasta ahora ha sido la presidencia”, dijo Figueroa. Y añadió que ahora los salvadoreños "van a poder decidir hasta cuándo apoyan a su presidente".