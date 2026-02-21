TÜRKİYE
La Media Luna Roja Turca continúa enviando ayuda a Gaza tras la reapertura del paso de Rafah
El 21º "Barco de la Bondad" de la Media Luna Roja Turca llegó a El Arish, Egipto, con ayuda humanitaria para Gaza, tras partir de Türkiye.
La ayuda turca sigue fluyendo hacia Gaza después de la reapertura parcial del paso fronterizo de Rafah. / AA
El 21º Barco de la Bondad cargado con ayuda humanitaria de la Media Luna Roja Turca destinada a Gaza llegó el sábado a El Arish, en el noreste de Egipto, tras partir desde Mersin, Türkiye.

La ayuda turca sigue fluyendo hacia Gaza después de la reapertura parcial del paso fronterizo de Rafah a principios de este mes, tras alrededor de dos años de cierre, lo que ha permitido incrementar las entregas humanitarias en medio del actual alto el fuego.

El buque más reciente transporta alrededor de 3.300 toneladas de asistencia humanitaria, incluidos 175.000 paquetes de alimentos, además de productos alimentarios, artículos de higiene personal, ropa, materiales para refugio, agua y otros suministros esenciales.

A su llegada a El Arish, los materiales fueron recibidos y serán trasladados a Gaza a través del paso de Rafah en coordinación con la Media Luna Roja Egipcia.

Desde el 7 de octubre de 2023, la Media Luna Roja Turca ha entregado ayuda humanitaria a Gaza mediante la iniciativa Barco de la Bondad.

La organización refuerza su red de solidaridad mediante colaboraciones con instituciones públicas y el sector privado.

Türkiye ha intensificado sus esfuerzos para enviar contenedores a la región, especialmente tras la reapertura del paso fronterizo de Rafah el 2 de febrero, después de dos años de cierre, con planes de despachar inicialmente 20.000 contenedores hacia Gaza.

Se suponía que el acuerdo de alto el fuego, respaldado por Estados Unidos y alcanzado en octubre, debía detener la ofensiva genocida de más dos años de Israel, que ha matado a más de 72.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 171.000 desde octubre de 2023.

No obstante, desde octubre de 2025, las fuerzas israelíes han cometido cientos de violaciones mediante bombardeos y disparos, matando a 603 palestinos e hiriendo a otros 1.618, según el Ministerio de Salud de Gaza.

FUENTE:TRT Español y agencias
