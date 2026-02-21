El 21º Barco de la Bondad cargado con ayuda humanitaria de la Media Luna Roja Turca destinada a Gaza llegó el sábado a El Arish, en el noreste de Egipto, tras partir desde Mersin, Türkiye.

La ayuda turca sigue fluyendo hacia Gaza después de la reapertura parcial del paso fronterizo de Rafah a principios de este mes, tras alrededor de dos años de cierre, lo que ha permitido incrementar las entregas humanitarias en medio del actual alto el fuego.

El buque más reciente transporta alrededor de 3.300 toneladas de asistencia humanitaria, incluidos 175.000 paquetes de alimentos, además de productos alimentarios, artículos de higiene personal, ropa, materiales para refugio, agua y otros suministros esenciales.

A su llegada a El Arish, los materiales fueron recibidos y serán trasladados a Gaza a través del paso de Rafah en coordinación con la Media Luna Roja Egipcia.

Desde el 7 de octubre de 2023, la Media Luna Roja Turca ha entregado ayuda humanitaria a Gaza mediante la iniciativa Barco de la Bondad.