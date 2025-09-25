Las explosiones sacuden las paredes del oscuro sótano en la Ciudad de Gaza donde Noor Abu Hassira y sus tres hijas se refugian.

No pueden ver mucho a través de la pequeña ventana elevada a la que tienen acceso. Pero, si los zumbidos de drones y el sonido de los bombardeos son un indicio, las fuerzas israelíes se están acercando.

Abu Hassira ha decidido no evacuar, a pesar de las advertencias israelíes para salir de la Ciudad de Gaza.

Sus graves heridas en las piernas, causadas por un bombardeo de Israel que destruyó su hogar al inicio de la ofensiva genocida en octubre de 2023, le impiden huir. Como muchos en este territorio devastado, tampoco puede reunir los 2.000 dólares que, según calcula, costaría trasladarse al sur de Gaza e instalarse en un campamento de desplazados.

En contraste con la mayoría de los palestinos en la Ciudad de Gaza que han huido hacia el sur en algún momento de los 23 meses de genocidio israelí, Abu Hassira ha permanecido mayormente postrada en cama: excepto por las 11 veces que ha tenido que reubicarse dentro de su ciudad para protegerse de los ataques israelíes.

Con su esposo encarcelado en Israel, ella y sus tres hijas —Jouri, Maria y Maha— forman parte de los cientos de miles de palestinos que aún permanecen en la Ciudad de Gaza, que antes de la ofensiva albergaba a un millón de habitantes. “Parece que estamos esperando la muerte, ya no me importa tanto”, escribió Abu Hassira por mensaje de texto.

Israel sostiene que su devastadora campaña militar busca destruir a Hamás y liberar a los rehenes tomados durante la incursión que desató la ofensiva, y asegura estar tomando medidas para mitigar daños a los civiles. Pero, si la familia Abu Hassira lograra llegar al sur, sus problemas no terminarían.

“Tengo miedo de vivir en una tienda con mis hijas. Temo que nos ahoguemos en invierno. Temo a los insectos. ¿Cómo conseguiremos agua?”, dijo.

Un bombardeo israelí destruyó su hogar

Ocho meses antes de que empezara la ofensiva de Tel Aviv, Abu Hassira y su familia se habían mudado a un apartamento en la Ciudad de Gaza. Ella trabajaba como técnica de laboratorio médico, mientras que su esposo, Raed, era periodista en un medio de comunicación señalado de tener vínculos con el grupo de resistencia palestino Hamás. Abu Hassira sostuvo que su esposo no era miembro del grupo.

La familia parecía encaminada hacia una vida estable. Jouri, la mayor, asistía a la escuela primaria; Maria estaba a punto de comenzar el jardín de infancia y la pequeña Maha era apenas un bebé. “Trabajamos y ahorramos durante 10 años para tener un hogar cómodo y bonito, nuestra casa soñada. Ahora ha desaparecido”, relató.

Tras los ataques de la resistencia palestina a Israel el 7 de octubre de 2023, Tel Avivinició su campaña genocida con intensos bombardeos en Gaza y una invasión terrestre. Ese diciembre, el edificio de los Abu Hassira fue atacado. La explosión derrumbó un pilar de concreto que dejó a Abu Hassira atrapada bajo los escombros, fracturando sus hombros, espalda y piernas. Entró en coma. Sus hijas también quedaron enterradas, aunque todas sobrevivieron.

Tropas israelíes asaltaron el hospital donde Abu Hassira despertó, el Hospital Al-Shifa.

Su hija Maria yacía a su lado con fractura de cráneo. Las fuerzas israelíes habían allanado el hospital semanas antes, acusando a Hamás de refugiarse allí.

Los suministros escaseaban.

El hospital estaba lleno de familias desplazadas y los médicos no tenían la capacidad de atender el constante flujo de heridos que entraban por las puertas.

En medio de este caos, su esposo envió a las otras dos niñas a quedarse con un tío para poder cuidar a la madre y la hija en el hospital. “Él me cambiaba los pañales, la ropa”, afirmó Abu Hassira.“Estuve acostada de espaldas durante tres meses, y él me cuidaba, me peinaba y me bañaba”.

En marzo de 2024, tropas israelíes volvieron a asaltar el hospital, arrestando a decenas de hombres, incluido su esposo. Desde entonces, forma parte de los cientos de palestinos detenidos durante la ofensiva, cuyo paradero y estatus legal siguen siendo desconocidos.

No ha vuelto a tener noticias suyas. Según Addameer, un grupo palestino de asistencia legal, un abogado logró visitarlo en una prisión israelí en noviembre. Sin embargo, el servicio penitenciario israelí, la agencia de inteligencia Shin Bet y el ejército se han negado a explicar por qué fue detenido o dónde permanece.

“Maha tenía poco más de un año cuando se llevaron a su padre”, dijo Abu Hassira. “Nunca ha dicho la palabra ‘papá’.”

Temía que sus hijas murieran