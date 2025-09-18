“Gaza, símbolo de dignidad”, “En camino a Gaza, millones de mártires”, “Con nuestras almas, con nuestra sangre, nos sacrificamos por ti, Palestina” o “Palestina libre, fuera sionistas”, son los cánticos con los que la multitud despidió la flotilla desde el puerto de Túnez este miércoles, rumbo al enclave y con el objetivo de romper el bloqueo impuesto por Israel.

Junto con Italia, Grecia y Libia, se despidieron a más de 50 barcos de la Flotilla Global Sumud, que partieron desde varios puertos con el objetivo de atravesar el Mediterráneo y brindar ayuda humanitaria a Gaza, bloqueada por Israel. Pero antes, se reunirán en Malta para partir todos juntos a completar su misión, según informaron los organizadores el martes.

“Más de 50 barcos de la Flotilla Global Sumud ya zarparon desde varios puertos en Túnez, Italia, Grecia y Libia”, dijo en un comunicado el Comité Internacional para Romper el Asedio Israelí de Gaza el martes.

“Tienen previsto reunirse en un punto de encuentro cerca de Malta antes de navegar juntos hacia las costas de Gaza”, agregó, sin precisar una fecha.

El comité señaló que los barcos de la flotilla transportan suministros de socorro, medicinas, leche infantil y a cientos de activistas y simpatizantes de más de 40 países.

“Muchos activistas y simpatizantes árabes están a bordo, así como decenas de figuras públicas, parlamentarios, médicos y líderes comunitarios de países del norte de África”. Además, también cuenta con decenas de participantes de otros países, entre ellos Türkiye y Malasia.

“Esta flotilla, por su tamaño y diversidad sin precedentes, se espera que represente un punto de inflexión en los esfuerzos para romper el bloqueo israelí sobre Gaza”, indicó el comité.

La Flotilla Global Sumud zarpó desde Barcelona, España, a finales de agosto, seguida por otro grupo de embarcaciones desde Génova, Italia, el 1 de septiembre. Para el 7 de septiembre, los barcos procedentes de España e Italia habían llegado a las costas tunecinas, preparándose para dirigirse a Gaza y desafiar el bloqueo israelí, además de abrir un corredor humanitario.

El convoy actual es el más grande de su tipo, y busca desafiar el bloqueo y entregar ayuda humanitaria a los palestinos en Gaza, donde se han instalado condiciones de hambruna bajo el cierre de todos los pasos impuesto durante meses por Israel. El ejército israelí ha matado a casi 65.000 palestinos, la mayoría mujeres y niños, en Gaza desde octubre de 2023. El implacable bombardeo ha vuelto la franja inhabitable y ha provocado hambruna y la propagación de enfermedades.

Exigen protección para la flotilla





Mientras tanto, 16 países emitieron una declaración conjunta exigiendo protección para la Flotilla Global Sumud.

La declaración, publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, señaló que la misión de la flotilla, que es entregar ayuda y visibilizar las urgentes necesidades humanitarias de Gaza, está en línea con el compromiso de sus gobiernos con la paz y el respeto al derecho internacional humanitario.