A las amenazas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado en las últimas semanas contra Irán se suma ahora una advertencia aún más dura: que “toda una civilización morirá” si Teherán no acata las exigencias de Washington y reabre el estrecho de Ormuz esta misma noche, cuando vence el plazo impuesto por el propio mandatario. Irán, por su parte, afirmó que “ninguna amenaza puede socavar” su “civilización profundamente arraigada”, y advirtió que cualquier ataque a infraestructuras civiles podría llevar al país a cortar el suministro de petróleo y gas en la región durante años.

"Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Aunque no dio detalles concretos, Trump ya había señalado que el ejército estadounidense podría bombardear puentes, centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles, llevando al país a la “Edad de Piedra”.

No obstante, en su mensaje, Trump dejó abierta la puerta a un posible acuerdo de último momento: “Ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder. ¿Quién sabe? Lo sabremos esta noche”.

Ante esto, Irán afirmó que “ninguna amenaza puede socavar” su “civilización profundamente arraigada”. En un comunicado publicado en la red social X, la portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, agregó que la seguridad nacional del país sigue siendo la máxima prioridad del gobierno y que todos los asuntos se están gestionando con cuidado.

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Irán amenaza con afectar suministro energético “durante años”

Además, Irán advirtió que podría interrumpir el suministro de petróleo y gas en la región “durante años” si Estados Unidos ataca infraestructuras civiles.

En un comunicado difundido por la agencia estatal IRNA, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que responderá más allá de la región si se cruzan sus “líneas rojas”: “Podríamos dañar la infraestructura de Estados Unidos y sus socios, lo que privaría a EE.UU. y a sus aliados de petróleo y gas en la región durante años”.

Asimismo, indicó que hasta ahora ha actuado con moderación por consideraciones a sus vecinos, aunque advirtió: “Pero todas estas consideraciones podrían ahora quedar anuladas”. También subrayó que no ha iniciado ataques contra objetivos civiles, pero que responderá si su propia infraestructura es atacada.

Desde el 28 de febrero, Irán ha respondido a los ataques de Washington y Tel Aviv con el lanzamiento de drones y misiles hacia Israel y bases militares estadounidenses en países del Golfo.

Ventana para acuerdo aún abierta, dice JD Vance

La dura amenaza de Trump sobre el “fin de una civilización” llega tras semanas de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, en la ofensiva iniciada el 28 de febrero, que continuó esta semana con bombardeos a complejos petroquímicos, así como a puentes y otras infraestructuras civiles clave.

En ese contexto, Teherán denunció el martes ataques contra su principal terminal de exportación de petróleo en la isla de Kharg, donde, según reportes de medios estadounidenses e iraníes, una nueva oleada de bombardeos alcanzó más de 50 puntos y provocó cortes de electricidad en la zona.

Ahora bien, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que estas operaciones recientes no implican un cambio de estrategia y sostuvo que Washington mantiene abierta una vía diplomática, pese a la continuidad de los ataques.

Vance afirmó que la ofensiva responde a objetivos ya establecidos y expresó su esperanza de que las negociaciones eviten una mayor escalada. “No creo que lo ocurrido en la isla de Kharg represente un cambio en la estrategia ni en la postura del presidente de Estados Unidos”, señaló.

Al mismo tiempo, advirtió que Washington aún dispone de herramientas adicionales: “Deben saber que tenemos herramientas en nuestro arsenal que hasta ahora no hemos decidido utilizar. El presidente de Estados Unidos puede decidir usarlas, y lo hará si los iraníes no cambian su conducta”.

La Casa Blanca descarta opción nuclear

Las declaraciones de Vance generaron distintas interpretaciones en los medios. No obstante, la Casa Blanca negó que sus declaraciones sobre las "operaciones" militares en Irán contuvieran alguna insinuación de un ataque nuclear estadounidense contra Irán.

En respuesta a publicaciones en la red social X que sugerían ese escenario, la Casa Blanca afirmó: “Literalmente, nada de lo que dijo el vicepresidente aquí ‘implica’ eso”.