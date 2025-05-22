TÜRKİYE
Presidente de Türkiye conmemora el aniversario del exilio circasiano
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, envió sus condolencias por el aniversario número 161 del exilio circasiano, al que calificó de injusto e inhumano.
"En el aniversario del exilio injusto, ilegal e inhumano de nuestros hermanos circasianos de su patria en el Cáucaso, pido la misericordia de Dios para quienes perdieron la vida", señaló el presidente Erdogan. / AA
22 de mayo de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recordó la expulsión de los circasianos del Cáucaso, al conmemorar el aniversario de uno de los capítulos más oscuros de la historia del siglo XIX.

"En el aniversario del exilio injusto, ilegal e inhumano de nuestros hermanos circasianos de su patria en el Cáucaso, pido la misericordia de Dios para quienes perdieron la vida y comparto sinceramente el indescriptible dolor experimentado", declaró Erdogan este miércoles en una publicación en la red social X.

El 21 de mayo marcó el aniversario número 161 del exilio circasiano, que ocurrió al final de la guerra ruso-circasiana. Bajo las órdenes del Imperio Ruso, cientos de miles de circasianos fueron expulsados ​​por la fuerza del Cáucaso Norte, y la mayoría fue exiliada al Imperio Otomano.

La expulsión, ejecutada en condiciones violentas e inhumanas, causó muertes masivas y es ampliamente reconocida como una de las mayores limpiezas étnicas del siglo XIX.

Entre 800.000 y 1.500.000 circasianos fueron expulsados, la mayoría de los cuales fueron enviados al Imperio otomano. Las deportaciones se caracterizaron por largas marchas, barcos abarrotados, hambruna y enfermedades, lo que provocó decenas de miles de muertes.

Hoy en día, muchos descendientes circasianos viven en Türkiye, Siria, Jordania y otros lugares de Oriente Medio. Cada 21 de mayo, las comunidades circasianas de todo el mundo conmemoran esta tragedia. 


FUENTE:TRT Español y agencias
