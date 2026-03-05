Irán ha lanzado muchos más drones y misiles contra países del Golfo que contra Israel desde que comenzó la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Teherán, según un proyecto de monitoreo de conflictos con sede en Estados Unidos.

Irán habría lanzado 255 drones y misiles contra objetivos en Israel desde el 28 de febrero. En comparación, ha disparado 2.171 drones y misiles hacia Estados del Golfo durante el mismo período, según un informe del Critical Threats Project (CTP), que forma parte del American Enterprise Institute.

Las cifras sugieren que la represalia iraní se ha centrado fuertemente en aliados regionales de Estados Unidos más que en el propio Israel. De los 2.171 ataques dirigidos al Golfo, 1.138 tuvieron como objetivo los Emiratos Árabes Unidos, lo que lo convierte en el país más atacado en el conflicto.

Irán también acusó a Israel de llevar a cabo varios ataques contra infraestructuras energéticas y sitios civiles en el Golfo, calificando estos ataques como un intento calculado de provocar la ira regional y arrastrar a los Estados árabes a la guerra contra Teherán.

Los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán se ha extendido rápidamente a los países vecinos del Golfo, todos los cuales albergan bases militares estadounidenses y mantienen estrechos vínculos de seguridad con Washington.

Los analistas señalan que la estrategia de Teherán parece orientada a presionar a esos gobiernos para que insten al presidente estadounidense Donald Trump a detener el conflicto, aunque parece que Irán ha calculado mal.

“Los Estados del Golfo ahora enfrentan decisiones claras: unirse más abiertamente a Estados Unidos en su esfuerzo de guerra… o arriesgarse a una mayor escalada en su propio territorio”, declaró Abdulaziz Sager, presidente del centro de estudios saudí Gulf Research Center, a la agencia de noticias Reuters.

“Escenario activo de respuesta”

Los países del Golfo están ahora advirtiendo a Irán y crece el temor a una represalia colectiva contra Teherán que convertiría el conflicto en una guerra regional más peligrosa y letal.

Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Kuwait y Omán celebraron el domingo una reunión ministerial de emergencia del Consejo de Cooperación del Golfo, invocando el Artículo 51 de la Carta de la ONU y señalando su disposición a ejercer la autodefensa colectiva.

El bloque advirtió a Teherán que los ataques continuados podrían transformar al Golfo de un escudo defensivo en un “escenario activo de respuesta”. Al mismo tiempo, se han activado sistemas conjuntos de defensa aérea y vuelos de reconocimiento en toda la región.

Funcionarios en Emiratos Árabes Unidos también están considerando una acción militar para detener los ataques iraníes con misiles y drones, informó el medio Axios citando a fuentes familiarizadas con las discusiones.