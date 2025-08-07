En el hospital Al-Shifa de Gaza nada está esterilizado. Eso obliga al doctor Jamal Salha y a otros cirujanos a lavar sus instrumentos con jabón. Las infecciones no tienen freno. El hedor de los desechos médicos es insoportable. Y las moscas están por todas partes.

Sin analgésicos, los pacientes gimen acostados sobre camas de metal alineadas en los pasillos. No hay electricidad ni ventilación en medio de un calor abrasador, lo que obliga a los acompañantes angustiados a abanicar con pedazos de cartón a sus familiares postrados.

El hospital Al-Shifa llegó a ser el más grande de Gaza y la piedra angular de su sistema de salud. Hoy es apenas una sombra de eso, luego de soportar 22 meses de ofensiva israelí.

El complejo hospitalario, del tamaño de siete campos de fútbol, ha sido devastado por bombardeos incensante, dos incursiones israelíes y bloqueos de alimentos, medicinas y equipos. Su personal, exhausto, trabaja sin descanso para salvar vidas.

"Es tan terrible, nadie puede imaginarlo", dice Salha, un neurocirujano de 27 años que, como innumerables médicos en Gaza, se formó en el hospital Al-Shifa después de la facultad de medicina. Tiene la esperanza de terminar allí su carrera.

El hospital Al-Shifa fue inicialmente parte de un puesto militar británico cuando abrió en 1946. Con el paso de los años, se desarrolló hasta convertirse en el hospital de Gaza con el departamento de cirugía especializada más grande: tenía más de 21 quirófanos. Ahora solo quedan tres, y apenas funcionan.

Como los quirófanos de Al-Shifa siempre están ocupados, las cirugías también se realizan en la sala de emergencias, y algunos heridos deben ser rechazados. Los edificios bombardeados se alzan sobre un patio lleno de pacientes, y rodeado de montones de escombros.

Salha huyó del norte de Gaza al comienzo de la ofensiva israelí, y solo pudo regresar a principios de este año. Mientras trabajaba en otro hospital extremadamente saturado en el centro de Gaza, seguía de cerca el deterioro de las condiciones en Al-Shifa.

“Había visto fotos”, dice. “Pero cuando regresé por primera vez, no quise entrar”.

Un joven médico y una ofensiva



Tras graduarse de la facultad de medicina en 2022, Salha pasó un año formándose en el hospital Al-Shifa. Fue entonces cuando él y un amigo, Bilal, decidieron especializarse en neurocirugía.

Durante las primeras semanas de la ofensiva israelí, Salha era médico interno. Como Israel había cortado en Gaza el servicio de internet, una de sus tareas consistía en llevar escaneos médicos a los doctores dentro del complejo. Tenía que abrirse paso entre miles de personas desplazadas que se refugiaban allí, y subir y bajar escaleras cuando los ascensores dejaban de funcionar.

Una vez que las tropas israelíes entraron en el norte de Gaza, él y su familia se marcharon. Bilal, que se quedó en la Ciudad de Gaza, fue asesinado unos meses después, según cuenta Salha.

No mucho después de que Salha se fuera, las fuerzas israelíes realizaron en noviembre de 2023 su primera incursión en el hospital Al-Shifa.

En marzo de 2024 regresaron.

El hospital quedó en ruinas. La Organización Mundial de la Salud informó que tres edificios del hospital sufrieron daños graves y que su planta de oxígeno, junto a la mayoría del equipo, fue destruida, incluidas 14 incubadoras para bebés.