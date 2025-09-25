“Mi testamento. Si me convierto en mártir o me muero, por favor no lloren por mí, porque sus lágrimas me duelen. Espero que mi ropa sea entregada a quienes la necesiten, y mis accesorios repartidos entre Rahab, Sara, Lana y Batu. Mi asignación mensual de 50 shekels: 25 para Rahab y 25 para Ahmed. Mis cuentos y cuadernos para Rahab, mis juguetes para Batu. Y, por favor, no le griten a mi hermano Ahmed. Les ruego que cumplan estos deseos”.

Estas palabras, trazadas con la letra temblorosa de Rasha, una niña palestina de solo 10 años que tenía leucemia, son su testamento: un reflejo desgarrador de la infancia rota en Gaza por cuenta del genocidio que Israel perpetra desde hace casi dos años.

Rodeada de misiles, un miedo incesante, Rasha vivía junto a su hermano Ahmed, de 11 años. El 10 de junio de 2025, dos misiles lanzados por las fuerzas israelíes impactaron su hogar, matando a familiares y vecinos, y destruyendo lo que era su mundo. Rasha sobrevivió al primer ataque y, en medio del terror, escribió este testamento. Tres meses después, otra bomba apagó su vida.

Historias como la de Rasha se repiten día tras día. En Gaza y en Cisjordania ocupada, los niños palestinos ven cómo se les despoja de su futuro: cuerpos mutilados por los ataques, estómagos vacíos por el hambre y la destrucción total de su futuro.

Infanticidio deliberado





“Quiero ser claro: hay una ofensiva contra los niños. Existe una política para eliminar la capacidad de los niños, niños palestinos, de desarrollarse, prosperar, crecer, florecer”, advirtió el doctor Thaer Ahmad, médico de urgencias palestino-estadounidense- vinculado a la Universidad de Illinois, durante su intervención en la ONU. “Cada día vemos cómo la próxima generación de palestinos ve que les arrebatan su futuro”.

Ahmad, que ha prestado voluntariado extensivo en Gaza con Médicos Sin Fronteras y la Asociación Médica Palestina Estadounidense, compartió relatos que hielan la sangre: padres desplomados en las salas de emergencia con los cuerpos de sus hijos en brazos, niños con enfermedades que podrían haberse tratado y familias destruidas por la violencia sistemática.

Gaza: récord global en amputaciones





A estos testimonios, les acompañan cifras igual de aterradoras. El jefe de la Agencia de la ONU para los Palestinos Refugiados (UNRWA), Philippe Lazzarini, reveló que desde que comenzó la ofensiva israelí en octubre de 2023 se han registrado hasta 4.000 amputaciones de niños en Gaza, lo que convierte al enclave en el lugar con mayor número de menores amputados per cápita en el mundo.

“El costo para los niños va mucho más allá de las heridas físicas y del hambre que se expande”, afirmó Lazzarini. “Las cicatrices son profundas e invisibles: ansiedad, pesadillas, agresividad, miedo. Muchos están siendo empujados a mendigar, robar o trabajar. Se trata de una infancia que perdieron”.

El Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) ha alertado de un aumento del 48% en los casos de menores que requieren protección en las últimas semanas, con un repunte alarmante de heridas graves, en su mayoría provocadas por metralla israelí.

Según el informe, el 70% de los niños en Gaza tiene problemas para dormir, y casi uno de cada cinco se muestra retraído o en silencio, un reflejo de la profunda huella psicológica que deja la ofensiva israelí.

“Son niños que han perdido miembros, que se despiertan gritando por las pesadillas, que ya no se sienten seguros ni siquiera dentro de sus propias familias”, advirtió Ciarán Donnelly, vicepresidente sénior del IRC para Respuesta, Recuperación y Desarrollo.

“Nuestros equipos hacen todo lo posible por apoyarlos, pero sin acceso seguro y suministros básicos, su recuperación corre el riesgo de detenerse por completo”, advierte.

Mientras tanto, las prótesis y los servicios de rehabilitación escasean, la terapia psicológica es casi inexistente y la ayuda humanitaria sigue bloqueada por el férreo cerco israelí. Más allá de los cuerpos mutilados, los niños cargan heridas invisibles: han perdido a familiares, sufren ansiedad, terrores nocturnos y un miedo persistente al abandono.