El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, comparó la decisión del Parlamento israelí de imponer la pena de muerte a prisioneros palestinos con las políticas aplicadas por Adolf Hitler contra los judíos.

En este sentido, Erdogan afirmó: “Lo que se está haciendo es discriminación, es racismo. Significa aplicar en Israel una versión aún peor del régimen de apartheid que fue derrocado en Sudáfrica en 1994”. El mandatario hizo estas declaraciones este viernes durante una reunión del ala femenina de la Conferencia Internacional de Partidos Políticos Asiáticos (ICAPP).

Asimismo, el mandatario turco sostuvo que imponer la pena capital únicamente a palestinos equivale a un sistema de “apartheid” y, además, convierte la ley en un “instrumento de fascismo racista”.

Estas declaraciones se producen después de que la Knesset israelí aprobara a principios de este mes un proyecto de ley para restablecer la pena de muerte contra prisioneros palestinos supuestamente condenados por matar a israelíes.

En concreto, la propuesta, respaldada por el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, establece la pena capital para actos considerados perjudiciales para el Estado de Israel, lo que ha generado preocupación entre analistas por su alcance y sus posibles implicaciones.